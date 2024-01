Poparazzi: otra de las aplicaciones que quiere acabar con el reinado de Instagram

BeReal: se consolida

La primera en desafiar el statu quo de las redes sociales ha sido BeReal. Por el momento, esta aplicación o app de origen francés está en la segunda posición de las aplicaciones gratuitas más populares en App Store y en la posición 30 de Google Play, por encima de Netflix, Duolingo, Booking, Glovo o Uber.

La aplicación se lanzó en 2020, pero no fue hasta el 1 de enero de 2022 cuando empezó a despegar. Sus MAU (usuarios activos mensuales) han crecido un 315 % y, según la compañía, sus descargas suman 7,67 millones. No obstante, para Lalueza, BeReal no es una competencia tan fuerte como lo ha sido TikTok. "No creo que BeReal se convierta en un futuro Instagram, pues son conceptos diferentes y en cuanto pase su novedad perderá vigencia", incide Lalueza. De hecho, este experto subraya que uno de los secretos de la longevidad y el éxito de Instagram radica en "la cantidad de celebridades que hay allí presentes y que hacen que los usuarios estén pendientes de la aplicación porque es una forma de informarse y conocer a sus ídolos", concreta.