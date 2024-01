Acuerdos y estudios para impulsar las lenguas minoritarias

La primera parte del proyecto está llevándose a cabo fuera de los laboratorios. Para disponer de los datos necesarios para entrenar los modelos de inteligencia artificial, es necesario recopilar el máximo material posible del asturiano, el aragonés y el aranés. "Por eso, esta primera fase se centra en lograr acuerdos con gobiernos autonómicos, universidades o editoriales para que nos faciliten el material para crear los corpus paralelos con los que entrenar al sistema neuronal", señala Oliver.

En este sentido, en el marco del proyecto se ha alcanzado un acuerdo con el gobierno del Principado de Asturias para la cesión de todo el corpus de textos traducidos del castellano al asturiano que posee la Dirección Xeneral de Política Llingüística. El convenio recoge también que, si el Principado lo requiere, podrá disponer de los desarrollos tecnológicos y lingüísticos del proyecto TAN-IBE para su aprovechamiento en posibles proyectos propios de traducción automática.

"En última instancia, con este proyecto pretendemos ayudar a fomentar el uso de las lenguas con menos recursos y que se publique más en dichas lenguas", añade el investigador de la UOC. "Por ejemplo, todas las leyes podrían publicarse en dos lenguas de forma rápida y eficiente, invirtiendo menos recursos, aunque siempre se necesitaría una revisión humana. Además, las personas que no se atreven a usar estas lenguas porque no se sienten seguras pueden apoyarse en estas herramientas para mejorar sus textos. Por último, las lenguas como el asturiano, el aragonés o el aranés deben formar parte de las tecnologías digitales. Si no, pueden ir desapareciendo y ser olvidadas", concluye Oliver.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Proyecto PID2021-124663OB-I00 financiado por MCIN /AEI /10.13039/501100011033 / FEDER, UE.

