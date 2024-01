Carlota Llacuna (Mataró, 1999) es una de las ganadoras de los Premios WONNOW, que entregan CaixaBank y Microsoft a las mejores alumnas de grados STEM de España. Graduada en Nanociencia y Nanotecnología de la Universitat Autònoma de Barcelona, tiene el máster en Biotecnología de la Salud, Tecnología y Gestión de Empresas Biotecnológicas del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF) y la especialización de Decisiones de Inversión de la Universitat Oberta de Catalunya. Llacuna comenta en la entrevista que hoy en día se valora mucho más y se incorpora el talento femenino en las plantillas de las empresas; también habla de la concepción estereotipada del sector STEM como masculino.

¿Por qué decidiste adentrarte en el mundo de las STEM?

No es una decisión que tomara conscientemente, sino que siempre me han gustado las ciencias, las matemáticas, la física, la tecnología… Aunque las lenguas también me han gustado mucho siempre. Pero es cierto que, si tenía que ponerlo en una balanza, me decidía mucho más por las asignaturas que tenían que ver con temas de matemáticas y de números.

¿Crees que ha cambiado la percepción que se tiene de las mujeres dentro del ámbito de la ciencia?

A menudo se habla de "la inserción" de la mujer en el mundo de la ciencia. No me gusta mucho utilizar esta palabra porque tiene una componente bastante negativa, como si tuviéramos algún problema y nos tuvieran que ayudar a entrar en un mundo que no es nuestro, cuando considero que el mundo de la ciencia no es que sea ni de hombres ni de mujeres. Me gusta más hablar de una transición, una aceptación y valoración del talento femenino. Es cierto que se ha tenido una concepción histórica en la que la parte de ciencia, de números, de tecnología, se aplicaba más a los hombres. Físicamente, no hay nada que nos diferencie para que las mujeres no puedan hacerlo, pero sí que creo que tiene mucho que ver el aspecto social y cómo hemos sido educadas: históricamente, a las niñas se las educa para ser perfectas y a los niños se los educa para ser valientes. A partir de aquí, es normal que el colectivo masculino se atreva con la innovación, los cambios, los retos, y que el femenino no lo haya hecho tan a menudo.

Ahora todo esto se empieza a poner de manifiesto y cada vez más mujeres ven que esa limitación teórica, que siempre se ha planteado, realmente no es así. Pero creo que también tiene mucho que ver que las empresas estén potenciando la incorporación de puestos directivos de mujeres, aunque no solo porque es un talento que hasta ahora se estaban perdiendo y no se estaba incentivando, ya que no lo incorporaban a sus plantillas, sino también porque de puertas afuera, en cuanto a inversión, interesa.

¿Has tenido obstáculos a lo largo de tu carrera académica y profesional para llegar hasta donde estás ahora? ¿Cuáles?

No he percibido nunca que tuviera un obstáculo añadido dentro de mi carrera por el hecho de ser mujer. Al contrario: ahora estoy trabajando para una empresa muy grande y la oportunidad se me presentó justamente porque tienen un programa de incorporación de mujeres del sector STEM dentro de sus plantillas. Presenté mi candidatura y estoy aquí gracias a que ese programa estaba únicamente dirigido a incorporar a la plantilla chicas que hubieran hecho carreras científicas y tecnológicas.

¿Cómo ha sido tu experiencia en la UOC y por qué escogiste empezar tus estudios de Decisiones de Inversión en esta universidad?

Me di cuenta de que el mundo de laboratorio, de la academia, no me interesaba mucho, y que me llamaba mucho más la atención el mundo de la empresa. Y me faltaba un poco de conocimiento del sector empresarial, más en concreto del sector de las inversiones, porque la parte de números, en cuanto a ciencia y tecnología, ya la hice en la carrera y ahora quería ver un poco los números en el sector financiero, en el sector de las inversiones. Creo que fue un buen paso para introducirme en él, aunque ha sido una experiencia corta en este mundo, pero no descarto que sea más larga, porque me gustaría seguir estudiando este ámbito.

A la vez que estudiaba el posgrado en la UOC, estaba cursando un máster presencial, así que no tenía tiempo para hacerlo todo presencialmente. El hecho de que la universidad siguiera un modelo online fue el factor principal por el que decidí estudiar aquí, además de no tener unos horarios marcados de estudio y poder organizarte de la forma que quieres o que mejor te va.

En la actualidad, pese a los adelantos sociales y culturales en materia de equilibrio de género de las últimas décadas, ¿la brecha de género dentro del marco profesional ha disminuido o se ha mantenido igual? ¿Por qué?

En mi experiencia, la mayor parte de la plantilla de la empresa donde trabajo son hombres. Sí es verdad que en capas directivas hay bastante presencia de mujeres, pero eso no se refleja en los equipos de trabajo. Mis compañeros de trabajo me han comentado que hace un tiempo podías contar las mujeres con los dedos de las manos. Sin embargo, ahora hay más de 700 empleados y empleadas, y cada vez se hacen más políticas y acciones para incorporar más talento femenino dentro de las plantillas de trabajo. Creo que eso seguirá siendo así y se irá potenciando.

Lo que hace falta, también, es que haya más mujeres que estudien estas carreras. Por ejemplo, fui a la UPC a impartir una charla en la carrera de Ingeniería Informática y solo había dos chicas en toda la clase. De este modo es complicado, supongo, que las empresas puedan contratar de forma equitativa, tanto a hombres como a mujeres, o que tengan voluntad de incrementar el talento femenino dentro de las plantillas si la oferta que existe de personas es mayoritariamente de hombres.

¿Consideras que es necesario implementar y potenciar iniciativas como las que siguen los Premios WONNOW o los Premios equit@t en la UOC?

Sí, evidentemente. Yo no estaría donde estoy si no fuera por eso, o seguramente habría tardado mucho más en llegar aquí si no fuera por iniciativas como esa. Creo que esto también alienta a las mujeres al pensar que, pese a que social e históricamente este sector ha sido para hombres, ahora se tienen más facilidades o herramientas para introducirse en este mundo, y alguien que aporta algo de luz en la oscuridad para poder decir yo también puedo y alguien me ayudará a hacerlo, pondré todo de mi parte pero tendré mecanismos y tendré vías para poder acceder. Creo que estas iniciativas son vías de acceso o túneles que se crean para que las mujeres sepan que, si quieren, pueden.

¿Qué harías para cambiar la visión estereotipada e infravalorada que suele tenerse de la dedicación dentro de los sectores STEM?

Empezando por la visión estereotipada, considero que todo esto viene de un contexto social en el que el enfoque está en la educación que han recibido los hombres y las mujeres. Opino que se trata de un estereotipo cultural, puesto que las mujeres son igual de válidas, igual de potentes, y con el mismo talento que puede tener un hombre dentro de este sector. En cuanto a la visión, no creo que se infravalore a la mujer, simplemente es que se concibe el sector como masculino y que hay poca presencia de mujeres, pero eso no quiere decir que no se las valore.

Pese a todo, el sector STEM tampoco es el único ámbito en el que se han dado estas percepciones. Por ejemplo, en muchas empresas, a lo largo del tiempo ha existido la situación en la que la mujer queda embarazada, o querrá ser madre en algún momento, y por eso se ha preferido elegir un perfil masculino. A la mujer se la ha asociado más con el rol de cuidadora y responsable de la familia, mientras que el hombre, históricamente, se ha creído que no debía sacrificarse tanto por ella aunque fuera también padre, y, por lo tanto, no implicaría tampoco ningún cambio dentro de su trabajo. Sin embargo, hoy en día sigue cambiando y progresando.

¿La falta de exposición a modelos femeninos desde una edad temprana influye más en las niñas y las mujeres para no estudiar dentro del área STEM?

Yo no tuve ningún modelo femenino ni masculino. Nunca me he reflejado en ningún científico o científica, sino que simplemente sabía que me gustaban los números, y por eso elegí este camino.

Aun así, considero que puede tener influencia en el hecho de que, si solo ves referentes masculinos, pensarás que eso no está a tu alcance. Que, como mujer, no es que no tengas derecho a ello, sino que no te lo planteas como una opción y empiezas a interesarte por otros tipos de sectores y ámbitos. Quizás si se diera visibilidad al hecho de que hay mujeres en puestos de responsabilidad o técnicos, al menos las niñas que empiezan a definir un poco sus intereses y personalidad se lo podrían plantear como opción. Igualmente, creo que, cuando se hace referencia a que hay que incentivar a las niñas a estudiar carreras STEM, lo que se tiene que incentivar es, a las niñas y a los niños, a hacer lo que les guste. El problema es que quizás lo que les gusta está sesgado por cómo los hemos educado o por los inputs sociales que reciban. Y yo creo es que aquí donde tenemos que poner el foco.

