La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha puesto a disposición de toda su comunidad una primera versión de una plataforma de orientación laboral pionera en el ámbito educativo: GPS Profesional. Esta herramienta permite a los usuarios reconocer sus habilidades, competencias y conocimientos —personales y/o profesionales— y compararlos con los que se requieren en el mercado laboral para cada sector, lo que ayuda a tomar decisiones fundamentadas sobre su carrera, basadas en información externa y contrastada.

La rectora de la UOC, Àngels Fitó, destaca que "GPS Profesional es una herramienta innovadora y única en el ámbito universitario. Con ella, la UOC reafirma su compromiso con la empleabilidad e impulsa una iniciativa que sincroniza el ámbito académico con el entorno laboral. En un contexto de formación a lo largo de la vida, proporcionamos a las personas una herramienta que les permitirá navegar y decidir en entornos laborales y profesionales complejos".

Esta herramienta digital de autoconocimiento acompaña a toda la comunidad UOC en su proceso de crecimiento profesional. Introduciendo el sector o puesto de trabajo de interés e indicando las competencias, habilidades, años de experiencia y formación académica, cada usuario o usuaria sabrá cómo se valoran todos estos aspectos dentro del ámbito laboral en el que se encuentra o al que aspira. Además, obtendrá datos precisos y actualizados del mercado de trabajo, extraídos de fuentes oficiales que le permitan valorar el encaje de su perfil y saber si requiere de nuevas competencias —transversales o específicas— para mantenerse actualizado en su ocupación.

Así, GPS Profesional, disponible en el campus de la UOC, proporciona información sobre los años de experiencia requeridos en las vacantes relacionadas con cada ocupación, el número de ofertas de empleo en cada zona de España o las franjas salariales, entre otros datos relevantes.

GPS Profesional es una herramienta viva que se irá actualizando y ampliando en versiones futuras, incluyendo un mayor número de perfiles y competencias, un recomendador personalizado de cursos o un itinerario para aquellas personas que decidan emprender un cambio profesional (reskilling), entre otras opciones. Así, esta herramienta está completamente alineada con la propuesta de microcredenciales, tanto de formación corta (microcredenciales de formación continua) como de titulación más larga (microcredenciales curriculares).

"Esta herramienta supone un avance significativo en el empoderamiento de la comunidad universitaria en el ámbito profesional, en un contexto laboral en el que la adaptabilidad y la necesidad de actualización constante son fundamentales", comenta Carmen Pagès, directora de la Unidad de Prospección y Análisis Laboral (UPAL).