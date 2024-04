"En Repsol estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y priorizamos las acciones necesarias para minimizar los posibles impactos tanto de nuestras operaciones como de los productos que ofrecemos a nuestros clientes". Mensajes como este son los que pueden encontrarse en la página web de la petrolera Repsol con el objetivo final de captar nuevos clientes. Sin embargo, hace pocas semanas la principal eléctrica española, Iberdrola, ha denunciado a la petrolera por greenwashing, es decir, por el blanqueo de actividades y productos que se etiquetan como ecológicos o sostenibles cuando en realidad no lo son.

Cada vez es más habitual que las empresas se vendan como "verdes", básicamente porque son conscientes de que la sostenibilidad se ha convertido en una de las características imprescindibles para muchos clientes. Lo corrobora un estudio de Harvard Business Review en el que participaron más de 350.000 clientes norteamericanos de entre 18 y 98 años para evaluar su percepción de las marcas. El estudio concluye que la sostenibilidad es uno de los factores clave a la hora de decantarse por una empresa u otra. Además, también tiene un importante efecto generacional: cuando los clientes de las generaciones Z y milenial creen que una marca se preocupa por su impacto en las personas y el planeta, tienen un 27 % más de probabilidades de comprarla que las generaciones anteriores. "Una empresa que no hace nada extraordinario en términos de sostenibilidad, o que incluso actúa de una forma poco modélica, no debería ponerse medallas en este aspecto. Es una cuestión de ética y, desde un punto de vista más pragmático, de no poner en riesgo su credibilidad", apunta Ferran Lalueza , profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.