Un nou estudi de Pimec i la UOC mostra que vuit de cada deu ofertes de treball a Catalunya demanen competències tovesLa recerca també indica que tres de cada deu vacants demanen competències digitals avançades
Un nou estudi del Baròmetre de Competències i Ocupacions de Catalunya de Pimec i la UOC, el cinquè que s'elabora, mostra l'evolució de les ocupacions i les competències en el mercat laboral català entre els anys 2018 i 2024 a través de l'anàlisi de les vacants en línia. En aquest període es comprova la penetració en el mercat de treball de la transformació digital i la transició verda, fenòmens que estan generant ocupacions i perfils competencials nous i transformant els ja existents. Entre les dades més destacades, hi ha el fet que fins a un 76,8 % de les vacants demanen domini d’alguna competència tova i fins a un 28 %, d'alguna competència digital avançada.
Els promotors de l'informe consideren que aquestes tendències creen reptes pel que fa al mercat de treball, tant per a les empreses com per a les persones treballadores i les administracions públiques. L'anàlisi de les dades condueix a la necessitat de promoure la formació contínua i recomanar la incorporació de les competències d'alta demanda i emergents als continguts de formació de múltiples perfils ocupacionals.
Aquest informe del darrer any del Baròmetre de Pimec i la UOC actualitza les dades prèvies amb la informació de les vacants recents, ratifica tendències actuals del mercat de treball català i es converteix en una eina valuosa per conèixer quines són les ocupacions més demanades, quin és el creixement o decreixement de les ocupacions, quines ocupacions són emergents i quina és la demanda de competències toves, digitals i verdes.
Quines són les competències més demanades?
Com en la major part dels informes Baròmetre, l'estudi recull una anàlisi completa de les competències més demanades en el context actual classificades per categories.
L'informe actualitza la informació sobre les competències toves requerides en les vacants. El 2024, aquest tipus de competències eren presents en el 76,8 % de les vacants, la qual cosa representa un augment del 3,65 % respecte de les dades anteriors. En aquest apartat, s'hi inclouen diferents tipologies de competències, com ara l'autogestió i les competències socials i de comunicació o raonament. Les més sol·licitades en aquest capítol són adaptació al canvi (48,3 %), treball en equip (31,75 %) i gestió del temps (31,75 %). Finalment, el 2024, un 6,6 % de les vacants demanaven competències verdes, un creixement del 24,5 %. Els àmbits amb més demanda en aquests aspectes són els de l'administració i el dret, l'enginyeria i la construcció, les ciències i les matemàtiques. El 2024, les competències verdes més demanades van ser la responsabilitat social empresarial (1,50 %), la legislació mediambiental (1,40 %) i el coneixement sobre ecosistemes (0,99 %).
Figura 1. Les competències toves més demandades al mercat el 2024
L'informe destaca que el 2024, en el cas de les competències digitals, els coneixements informàtics i de l'entorn de Microsoft Office estaven presents en el 57,5 % de vacants. En un altre apartat, es recullen les competències digitals avançades, presents en el 28,5 % de les vacants, i s'identifiquen les 10 més demanades el 2024. Aquí hi figuren la programació informàtica (11,88 %) i els sistemes TIC empresarials (11,21 %), si bé també creixen les competències relatives a la computació al núvol, la transformació digital, l'automatització, la internet de les coses (IoT) i la ciberseguretat. Les competències associades a la IA estan proliferant en múltiples sectors i, si bé la demanda encara es baixa, es constata que hi ha un creixement accelerat des del 2021.
Figura 2. Les competències digitals avançades i les 10 més requerides el 2024
Canvis en el mercat laboral i perfils més demanats
L'estudi constata com entre el 2018 i el 2024 el mercat laboral va patir canvis a causa de factors com la covid-19, l'expansió de la intel·ligència artificial (IA) i la demanda de sostenibilitat a les empreses. En aquest context, i davant de la pregunta de quines són les ocupacions més demanades per les empreses catalanes, l'estudi constata que el 2024 els perfils més demanats van ser els tecnològics, tècnics, administratius i comercials, i d'operaris de maquinària.
L'informe posa de manifest quines són les dinàmiques de canvi en la demanda del mercat de treball que s'estan observant. En aquest sentit, l'informe apunta que el fet que hi hagi moltes vacants d'una ocupació concreta no sempre implica que la demanda creixi. Per exemple, hi ha molta demanda de perfils de desenvolupament de programari, comercials, administratius i d'operaris de maquinària, però és una demanda en decreixement. Aquest decreixement s'atribueix a diverses causes, com poden ser la incertesa econòmica, la caiguda de la inversió en start-ups i l'adopció d'eines amb IA.
Pel que fa a la distribució territorial de les vacants, Barcelona en continua concentrant la majoria —tot i que entre el 2023 i el 2024 es va produir un lleuger descens respecte del total—, però la xifra augmenta a Girona, Tarragona i Lleida.
Figura 3. Les 10 ocupacions amb més demanda del 2024