Las empresas catalanas se sitúan por encima de la media española en cuanto a la demanda de competencias digitales en sus ofertas de trabajo. Así se ha comprobado por medio de un nuevo estudio sobre el mercado laboral catalán realizado por el equipo de investigación de la Unidad de Prospección y Análisis Laboral de la UOC en colaboración con PIMEC, en el marco del proyecto común Barómetro de Competencias y Empleos de Cataluña . Este barómetro se centra en el análisis de las tendencias ocupacionales y proporciona cifres clave y datos esenciales a partir del contenido de las ofertas de trabajo publicadas en Cataluña.

El último estudio del barómetro, presentado el 4 de julio, muestra cuál es el alcance de la transformación digital en la demanda laboral de las empresas catalanas a partir del análisis de las competencias solicitadas en las ofertas de trabajo de los últimos cinco años en Cataluña. En concreto, se han analizado las ofertas publicadas por el tejido empresarial catalán en el periodo comprendido entre julio de 2018 y junio de 2023.

Para medir el alcance de la transformación digital, los autores del estudio han desarrollado una taxonomía de competencias digitales basada en la clasificación ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) y los trabajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Han clasificado las competencias en digitales y no digitales, y dentro de las digitales, en avanzadas y no avanzadas. Este ha sido uno de los retos más importantes del estudio.

Cataluña, en posición de liderazgo en el marco español

Los resultados del estudio ofrecen una visión detallada de la digitalización en el mercado laboral catalán que permitirá a las empresas y los profesionales adaptarse a los nuevos retos tecnológicos. El análisis que han hecho la UOC y PIMEC ha permitido comprobar que Cataluña es la segunda comunidad autónoma de España con más demanda de competencias digitales, solo por detrás de la Comunidad de Madrid. Esto incluye tanto las competencias digitales básicas como las avanzadas asociadas a la industria 4.0. Según Carme Pagès Serra, profesora e investigadora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, "Cataluña destaca especialmente en la demanda de competencias digitales relacionadas con los negocios y las ventas digitales, y se sitúa un 18 % por encima de la media del Estado".

Las competencias digitales más solicitadas

En Cataluña, las competencias más demandadas están generalmente asociadas a las tecnologías introducidas en la Tercera Revolución Industrial, como por ejemplo tener conocimientos informáticos básicos, utilizar Microsoft Office y dominar programas de ofimática. Sin embargo, dos competencias digitales avanzadas aparecen entre las diez más solicitadas: los conocimientos en programación informática (12,3 %) y los sistemas TIC empresariales (11,4 %). Los requisitos de alfabetización digital dominan entre los empleos de todos los sectores, también entre los de carácter más manual. En cambio, las competencias digitales avanzadas tienen una presencia todavía moderada entre los sectores no especializados en tecnologías de la información y la comunicación.

Sílvia Miró, directora del área de trabajo de PIMEC, explica que "la digitalización avanzada ha incidido especialmente en los empleos TIC, pero su internalización en los empleos de los sectores no propiamente digitales es todavía incipiente. Solo un 25 % de las ofertas de trabajo con competencias digitales provienen de sectores de fuera de las TIC".