¿Demasiado obediente? Lo que oculta la obediencia excesiva en niños y niñas

Lo positivo de cuestionarse las normas

Lo habitual es que el adulto dicte una serie de pautas que el niño debe aceptar. "Vivimos en un mundo muy inflexible: los niños salen del colegio, hacen sus extraescolares, juegan un tiempo concreto en el parque, cenan a una hora determinada, no pueden ver la tele más de unos minutos establecidos… Todo está pautado. Hay niños que no obedecen porque se cuestionan la norma y te preguntan. Simplemente no comprenden por qué tiene que ser así, y si lo hacen sin agresividad es un buen síntoma", comenta Pérez. Sobre la necesidad de razonar las normas, Paula Morales añade: "En un enfoque basado en el diálogo, respetas el proceso evolutivo. Intentas entender qué le pasa al niño: en lugar de centrarte en su enfado, que es la punta del iceberg, piensas en qué ha pasado para llegar a ese extremo, en por qué se nos ha ido de las manos esa situación".

Hay que distinguir entre la obediencia a unas normas para evitar peligros y la obediencia ciega a los patrones impuestos por el adulto. "Si pedimos al niño que pare y no cruce la calle, lo hacemos para evitar peligros", dice Sylvie Pérez. "El niño que obedece a determinadas imposiciones puede ser más libre, porque está más protegido", añade. Pero el exceso de autoridad por parte de los mayores puede marcar al adulto que será algún día. "De manera general, más de la mitad de los problemas psicológicos del adulto se inician en la infancia y en la adolescencia. No me refiero solo a la influencia del estilo educativo, pero a veces no somos conscientes de lo importante que es acompañar para desarrollar diferentes habilidades en esta etapa", explica Paula Morales. De ahí que un niño demasiado obediente llegue a preocupar a los psicólogos, como indica Pérez: "tiene que ver con un exceso de contención que en algún momento va a estallar".