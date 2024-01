Las teorías de la conspiración incrementan el populismo

Dos encuestas en línea y un experimento

Para llevar a cabo este estudio, sus autores se basaron, en primer lugar, en una encuesta realizada en línea a 2.887 personas adultas. Se buscaba establecer si había una relación entre quienes creen en cuatro teorías distintas de la conspiración —vinculadas con el 11S, la industria farmacéutica, la existencia de grupos secretos que dominan el mundo o la vida extraterrestre— y una serie de afirmaciones populistas como "muchos de los miembros del gobierno son sinvergüenzas" o "la gente que no comparte mis ideas políticas está mal informada". Y se demostró que, en efecto, hay una correlación y la gente que defiende teorías de la conspiración tiende a mantener actitudes populistas.

La segunda parte del estudio consistió en un experimento de encuesta en el que se seleccionó a un grupo de participantes al azar y se les expuso a una historia conspirativa relacionada con los atentados del 11S. Posteriormente, se les hizo preguntas para comprobar cómo se posicionaban respecto de una serie de afirmaciones marcadamente populistas y se vio que su grado de acuerdo con dichas ideas era mucho mayor que el de las personas de un grupo de control que no habían sido expuestas a la historia conspirativa.

Un mundo de buenos y malos

De entre las diferentes dimensiones del populismo, la que se vio más afectada por la exposición a teorías conspirativas fue el maniqueísmo. Es decir, la que plantea una visión de la sociedad dividida entre buenos y malos, entre quienes tienen razón y quienes están equivocados. Esta idea, tal y como explica el personal investigador, encaja bien con las teorías de la conspiración, en las que siempre hay una trama global que esconde la verdad sobre determinadas situaciones. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque el maniqueísmo está, probablemente, detrás de otros fenómenos preocupantes de las últimas décadas, como el aumento de la polarización, y el apoyo a partidos populistas e incluso antisistema.

Por el contrario, las teorías de la conspiración no parecieron incidir en las otras dos dimensiones del populismo: el antielitismo —que consiste en el rechazo a los individuos e instituciones que detentan el poder— y el pueblo-centrismo —basado en la idea de que la soberanía popular es el valor democrático supremo y que el pueblo es quien debe ostentar el poder—. "Aunque había razones para esperar que las actitudes conspirativas incidieran también en estas dos dimensiones, los datos nos revelan que, por lo menos en el caso de España, no es así. La exposición a teorías de la conspiración y la creencia en estas nos lleva a ver el mundo en blanco y negro, como una lucha entre buenos y malos. Desde este punto de vista, cualquier coalición, acuerdo o compromiso entre actores o partidos políticos se tomará como alta traición, y cualquier cesión ante los adversarios causará indignación y desencanto", señalan Guinjoan y Galais.

En España, país en el que se centra el estudio, las cifras de apoyo a las teorías de la conspiración se sitúan en la media y son muy similares a las de otros países. Así que Guinjoan y Galais creen que los resultados de su estudio pueden ser extrapolables, según explican: "No tenemos motivos para pensar que la relación que observamos en España no se dé en otros contextos, incluso asumiendo que tienen una naturaleza diferente. Dicho esto, la respuesta definitiva a esta pregunta solo podrá venir de un análisis empírico en otro país de interés".

Artículo de referencia

Guinjoan, Marc; Galais, Carol (2023). I want to believe: The relationship between conspiratorial beliefs and populist attitudes in Spain. Electoral Studies, 81. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102574

Esta investigación contribuye al objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 16, paz, justicia e instituciones sólidas.

