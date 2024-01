Intel·ligència artificial per millorar la inserció laboral de l'estudiantat

La Universitat ha desenvolupat una eina basada en la implantació d'un sistema d'intel·ligència artificial al mercat laboral. L'eina s'adreça als responsables de cada grau i màster universitari i els permet fer un seguiment de quines competències professionals demana el mercat laboral respecte de les sortides professionals de les titulacions. Amb aquesta informació, el professorat pot dissenyar propostes de formació noves o revisar i millorar els plans d'estudi actuals per adequar-los a les necessitats del mercat laboral.

La principal font de dades per a la creació d'aquest producte la proporciona l'empresa Lightcast, i s'hi sumen altres fonts secundàries. Aplicant IA, Lightcast classifica el text de les publicacions de les ofertes de feina en línia seguint les directrius ESCO de la Unió Europea per a la classificació de les competències i les ocupacions.

Ara com ara, s'han elaborat informes d'intel·ligència de mercat per a totes les titulacions de quatre dels set estudis de la UOC: Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; Arts i Humanitats; Psicologia i Ciències de l'Educació, i Estudis d'Economia i Empresa. Els informes següents seran per als Estudis de Dret i Ciència Política; Ciències de la Salut, i Ciències de la Informació i de la Comunicació.

Per a cada grau i màster universitari analitzat, l'informe permet identificar quines són les sortides professionals que tenen una demanda i un creixement més elevats. A tall d'exemple, la imatge següent mostra les vacants que són possibles sortides laborals a un grau i les classifica per ocupació i evolució temporal. La imatge s'inclou a l'Informe del mercat laboral dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.



Vacants que són possibles sortides laborals a un grau dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, classificades per ocupació, i la seva evolució temporal. Informe del mercat laboral dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.

Els informes també ofereixen una anàlisi de les competències més sol·licitades, per identificar noves necessitats de cursos breus enfocats al desenvolupament de competències específiques. A la imatge següent s'analitza la competència de la llengua anglesa.



Nombre de vacants, les cinc ocupacions principals, vacants per tipus de contracte, sector econòmic amb més vacants i les tres províncies que més demanen la competència "Anglès".

Cada informe també permet identificar si els resultats d'aprenentatge de cada programa estan alineats o no amb les demandes del mercat laboral.



Informe del mercat laboral dels Estudis d'Economia i Empresa.

La rectora de la UOC explica que iniciatives com aquesta faciliten la inserció laboral de les persones en un entorn tecnològic, econòmic i social canviant: "Un context que qüestiona el disseny de programes formatius rígids, que posa en dubte les trajectòries laborals i les carreres professionals definides, i que desdibuixa la imatge clàssica de perfil formatiu definit i d'una feina de per vida en una única organització." Per contra, afegeix Fitó, "el nou context laboral preveu una successió d'etapes formatives i de feines sota diverses fórmules i entorns. Aquest panorama atribueix a la persona la necessitat d'entendre com pot dissenyar la seva formació al llarg de la vida i la seva carrera professional i, a la universitat, el repte de dotar-la d'eines suficients per poder prendre les decisions adequades en el moment oportú".

El projecte ha guanyat, en la categoria d'Universitats, un dels Premis Anuals de Gestió 2023: Excel·lència i IA del Club Excelencia en Gestión, en una cerimònia celebrada el 16 de novembre a Madrid.