Conoce la Feria Virtual de Empleo
- Conecta con empresas, estudiantes y alumnis durante la Feria Virtual de Empleo.
- Accede en exclusiva a ofertas laborales y de prácticas tanto nacionales como internacionales.
- Visita los perfiles corporativos de las empresas participantes y solicita entrevistas.
- Participa en seminarios web sobre tendencias del mercado laboral enfocadas al colectivo UOC.
Abril 2026
Asiste a la Feria los días 28, 29 y 30 de abril.
Online y en directo
La UOC llega a más de 141 países diferentes
Perfiles virtuales
Sin moverte de casa y desde cualquier dispositivo
Programa de ponencias
En el marco de la #FeriaEmpleoUOC, ofrecimos las siguientes sesiones informativas, talleres participativos y ponencias sobre competencias, empleabilidad y tendencias del mercado de trabajo.
Si no pudiste conectarte a alguna charla o quieres volver a ver algún momento inspirador, ya tienes disponibles las sesiones en diferido haciendo clic en "Acceder".
Sesión informativa: Coneix la VI Fira Virtual d'Ocupació de la UOC
Taller participativo: Prepara el teu CV i Carta de presentació
Taller finalizado.
Taller participativo: Mejora tu perfil de Linkedin
Taller finalizado.
Taller participativo: Prepara tu CV y carta de presentación
Taller finalizado.
Taller participativo: Claus per afrontar l'entrevista de feina en línia
Taller finalizado.
Taller participativo: Millora el teu perfil de Linkedin
Taller finalizado.
Taller participativo: Claves para afrontar la entrevista de trabajo online
Taller finalizado.
El camí emprenedor. (Hubbik)
Cómo adaptarse a un mercado en constante cambio
La especialización en trabajo social sanitario: una respuesta emergente del sistema de salud
Oportunidades profesionales en el medio rural: empleo, emprendimiento y nuevos modelos de vida.
Los derechos humanos y la cooperación, más necesarios que nunca.
De Catalunya a Europa: Trajectòria professional en primera persona
OpenEU, la alianza europea que impulsa tu carrera profesional
Defineix el teu FAR: Fortaleses, àrees de millora i reptes. professionals
Ponencia finalizada.
Teixir xarxes a través de beques, premis, concursos i residències
Diseñar en tiempos de IA: interdisciplinariedad y documentación de procesos creativos.
Negociació salarial efectiva: eines per assolir acords.
Ponencia finalizada.
Efectes cognitius de la IAG: implicacions en el procés d'aprenentatge i en el desenvolupament professional i l'ocupabilitat.
Formación dual y competencias en PRL: preparando al profesional que demanda el mercado
Transformant barreres en oportunitats: Inclusió i benestar a la UOC.
Cómo puedes participar
Asistencia gratuita para el estudiantado, alumnis y las empresas participantes.
Soy estudiante o alumni
La VI Feria Virtual de Empleo ha finalizado. Más adelante informaremos sobre como participar en la próxima edición.
Soy una empresa o institución
La VI Feria Virtual de Empleo ha finalizado. Si queréis participar en la próxima edición, escribidnos a fira_ocupacio@uoc.edu.
Empresas participantes
Estas son algunas empresas destacadas que han participado en la VI Feria Virtual de Empleo.
Preguntas frecuentes para estudiantes y alumni
Es un espacio virtual de encuentro e intercambio de experiencias y conocimiento entre estudiantes y alumnis de la UOC, profesionales y empresas e instituciones.
El acceso como participante a la Feria Virtual de Empleo de la UOC es exclusivo y gratuito para miembros de la comunidad UOC: estudiantado, alumnis, profesorado, tutoría y personal propio de la universidad.
La VI Feria Virtual de Empleo ha finalizado. Más adelante informaremos sobre como participar en la próxima edición.
Como participante, podrás:
- Enviar tu candidatura a ofertas laborales y de prácticas.
- Realizar entrevistas de selección con importantes empresas de distintos sectores.
- Asistir a ponencias y charlas virtuales sobre empleo.
- Hacer contactos (networking).
¿Quieres preparar tu estrategia para sacarle el máximo provecho a la Feria? Visita los siguientes recursos del Career Center de la UOC:
Preguntas frecuentes para entidades participantes
La participación en la Feria Virtual de Empleo de la UOC es gratuita y requiere validación previa por parte del personal organizador.
La VI Feria Virtual de Empleo ha finalizado. Si queréis participar en la próxima edición, escribidnos a fira_ocupacio@uoc.edu.
Como empresa, podrás:
- Disponer de presencia y visibilidad mediante un perfil corporativo.
- Publicar ofertas laborales y de prácticas para una gran comunidad con perfiles profesionales variados y de lugares diferentes.
- Realizar entrevistas rápidas con estudiantes y titulados/adas de la UOC.
¿Cuál es la temática de este año?
¿Cómo fue la última edición de la Feria Virtual de Empleo de la UOC?
2.685 inscripciones
176 empresas participantes
771 ofertas laborales y de prácticas