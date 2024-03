La capacitat dels professionals per adaptar-se al canvi és la competència més valorada per les empreses a l'hora de contractar futurs professionals, segons el nou Baròmetre de Competències i Ocupacions de Catalunya, impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i PIMEC, i presentat al campus de la UOC. Aquest baròmetre neix amb l'objectiu d'esdevenir un centre d'observació que permeti respondre a la gran pregunta de quines són les ocupacions i competències més sol·licitades pel mercat de treball. Així, aquesta nova eina, desenvolupada col·laborativament per ambdues institucions, agrega i observa la demanda del mercat de treball a partir de l'anàlisi de la informació actualitzada de les ofertes de feina, d'una banda, i del recull de les necessitats explícites del teixit empresarial, de l'altra. Això permet conèixer amb profunditat l'evolució de les ocupacions i les competències del mercat de treball a Catalunya. Té la finalitat de facilitar el disseny d'estratègies de polítiques d'ocupació i formació eficients que donin resposta a les necessitats de les empreses, principalment pimes, per optimitzar la cerca de talent i el desenvolupament professional dels treballadors i treballadores. Així mateix, contribuirà a l'orientació dels futurs professionals.

En una anàlisi feta conjuntament per la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC i PIMEC —que aporta el seu profund coneixement sectorial i actua com a vincle entre el món acadèmic i les empreses—, el baròmetre ha detectat que adaptar-se al canvi és la competència genèrica més valorada per les empreses en tots els àmbits professionals. S'ha constatat, de fet, que un 51 % de les ofertes laborals publicades a Catalunya el 2023 exigien aquesta competència. Aquesta competència, a més, és demanada en la majoria de sectors (96 %) i ocupacions (68 %), "fet que indica la seva importància transversal en el mercat laboral català", segons explica Carme Pagès Serra, professora i investigadora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Durant l'any passat, "sis de cada deu vacants al mercat de treball demanaven competències d'autogestió, com ara adaptar-se al canvi i assumir la responsabilitat; quatre de cada deu vacants sol·licitaven competències socials i de comunicació, com ara treballar en equip i dirigir altres persones, mentre que tres de cada deu esmentaven capacitats de raonament, com ara resoldre problemes i pensar creativament", explica Pagès Serra.

Així, en el rànquing de competències valorades per les empreses, la segona més sol·licitada va ser assumir la responsabilitat (29 %), seguida de gestionar el temps (27 %), acceptar les crítiques i l'orientació (19 %), gestionar l'estrès (18 %) i mostrar iniciativa (18 %). Altres competències que també són presents en els requisits de les ofertes laborals, si bé en un grau inferior, són el fet de mostrar compromís (11 %), gestionar la qualitat (10 %), treballar de manera independent (10 %), mostrar determinació (9 %) i treballar eficientment (4 %).

Aquests tipus de competències s'anomenen toves (soft skills, en anglès) i són considerades habilitats humanes úniques enfront de la creixent automatització i tecnologia. "A Catalunya, set de cada deu vacants laborals exigeixen algun tipus de competència genèrica, xifra que supera la mitjana espanyola. Al llarg de l'últim any, la demanda d'aquestes competències ha experimentat un augment significatiu: ha arribat al 72,5 %, cinc punts percentuals per sobre de la xifra registrada al començament de la nostra anàlisi (juliol del 2018)", explica la professora i investigadora de la UOC. "Aquest increment es dona per l'augment de la demanda de competències socials i de comunicació, i també d'autogestió", explica Sílvia Miró, directora de l’Àrea de Treball de PIMEC.

Així, en el rànquing de competències toves demanades per les empreses, la segona més sol·licitada va ser treballar en equip (40 %), seguida de resoldre problemes (30 %), assumir la responsabilitat (29 %), dirigir altres persones (27 %), gestionar el temps (27 %), pensar de manera creativa (25 %), promoure idees, productes o serveis (23 %), acceptar les crítiques i l'orientació (19 %), i mostrar iniciativa (18 %). Altres competències que també són presents en els requisits de les ofertes de feina, si bé en un grau inferior, són delegar responsabilitats (14 %), mostrar compromís (11 %), informar de fets (11 %), gestionar la qualitat (10 %), treballar de manera independent (10 %), pensar de manera analítica (9 %), mostrar determinació (9 %), planificar (8 %), resoldre conflictes (6 %), treballar eficientment (4 %), i pensar de manera holística (3 %).