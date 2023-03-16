Ahmed Mansur Mohammed es un joven de veinticuatro años que con quince se vio obligado a dejar su Ghana natal para iniciar un difícil trayecto hacia Europa y buscar un futuro mejor. Hizo el viaje solo y, después de muchas dificultades, finalmente se pudo establecer en Cataluña. Durante sus estudios, tuvo la oportunidad de hacer un intercambio y volver a Ghana después de mucho tiempo. Actualmente, compagina el trabajo con los estudios de Ingeniería Informática en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Además, acaba de recibir dos galardones: el reconocimiento del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) y el Premio FPCAT 2024 en la categoría de Trayectoria individual de la persona usuaria de los centros de formación profesional por ser un "ejemplo inspirador de superación personal y académica", tal como apunta el jurado de los premios.

¿Por qué decidiste dejar Ghana, tu país? ¿Con qué edad lo hiciste?

Dejé mi país por el tema económico. Cuando tenía quince años y estaba estudiando la ESO en Ghana, mi padre perdió el trabajo y tuve que dejar la escuela porque no la podíamos pagar. A raíz de esto, me fui de mi pueblo a la capital.

¿Entonces decidiste buscar otro futuro en Europa?

Cuando llegué a Acra, me encontré a unos chicos en la calle y me dijeron que se iban de Ghana hacia Europa y que allí podría continuar los estudios y estudiar con la gente blanca. Acepté la propuesta y me fui con ellos. Fue un viaje muy duro porque fue por tierra, en camiones y autobuses. Salí de Ghana hacia Burkina Faso en autobús. Después de Burkina Faso no sabía hacia dónde iríamos porque geográficamente no lo tenía claro.

¿Y este viaje tan largo lo hiciste solo?

Sí. Además, en Burkina Faso me quedé sin recursos y los chicos con los que iba me dejaron atrás. Encontré trabajo y me quedé allí tres meses. En este país el trabajo más común para reunir el dinero suficiente para pagar al siguiente camionero es llenar sacos de cebollas. Después de tres meses allí, conseguí reunir el dinero para pagar a otro conductor. En aquel nuevo viaje, fui el asistente del camionero que me llevó hasta Argelia pasando por Mali. Una vez en Argelia, el conductor me dijo que se quedaba allí. Me quedé en Argelia solo y sin recursos. Un día empecé a encontrarme muy mal y me desmayé en medio de la calle. Acabé en un hospital gracias a una mujer que me encontró y me llevó allí. Me operaron de apendicitis.

¿Fue el paso previo a coger la patera hacia Europa?

Cuando ya estaba recuperado, la familia de la mujer que me llevó al hospital me ayudó a llegar hasta Marruecos y me llevó al cortijo de un hombre que trabajaba de panadero. Empecé a ayudarle en la tienda, a hacer pan y a limpiar. Después de tres meses en Marruecos, el hombre me ayudó a llegar hasta el mar Mediterráneo. Allí me dijeron que fuera a Gadir, desde donde saldría la patera para llegar a Europa. Viajé con dieciséis personas, todas más mayores que yo. El viaje duró ocho horas hasta que llegamos a una playa de Las Palmas. Una vez allí, vi que todo el mundo huía, porque en África creemos que en Europa hay una deportación masiva.

Por fin llegas a Europa, sin documentación y agotado me imagino.

Viajé sin pasaporte ni ningún papel de nacimiento. Cuando llegué al centro de Las Palmas, fui a una mezquita. Me pasé una semana durmiendo delante de la mezquita. En aquel momento tenía diecisiete años. Me dijeron que me tenía que hacer el pasaporte porque, si no lo tenía, no me podían identificar. Hicieron la consulta al consulado de Ghana y en aquel momento no había citas disponibles para poder hacerme el pasaporte, pero me dijeron que tenían que ir a Roquetas de Mar (Almería) para hacer el pasaporte de los jóvenes ghaneses que vivían en Almería. Viajé desde Las Palmas hasta Almería con un DNI falso en ferri.

Tardaron casi un año y medio en hacerme el pasaporte. Mientras tanto, estaba en la calle, en Roquetas, esperando. Me puse a trabajar en un campo cosechando frutas a cambio de cinco euros al día. Estuve tres meses así.

¡Qué periplo! ¿Y del sur de España a Barcelona?

Mientras trabajaba en Roquetas de Mar, un chico me dijo que, al ser menor, tendría que ir a un centro. Yo no entendía qué era un centro de menores. Aquel chico me dijo que tenía que ir a Barcelona, pero yo estaba desesperado porque habían pasado cuatro meses y todavía no tenía el pasaporte.

Llegué a Barcelona en invierno. Tenía miedo de que la policía me devolviera a Ghana. Después de tres días en el Arco de Triunfo, estuve un día entero sin comida porque no tenía más recursos y no me quedó más remedio que ir a la policía. En la comisaría, les expliqué que no había comido y que tenía hambre. Me compraron un kebab, me interrogaron y me llevaron a un centro.