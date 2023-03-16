La consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, y el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, han entregado los Premios #FPCAT 2024 , que este año celebran la VI edición. Los galardones, otorgados por el Consejo de Formación y Cualificación Profesionales de Cataluña (Sistema FPCAT), reconocen las buenas prácticas en la contribución a una formación profesional de calidad. En total se han entregado catorce galardones, de los cuales cuatro han sido a trayectorias individuales; cuatro más, a centros de formación profesional; cuatro más, a empresas y entidades; un galardón, a la investigación del ámbito de la formación y profesional, y un último galardón, a la persona usuaria de centros de formación profesional. La Unidad de Prospección y Análisis Laboral de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha recibido el premio en la categoría de investigación. Su directora, Carme Pagès , profesora e investigadora de los Estudios de Economía y Empresa, ha recogido el galardón en el acto de entrega de los premios, celebrado el 14 de octubre a las 17 horas en el Distrito Administrativo (calle del Foc, 57, de Barcelona).

Para Pagès, "este reconocimiento destaca la contribución de la UOC a la producción y la diseminación de conocimiento científico sobre las dinámicas del mercado laboral y su conexión con el mundo de la formación, y subraya el compromiso institucional por integrar las necesidades del mundo laboral en el desarrollo educativo".

La Unidad de Prospección y Análisis Laboral de la UOC

La UPAL de la UOC es una pieza clave para impulsar una formación continua personalizada y alineada con las necesidades del mercado laboral. Tiene la misión de generar conocimiento científico sobre la demanda de talento y las necesidades formativas, y de transferirlo a estudiantes, empresas e instituciones para mejorar la toma de decisiones en formación y carrera profesional. El equipo, interdisciplinario y especializado en economía laboral, educación y análisis de datos, combina métodos cualitativos y cuantitativos para analizar la demanda laboral, las competencias más valoradas y las necesidades de formación a lo largo de la vida, con una clara perspectiva territorial.

Entre las actuaciones más relevantes, destaca la participación en el programa Projecta't, del Consorcio para la Formación Continua de Cataluña (CFCC), que ha permitido orientar a cerca de 900 personas trabajadoras, y el desarrollo del Barómetro de Competencias y Ocupaciones de Cataluña , una herramienta interactiva creada con Pimec que ofrece datos actualizados sobre profesiones y competencias clave. Este barómetro ha publicado estudios innovadores sobre competencias blandas , competencias digitales avanzadas y perfiles verdes , con un gran impacto mediático e institucional.

El impacto social es notable: informes interactivos para los estudios de la UOC, recursos metodológicos para entidades e información abierta en el repositorio institucional para garantizar el acceso a toda la ciudadanía. Además, la UPAL colabora con la Formación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) a escala estatal y participa en proyectos Erasmus+ sobre microcredenciales, de forma que refuerza la conexión con las políticas europeas de formación a lo largo de la vida.

Con más de 1,7 millones de vacantes analizadas en Cataluña y 7 millones en España, la UPAL asegura rigor científico y calidad metodológica combinando datos masivos con entrevistas y grupos de discusión con empresas. Todo esto convierte este proyecto en un instrumento estratégico para el Sistema FPCAT, ya que facilita la planificación de la oferta formativa, mejora la empleabilidad y contribuye a la competitividad del tejido productivo.