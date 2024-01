Marc Guàrdia (Granollers, Barcelona, 1995) es uno de los deportistas profesionales que estudian en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Es portero en el club Fraikin BM. Granollers, el segundo mejor equipo de la tabla de clasificación de la Liga Plenitude ASOBAL de balonmano, y actualmente lidera el TOP 10 Paradas de la Liga. Además, ahora con su equipo compite por primera vez para llegar a octavos de final de la Liga Europea. Graduado en Negocios y Marketing Internacionales por la Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI-UPF) y estudiante del grado de Relaciones Internacionales de la UOC, Guàrdia explica en la entrevista la poca visibilidad que tiene en los medios el deporte que practica y cómo su club en Granollers está fomentando la igualdad de oportunidades, profesionalizando también la estructura de los equipos femeninos.

¿Por qué decidiste adentrarte en el mundo del balonmano?

Antes del balonmano practicaba baloncesto, pero me di cuenta de que no era mi pasión y quise cambiar de deporte. En ese momento tenía once años y, aunque sabía lo que era el balonmano, nunca lo había visto en práctica. Sin embargo, había unos amigos de mi escuela que jugaban al balonmano y mi padre me dijo que este deporte en Granollers ha sido siempre muy importante. Como quería ser portero de algún deporte, independientemente de cuál fuera, finalmente decidimos probarlo en el balonmano. El resultado fue que me encantó y, habiéndome dedicado a este desde los once años hasta ahora, puedo decir sin duda alguna que es el deporte de mi vida.

¿Crees que el balonmano tiene suficiente repercusión y apoyo por la Federación y por los medios de comunicación?

Pienso que por parte de la Federación, sí. La Federación Española de Balonmano está haciendo todo lo que puede dentro del presupuesto que tiene para visibilizar el deporte. Por parte de los medios de comunicación, considero que no. Así como hay quejas en relación con el fútbol femenino, y con toda razón, nosotros, en el mundo del balonmano, también tenemos las nuestras. Por ejemplo, ahora ha habido el mundial y España ha ganado la medalla de bronce, pero no es un evento que salga en las portadas de los diarios ni como primera noticia en ninguno de los medios. Así pues, desde el mundo del balonmano reclamamos más atención porque, en mi opinión, el fútbol masculino concretamente es el que siempre abarca todas las portadas.

"Ahora ha habido el mundial de balonmano y España ha ganado la medalla de bronce, pero no ha salido en las portadas ni como primera noticia en ninguno de los periódico"

¿Por qué decidiste empezar tus estudios de Relaciones Internacionales con la UOC? ¿Tienes intención de asociarlos con el deporte que practicas en un futuro?

El mundo, en el ámbito internacional, es lo que más me gusta. Hice una primera carrera en la Universidad Pompeu Fabra en el sector de los negocios y la economía encarados al mundo internacional. Es un área que me gustó, pero en ese momento consideré que las relaciones internacionales serían más adecuadas para mí, ya que estoy más interesado en los aspectos que rodean esta especialidad. Aparte, me encantan los idiomas, así que era la combinación perfecta.

Lo cierto es que no tengo una intención muy clara de relacionar mis estudios con el deporte que practico, pero quién sabe. Al final, en el mundo del deporte también está la Federación Internacional de Balonmano o la Federación Europea de Balonmano, en las que las relaciones internacionales son clave. Por tanto, podría acabar dentro de este sector, pero realmente lo que me interesa es la geopolítica y la resolución de conflictos, así que, en principio, mi intención es encaminarme hacia esta especialidad.

¿Cómo ha sido tu experiencia a la hora de compaginar tus estudios con las competiciones de balonmano?

Con la UOC ha sido muy cómodo. La gestión que se puede realizar en la UOC con la vida deportiva es muy agradable porque, aparte de que puedes coger las asignaturas que se adapten más a tu día a día, te permite estudiar y destinar tu tiempo a aquello a lo que te dedicas, en mi caso al balonmano, y enfocarte en la UOC cuando quieres y cuando puedes. Así pues, me está siendo relativamente fácil, aunque tienes que alargar tus estudios porque no puedes realizarlos en la duración base. Sin embargo, es accesible, los materiales son muy comprensibles y el tutor está ahí para todo lo que quieres. Estoy muy contento.

¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo?

De momento, mis principales objetivos son acabar la carrera, que es lo más importante, y, si puedo, continuar jugando al balonmano. En este sentido, a largo plazo, intentar triunfar o llegar lo más arriba posible dentro del mundo del balonmano mientras sigo formándome, sea con un posgrado o con un máster de relaciones internacionales. Pero, sobre todo, tengo la intención de continuar formándome mientras trabajo como jugador profesional de balonmano.

¿Crees que formarte siendo deportista profesional es importante?

Desde mi punto de vista, es un aspecto muy importante porque, al final, el mundo del balonmano no es el mundo del fútbol. Es decir, en el mundo del fútbol si llegas muy arriba puedes llegar a tener mucho dinero ahorrado para que en un futuro no tengas ningún problema. En el del balonmano es muy distinto: cuando se te acaba la vida deportiva debes ponerte a trabajar como sea. Y ponerse a trabajar cuando llegas a cierta edad y no tienes formación es muy difícil, a no ser que, en este caso, sigas en el mundo del balonmano como entrenador o coordinador, por ejemplo. De esta forma, pienso que formarse es absolutamente esencial y lo recomendaría a todo el mundo, tanto para quien es profesional pero sabe que no llegará demasiado lejos, como para el mejor de todos. Nunca se sabe dónde te puede llevar la vida y no solo se puede dar el caso de que no rindas, sino que una lesión puede arruinarte la carrera deportiva. Por eso, opino que tener siempre una almohada detrás en forma de educación académica es vital.

"Tener siempre una almohada detrás en forma de educación académica es vital"

Hasta ahora las mujeres deportistas no han tenido demasiada cabida en la sociedad, ni siquiera en los medios de comunicación. ¿Crees que esto ha cambiado?

Creo que está existiendo un intento de cambio. Pienso que desde el Barça sí que se ha apostado por el femenino, aprovechando que ha sido durante muchos años el mejor equipo del mundo. También pienso que solo se ha apostado fuerte en ciertos momentos, como en los partidos de cuartos de final de la Champions y en las semifinales de la Champions del año pasado, que se jugaron en el Camp Nou y se llenó el estadio. Así pues, creo que sí, que actualmente ha cambiado esta situación, pero que no se ha dado suficiente tirada y que falta una regularidad en este sentido. Aunque está muy bien dar foco en momentos puntuales, considero que se le debe dar una continuidad: no puede ser que se le dé tanta importancia a estos dos partidos pero, en cuanto al resto de la Liga, nadie se entere de qué hace el Barça, ni siquiera cuando hay un clásico Barça-Madrid.

¿Piensas que el equipo femenino de balonmano, el KH-7 BM. Granollers, tiene el mismo apoyo y reconocimiento que el equipo masculino? ¿Por qué?

En el ámbito de la liga, en lo que se refiere a la liga española de balonmano masculino y la liga de balonmano femenino, los sueldos de cada uno no tienen nada que ver y es donde hay que seguir haciendo un cambio.

En el ámbito de club, el equipo femenino actualmente tiene el mismo apoyo, en cuanto a la promoción de redes sociales o al eco mediático, que el equipo masculino. De esta forma, pienso que están haciendo un esfuerzo muy importante. Ahora ha entrado una nueva junta, que quiere renovar y profesionalizar ambos equipos, puesto que en el masculino tenemos una estructura mucho más integrada y mucho más sólida que en el femenino. En este sentido, el equipo femenino quiere profesionalizar esto desde las categorías infantil, cadete y juvenil, entrenando y aplicando un protocolo con las chicas para formar jugadoras que puedan llegar al primer equipo.