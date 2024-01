Una entrada a la historia, las rejas y el sufrimiento

A la luz de la cantidad de visitas registradas, parece evidente que la idea de descubrir los entresijos de un centro penitenciario ha resultado, cuanto menos, acertada. Ahora bien, ese éxito no radica en su originalidad. Al menos, no del todo, ya que podemos encontrar un posible precedente en el turismo del Holocausto. La motivación que explica las visitas a los centros de exterminio nazis guarda ciertas similitudes con la de las cárceles. Sin embargo, también existen matices importantes que señala Díaz Luque y que distancian ambos conceptos. "En los centros nazis se detenía y asesinaba a sus ocupantes de forma sistemática. Esto no pasa en las cárceles, aunque también hayan sido escenario de torturas y muertes, o lugares de fugas míticas. Todos ellos son factores que sirven para dar contenido y narrativa a las visitas", afirma el experto.