Un nuevo estudio del Barómetro de Competencias y Ocupaciones de Cataluña de Pimec y la UOC, el quinto que se elabora, muestra la evolución de las ocupaciones y las competencias en el mercado laboral catalán entre los años 2018 y 2024 a través del análisis de las vacantes en línea. En este periodo se comprueba la penetración en el mercado de trabajo de la transformación digital y la transición verde, fenómenos que están generando ocupaciones y perfiles competenciales nuevos y transformando los ya existentes. Entre los datos más destacados, está el hecho de que hasta un 76,8 % de las vacantes demandan dominio de alguna competencia blanda y hasta un 28 %, de alguna competencia digital avanzada.

Los promotores del informe consideran que estas tendencias crean retos con respecto al mercado de trabajo, tanto para las empresas como para las personas trabajadoras y las administraciones públicas. El análisis de los datos conduce a la necesidad de promover la formación continua y recomendar la incorporación de las competencias de alta demanda y emergentes a los contenidos de formación de múltiples perfiles ocupacionales.

Este informe del último año del Barómetro de Pimec y la UOC actualiza los datos previos con la información de las vacantes recientes, ratifica tendencias actuales del mercado de trabajo catalán y se convierte en una herramienta valiosa para conocer cuáles son las ocupaciones más demandadas, cuál es el crecimiento o decrecimiento de las ocupaciones, qué ocupaciones son emergentes y cuál es la demanda de competencias blandas, digitales y verdes.

¿Cuáles son las competencias más demandadas?

Como en la mayor parte de los informes Barómetro, el estudio recoge un análisis completo de las competencias más solicitadas en el contexto actual clasificadas por categorías.

El informe actualiza la información sobre las competencias blandas requeridas en las vacantes. En 2024, este tipo de competencias estaban presentes en el 76,8 % de las vacantes, lo que representa un aumento del 3,65 % con respecto a los datos anteriores. En este apartado se incluyen diferentes tipologías de competencias, como la autogestión y las competencias sociales y de comunicación o razonamiento. Las más solicitadas en este capítulo son adaptación al cambio (48,3 %), trabajo en equipo (31,75 %) y gestión del tiempo (31,75 %). Finalmente, en 2024, un 6,6 % de las vacantes demandaban competencias verdes, un crecimiento del 24,5 %. Los ámbitos con más demanda en estos aspectos son los de la administración y el derecho, la ingeniería y la construcción, las ciencias y las matemáticas. En 2024, las competencias verdes más demandadas fueron la responsabilidad social empresarial (1,50 %), la legislación medioambiental (1,40 %) y el conocimiento sobre ecosistemas (0,99 %).

Figura 1. Las competencias blandas más requerides en 2024