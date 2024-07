Les empreses catalanes se situen per sobre de la mitjana espanyola pel que fa a la demanda de competències digitals en les ofertes de feina. Així s'ha comprovat per mitjà d'un nou estudi sobre el mercat de treball català fet per l'equip de recerca de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC en col·laboració amb PIMEC, en el marc del projecte comú Baròmetre de Competències i Ocupacions de Catalunya . Aquest baròmetre se centra en l'anàlisi de les tendències ocupacionals i proporciona xifres clau i dades essencials a partir del contingut de les ofertes de feina publicades a Catalunya.

El darrer estudi del baròmetre, presentat el 4 de juliol, mostra quin és l'abast de la transformació digital en la demanda laboral de les empreses catalanes a partir de l'anàlisi de les competències sol·licitades en les ofertes de feina dels darrers cinc anys a Catalunya. En concret, s'han analitzat les ofertes publicades pel teixit empresarial català en el període comprès entre el juliol del 2018 i el juny del 2023.

Per mesurar l'abast de la transformació digital, els autors de l'estudi han desenvolupat una taxonomia de competències digitals basada en la classificació ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) i els treballs de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Han classificat les competències en digitals i no digitals, i dins de les digitals, en avançades i no avançades. Aquest ha estat un dels reptes més importants de l'estudi.

Catalunya, en posició de lideratge en el marc espanyol

Els resultats de l'estudi ofereixen una visió detallada de la digitalització en el mercat laboral català que permetrà a les empreses i els professionals adaptar-se als nous reptes tecnològics. L'anàlisi que han fet la UOC i PIMEC ha permès comprovar que Catalunya és la segona comunitat autònoma d'Espanya amb més demanda de competències digitals, només darrere de la Comunitat de Madrid. Això inclou tant les competències digitals bàsiques com les avançades associades a la indústria 4.0. Segons Carme Pagès Serra, professora i investigadora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, "Catalunya destaca especialment en la demanda de competències digitals relacionades amb els negocis i les vendes digitals, i se situa un 18 % per sobre de la mitjana de l'Estat".

Les competències digitals més sol·licitades

A Catalunya, les competències més buscades estan generalment associades a les tecnologies introduïdes en la Tercera Revolució Industrial, com ara tenir coneixements informàtics bàsics, utilitzar Microsoft Office i dominar programes d'ofimàtica. No obstant això, dues competències digitals avançades apareixen entre les deu més sol·licitades: els coneixements en programació informàtica (12,3 %) i els sistemes TIC empresarials (11,4 %). Els requisits d'alfabetització digital dominen entre les ocupacions de tots els sectors, també entre les de caràcter més manual. En canvi, les competències digitals avançades tenen una presència encara moderada entre els sectors no especialitzats en tecnologies de la informació i la comunicació.

Sílvia Miró, directora de l'àrea de treball de PIMEC, explica que "la digitalització avançada ha incidit especialment en les ocupacions TIC, però la seva internalització a les ocupacions de la resta de sectors no pròpiament digitals encara és incipient. Només un 25 % de les ofertes de feina amb competències digitals provenen de sectors de fora de les TIC".