Las urgencias de un hospital son el comienzo de la atención sanitaria inmediata. En este servicio se realiza un triaje en el que no solo se evalúan las enfermedades, las patologías y los problemas de salud de los pacientes, sino que también se tienen en cuenta sus circunstancias sociales y emocionales, entre otros aspectos. De esta atención psicosocial al paciente se encarga el trabajo social sanitario, una profesión fundamental que, debido a su falta de implantación generalizada en los centros sanitarios, aún es una gran desconocida para la sociedad.

Anna Albero Miró, trabajadora social sanitaria del turno de noche del Servicio de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, con más de veinte años de experiencia, y profesora colaboradora y tutora del máster universitario de Trabajo Social Sanitario de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, apuesta por la implantación de esta figura, especialmente en el servicio de urgencias hospitalario y en horarios de tarde y noche. "Hay momentos muy complejos en los que a la situación clínica se le añade una situación de indefensión o problemática social, y las personas deben recibir un acompañamiento profesional para que la atención sea completa", detalla Albero, sobre la necesidad del trabajo social sanitario en esos primeros instantes.

¿Cómo definiría el trabajo social sanitario?

El trabajo social sanitario se basa en las atenciones realizadas en el ámbito sanitario, desde una visión psicosocial, a personas con un problema de salud y unas circunstancias individuales que pueden causarles una dependencia física o un malestar emocional. Las personas somos seres vivos, pero también psicosociales y espirituales. La irrupción de una enfermedad puede causar dependencia o malestar emocional al paciente y a su entorno. Así, desde el trabajo social sanitario, se intentan conocer las debilidades y fortalezas de los pacientes para trabajar con ellos y potenciarlas. La gente suele pensar que nuestros usuarios de referencia son los colectivos vulnerables (ancianos, menores y personas en riesgo de exclusión social), pero todo el mundo es susceptible de necesitar una intervención en el ámbito del trabajo social sanitario en algún momento de su vida: por ejemplo, quien haya perdido a un familiar o haya tenido conocimiento de una patología complicada y se sienta superado por ello.

¿Qué tipos de pacientes o casos atienden?

Realizamos una gran variedad de intervenciones: desde situaciones ínfimas hasta casos extremadamente graves. Hay casos que pueden parecer nimiedades, pero que son importantes para el paciente. Por ejemplo, hay mucha gente que está muy apegada a sus mascotas, y el hecho de que se queden solas mientras ellos están en urgencias u hospitalizados puede provocarles tal malestar que puede interferir en su asistencia. Como norma general, en el caso de las urgencias, los trabajadores sociales sanitarios atendemos todo tipo de casos, como agresiones sexuales, violencia de género, accidentes de tráfico, muertes súbitas, etc. Algunas de nuestras tareas son localizar a familiares y dar apoyo al personal (por ejemplo, en la comunicación de malas noticias). En estos casos más graves, el acompañamiento es esencial, ya que muchos familiares no saben abordar la situación. Intentamos que al menos ellos se preocupen de gestionar sus emociones mientras nosotros vamos a su lado y les damos apoyo en los trámites y en todas las circunstancias que vayan surgiendo.

¿En qué se centra su labor y qué tipo de ayuda ofrecen?

En las urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, el trabajo social sanitario es un servicio de 24 horas al día, ya que, desde su fundación, el hospital es un centro sanitario de beneficencia. Como norma general, intervenimos siempre en cualquier emergencia, por protocolo o a demanda tanto de los profesionales como de los pacientes o familiares. En resumen, el trabajador social sanitario realiza la intervención de cada caso para valorar las necesidades del paciente. Estas circunstancias no tienen por qué ser económicas: también pueden ser temas como la adecuación de la vivienda a las particularidades actuales del paciente o la disposición de apoyo familiar, por mencionar algunas. Con la pandemia, se ha remarcado la importancia de nuestro trabajo. Muchas veces ofrecíamos acompañamiento telefónico, pero esa llamada era algo fundamental para la calidad de la atención y del servicio.

¿Qué importancia tiene el trabajo social sanitario en el caso de la atención sanitaria? ¿Qué riesgos tiene no aplicarlo?

Aunque de entrada pueda parecer que no hay ningún riesgo, es evidente que sí existe: todo lo que no se gestiona mediante el trabajo social sanitario, con el tiempo, acaba saliendo y perjudicando al paciente o a los familiares. Es cierto que en urgencias lo importante es que se atienda la emergencia clínica, por lo que, a veces, todo lo que no tiene que ver con eso se deja un poco de lado. Sin embargo, si no se gestiona esa parte psicosocial, lo más probable es que muchas de esas personas vuelvan a venir y a requerir atención sanitaria. En este sentido, una buena intervención psicosocial evita ingresos y costes, y contribuye a reducir el malestar de las personas, tanto de los familiares y pacientes como de los profesionales sanitarios. Además, en algunas ocasiones, los propios familiares se sienten desbordados por la situación. Al detectar esa necesidad, iniciamos el proceso de intervención social y seguimiento necesario.

¿Cuáles son sus intervenciones más comunes o recurrentes?

El Hospital Clínic de Barcelona es el hospital referente de la ciudad de Barcelona para los casos de agresión sexual en mayores de dieciséis años. Se trata de un tipo de atención que supone gestiones muy complejas, ya que intervienen muchos ámbitos profesionales, como ginecología o cirugía, enfermería, medicina forense, cuerpos policiales… Todos estos actores están coordinados por el trabajador social. Muchos de estos casos suceden en el ámbito del ocio nocturno —por lo que, además, se añaden tóxicos como alcohol o drogas—, y estas intervenciones pueden alargarse en el tiempo para una atención adecuada. Por desgracia, conforme pasan los años, van creciendo las estadísticas e incrementan los casos que atendemos.

¿Qué papel tiene el trabajo social durante las intervenciones en el caso de las urgencias?

En las urgencias, el trabajo social realiza una atención profesional individualizada en aquellas situaciones en las que, por su inmediatez, no se puede realizar un diagnóstico social para enmarcar el caso. Lo que hacemos es dar una respuesta a una necesidad y después orientar en la dinámica del servicio. Dado que las urgencias son un lugar de paso, hacemos nuestra intervención y luego derivamos el caso a quien corresponda para darle continuidad, tanto dentro del hospital como fuera, en los centros de atención primaria. Generalmente, nuestras intervenciones se basan en un modelo de crisis y se caracterizan por la inmediatez, la incertidumbre y el conocimiento de la red de recursos.

¿Qué permite el hecho de tener un servicio de 24 horas en esta unidad?

Antiguamente, el Hospital Clínic de Barcelona era un hospital de beneficencia, y era el trabajo social sanitario el que se encargaba del acceso de estos pacientes a la asistencia. Esto podía ocurrir a cualquier hora del día, por lo que históricamente la cobertura se ofrece las 24 horas del día, los 365 días al año. Al poder intervenir en todos los procesos del servicio, nuestra labor como trabajadores sociales sanitarios se ha afianzado en el equipo del hospital. Es más, incluso nos pasa al revés: profesionales que saben cómo trabajamos en nuestro centro piden que se implemente el trabajo social sanitario en otros hospitales. Al final, son esos detalles del servicio los que marcan la diferencia: mejoran la atención al paciente y nos permiten hacer una intervención de calidad a nuestros usuarios, porque todo el mundo puede necesitar la atención de un trabajador social en un momento dado.

¿Considera necesaria la generalización de este tipo de servicios en los centros hospitalarios?

La falta de desarrollo de los servicios de trabajo social sanitario se debe principalmente a un tema económico. Sin embargo, situaciones como la pandemia han puesto de manifiesto la necesidad de implementar este tipo de atenciones tanto de forma presencial como de forma telefónica. Es más, son los propios compañeros y profesionales sanitarios quienes reclaman este servicio cuando conocen sus funciones.

¿Y en los servicios de urgencias?

En el caso de las urgencias, por ejemplo, al ser un servicio de paso, se espera que ese paciente no vuelva a ser atendido. Es decir, queremos saber que está bien y que no requerirá otra intervención de urgencia. Las urgencias son momentos clave en los que muchos pacientes se sienten totalmente indefensos y deben recibir un acompañamiento para que la atención sea completa. Por tanto, la necesidad del trabajo social sanitario acaba cayendo por su propio peso, ya que la falta de intervenciones acaba cargando al personal. Es más, en muchos servicios se ha incrementado el horario de atenciones de los trabajadores sociales sanitarios. Del mismo modo, al estar más presentes durante más tiempo, se aumenta el número de protocolos y atenciones en las que intervienen.

¿Qué aporta el máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC a los estudiantes?

Desde su puesta en marcha, estos estudios han servido para sentar las bases del trabajo social sanitario, ámbito en el que muchas personas llevaban mucho tiempo trabajando. Así pues, han permitido establecer una base teórica para estos profesionales. El mundo sanitario es muy complejo, y es necesario tener una formación específica como la que ofrece este máster. Además, al ser un máster oficial, esta formación permite acceder a un doctorado del ámbito sanitario, una circunstancia que hasta ahora no se daba.

¿Qué labor realiza en el máster universitario de Trabajo Social Sanitario?

Actualmente soy profesora colaboradora y una de las tutoras del máster universitario de Trabajo Social Sanitario de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC.