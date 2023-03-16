Un nuevo estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y PIMEC, a través del Barómetro de Competencias y Ocupaciones de Cataluña, revela las dificultades con las que se encuentran las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) catalanas para encontrar el talento que necesitan, una situación que se refleja claramente en el tiempo que tardan en completar un proceso de selección. Según los datos de la encuesta en la que se basa el estudio del IV foco del Barómetro de Competencias y Ocupaciones de Cataluña sobre las necesidades de talento de las mipymes catalanas, un 30,3 % de los procesos de selección han tardado en cubrirse entre seis meses y un año; un 30,1 %, entre tres y seis meses, y un 27,6 % se han cerrado en tres meses o menos. Además, un 5,4 % de los procesos han requerido más de un año para completarse. El motivo principal destacado por las empresas es la falta o la escasez de candidaturas adecuadas a los requisitos de los puestos de trabajo, situación que convive con una de las mayores tasas de desocupación juvenil de Europa.

Los autores del estudio consideran que estas cifras evidencian que las mipymes afrontan dificultades y desafíos significativos para completar los procesos de selección. Casi la mitad de las vacantes (un 49,3 %) han sido consideradas por las propias empresas entrevistadas como vacantes de difícil cobertura. Asimismo, el 48,6 % de las mipymes que han iniciado un proceso de selección han tenido dificultades significativas para cubrir la vacante con el perfil profesional necesario.

El estudio también pone de manifiesto la importancia de capturar las necesidades de talento específicas de las mipymes, dado que estas empresas suponen el grueso del tejido empresarial catalán y son responsables de una parte muy significativa de la ocupación. Sin embargo, capturar su demanda de talento es algo complejo porque suelen utilizar canales de captación diferentes de los de las grandes empresas. Esto hace necesario el uso de herramientas como esta para complementar y entender mejor sus necesidades.

El presidente de PIMEC, Antoni Cañete, ha puesto en valor la labor conjunta de la entidad con la UOC a la hora de poner datos y analizar lo que está pasando en el ámbito de la formación, que "es uno de los elementos estratégicos más importantes en los que podemos invertir". "Con esta información descubrimos la realidad y comprobamos cuáles son las necesidades que no están cubiertas a través de información actualizada", ha asegurado después de alertar sobre la brecha entre las necesidades de contratación de las empresas y las tendencias del mercado de trabajo. Por otra parte, ha constatado que el principal problema de las pymes de diferentes sectores de actividad económica es la dificultad de cubrir determinados puestos de trabajo: "Necesitamos un sistema que tenga en cuenta la demanda, ya que el 67 % de las pymes que han iniciado procesos de contratación en los últimos 18 meses no encuentran candidatos".

Por su parte, Angels Fitó, rectora de la UOC, ha puesto de manifiesto el "gap" que existe entre la oferta académica y la demanda laboral: "En la UOC asumimos el gap que a veces existe entre el mundo académico y el laboral y lo convertimos en una oportunidad, por eso tenemos un equipo que periódicamente revisa si nuestras titulaciones se ajustan a las necesidades que demanda el mercado de trabajo". Fitó también ha hablado de la voluntad de ambas entidades a la hora de "ser útiles" y empoderar a las personas en la toma de decisiones en el ámbito del mercado de trabajo: "En la UOC hemos lanzado una herramienta pionera, el GPS Profesional, para potenciar la empleabilidad de nuestro estudiantado". La rectora también ha hablado de buscar alianzas y conectar con la voz de las empresas: "Las empresas quieren contratar, las personas quieren trabajar, las universidades queremos formar y las instituciones quieren generar riqueza; por tanto, hay oportunidades", ha concluido Fitó.

¿Qué mipymes tienen más dificultades?

La situación es más notoria en las medianas empresas de entre 50 y 99 trabajadores y en las pequeñas de entre 10 y 49 trabajadores, ya que el 68,18 % y el 55,6 %, respectivamente, de las vacantes abiertas en estas empresas han sido consideradas difíciles de cubrir.

Estas dificultades para encontrar perfiles profesionales con las competencias necesarias son especialmente evidentes en el sector de la construcción, en el que el 65 % de las posiciones vacantes se consideran de difícil cobertura. Y la situación se replica en otros sectores, como la manufactura (50,4 %), las actividades profesionales (50 %) y la educación (50 %).

Dificultades a escala territorial

Territorialmente, no todas las comarcas registran los mismos datos. En este sentido, hay una mayor tensión de contratación en el Baix Llobregat, con un 72,5 % de vacantes abiertas consideradas de difícil cobertura, seguido del Vallès Occidental (54,2 %) y el Bages (46 %). La falta de candidatos es el factor que más limita la cobertura de vacantes (un 77,3 % de los casos), pero también influye la falta de conocimientos técnicos (33,9 %), de competencias transversales (27,7 %) y de la titulación o el nivel formativo requerido (15,6 %).

En consecuencia, el estudio concluye que hay un desequilibrio importante entre la demanda de ocupación y la oferta de trabajo en el mercado catalán. Este desajuste se hace patente en la dificultad de encontrar personas con los conocimientos y las competencias necesarios que requieren los puestos de trabajo ofrecidos.

Datos del estudio

El estudio se basa en los datos obtenidos de una muestra representativa de las mipymes catalanas entre marzo y octubre de 2024 mediante encuestas de acompañamiento telefónico (CATI) y cuestionarios en línea (CAWI) realizados por PIMEC. Las empresas del sector manufacturero (26,3 %), comercial (18,0 %), de actividades profesionales (13,2 %) y de la construcción (8,1 %) son las que tienen una mayor presencia en la muestra.

Casi el 20 % de las vacantes no han exigido experiencia previa, el 17,5 % han requerido hasta un año de experiencia y el 51,83 % han solicitado entre 1 y 4 años de experiencia. En cambio, menos del 10 % de las vacantes han pedido más de 5 años de experiencia.

Los niveles formativos más solicitados en más de la mitad de las vacantes ofrecidas por las mipymes son ESO, bachillerato y FP. Las empresas que han requerido un nivel superior representan solo un 17,53 % del total.

Aunque las ocupaciones más pedidas varían en función del tamaño de la empresa y del sector de actividad, según el estudio las más solicitadas han sido las de carácter transversal, como las relacionadas con el apoyo administrativo (10,19 % de la muestra) o la representación comercial (4,62 %). También destacan los perfiles de oficial, operario y artesanía (3,65 %) y el peonaje de la industria manufacturera (3,08 %). Sin embargo, las ocupaciones con más dificultad de cobertura son las relacionadas con la dirección de recursos humanos, la contabilidad y el personal de limpieza.

En cuanto a las competencias más pedidas en las vacantes ofrecidas por las empresas participantes, destacan la atención a los clientes, la comunicación y la proactividad, es decir, competencias blandas. En consecuencia, los autores del estudio subrayan que la formación y el desarrollo en este tipo de competencias pueden mejorar la empleabilidad de las personas candidatas.

Presentación del estudio en la sede de PIMEC

La presentación de los resultados de la encuesta ha tenido lugar este viernes, 21 de marzo, en el Auditorio de PIMEC. La radiografía de la demanda de talento en las pymes catalanas la ha presentado la directora de Prospección y Análisis Laboral de la UOC Carme Pagès; junto con el director de Servicios de Formación y Empleo de PIMEC, Héctor Pérez, quien ha hablado del contexto y metodología de la encuesta, y de la ayudante de investigación de la UOC, Paula Pedro, quien ha expuesto las principales conclusiones: perfiles más demandados, dificultades de contratación y sus causas.

A continuación, se ha celebrado una mesa redonda sobre estrategias empresariales para atraer y retener talento, moderada por la directora del Área de Trabajo de PIMEC, Silvia Miró, con las intervenciones de Jorge Juárez, fundador y CEO de SIGHORE; Estela Sánchez, directora general de DICOMOL; Montserrat Serra, responsable de administración y de Recursos Humanos de DAC ENVIRO, y Sílvia Castelló, coordinadora del grado en moda de ERAM - Universidad de Girona y CEO de Qstura. Por último, el secretario general de PIMEC, Josep Ginesta, ha clausurado el acto.