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Campus

Feria Virtual de Empleo de la UOC

La #FeriaEmpleoUOC es un espacio virtual de encuentro e intercambio de experiencias y conocimiento entre estudiantes y alumnis de la UOC, profesionales y empresas e instituciones.

28, 29 y 30 de abril de 2026.

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Conoce la Feria Virtual de Empleo

  • Conecta con empresas, estudiantes y alumnis durante la Feria Virtual de Empleo.
  • Accede en exclusiva a ofertas laborales y de prácticas tanto nacionales como internacionales.
  • Visita los perfiles corporativos de las empresas participantes y solicita entrevistas.
  • Participa en seminarios web sobre tendencias del mercado laboral enfocadas al colectivo UOC.

Abril 2026

Asiste a la Feria los días 28, 29 y 30 de abril.

Online y en directo

La UOC llega a más de 141 países diferentes

Perfiles virtuales

Sin moverte de casa y desde cualquier dispositivo

Programa de ponencias

En el marco de la #FeriaEmpleoUOC, ofrecimos las siguientes sesiones informativas, talleres participativos y ponencias sobre competencias, empleabilidad y tendencias del mercado de trabajo.  

Si no pudiste conectarte a alguna charla o quieres volver a ver algún momento inspirador, ya tienes disponibles las sesiones en diferido haciendo clic en "Acceder".

13:00h

Sesión informativa: Coneix la VI Fira Virtual d'Ocupació de la UOC

Idioma: catalán.
Acceder
14/04/2026
13:00h

Taller participativo: Prepara el teu CV i Carta de presentació

Idioma: catalán.

Taller finalizado.

16/04/2026
17:00h

Taller participativo: Mejora tu perfil de Linkedin

Idioma: castellano.

Taller finalizado.

21/04/2026
18:00h

Sesión informativa: Conoce la VI Feria Virtual de Empleo de la UOC

Idioma: castellano.
Acceder
14/04/2026
17:00h

Taller participativo: Prepara tu CV y carta de presentación

Idioma: castellano.

Taller finalizado.

16/04/2026
13:00h

Taller participativo: Claus per afrontar l'entrevista de feina en línia

Idioma: catalán.

Taller finalizado.

22/04/2026
18:00h

Sesión informativa: ¿Cómo puede ayudarte la orientación profesional?

Idioma: castellano
Acceder
15/04/2026
13:00h

Taller participativo: Millora el teu perfil de Linkedin

Idioma: catalán.

Taller finalizado.

21/04/2026
17:00h

Taller participativo: Claves para afrontar la entrevista de trabajo online

Idioma: castellano.

Taller finalizado.

22/04/2026

13:00h

El camí emprenedor. (Hubbik)

Idioma: catalán.
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28/04/2026
18:00h

Cómo adaptarse a un mercado en constante cambio

Idioma: castellano.
Acceder
28/04/2026
14:00H

La especialización en trabajo social sanitario: una respuesta emergente del sistema de salud

Idioma: castellano.
Acceder
29/04/2026
13:00h

Oportunidades profesionales en el medio rural: empleo, emprendimiento y nuevos modelos de vida.

Idioma: castellano.
Acceder
30/04/2026
18:00h

Los derechos humanos y la cooperación, más necesarios que nunca.

Idioma: castellano.
Acceder
30/04/2026
14:00H

De Catalunya a Europa: Trajectòria professional en primera persona

Idioma: catalán.
Acceder
28/04/2026
19:00h

OpenEU, la alianza europea que impulsa tu carrera profesional

Idioma: castellano.
Acceder
28/04/2026
16:30h

Defineix el teu FAR: Fortaleses, àrees de millora i reptes. professionals

Idioma: catalán

Ponencia finalizada.

29/04/2026
14:00H

Teixir xarxes a través de beques, premis, concursos i residències

Idioma: castellano.
Acceder
30/04/2026
19:00h

Diseñar en tiempos de IA: interdisciplinariedad y documentación de procesos creativos.

Idioma: castellano.
Acceder
30/04/2026
15:30

Negociació salarial efectiva: eines per assolir acords.

Idioma: catalán.

Ponencia finalizada.

28/04/2026
13:00h

Efectes cognitius de la IAG: implicacions en el procés d'aprenentatge i en el desenvolupament professional i l'ocupabilitat.

Idioma: catalán.
Acceder
29/04/2026
18h

Formación dual y competencias en PRL: preparando al profesional que demanda el mercado

Idioma: castellano.
Acceder
29/04/2026
17:00h

Transformant barreres en oportunitats: Inclusió i benestar a la UOC.

Idioma: catalán.
Acceder
30/04/2026

Cómo puedes participar

Asistencia gratuita para el estudiantado, alumnis y las empresas participantes.

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Soy estudiante o alumni

La VI Feria Virtual de Empleo ha finalizado. Más adelante informaremos sobre como participar en la próxima edición.

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Soy una empresa o institución

La VI Feria Virtual de Empleo ha finalizado. Si queréis participar en la próxima edición, escribidnos a fira_ocupacio@uoc.edu.

Empresas participantes

Estas son algunas empresas destacadas que han participado en la VI Feria Virtual de Empleo.

Atrevia
Jesuïtes educació
Capgemini
NTT Data
Carrefour
Banc Sabadell
Banc Sabadell
Garrigues
Sanitas

Preguntas frecuentes para estudiantes y alumni

Es un espacio virtual de encuentro e intercambio de experiencias y conocimiento entre estudiantes y alumnis de la UOC, profesionales y empresas e instituciones.

El acceso como participante a la Feria Virtual de Empleo de la UOC es exclusivo y gratuito para miembros de la comunidad UOC: estudiantado, alumnis, profesorado, tutoría y personal propio de la universidad.

La VI Feria Virtual de Empleo ha finalizado. Más adelante informaremos sobre como participar en la próxima edición.

Como participante, podrás:

  • Enviar tu candidatura a ofertas laborales y de prácticas.
  • Realizar entrevistas de selección con importantes empresas de distintos sectores.
  • Asistir a ponencias y charlas virtuales sobre empleo.
  • Hacer contactos (networking).

¿Quieres preparar tu estrategia para sacarle el máximo provecho a la Feria? Visita los siguientes recursos del Career Center de la UOC:

Preguntas frecuentes para entidades participantes

La participación en la Feria Virtual de Empleo de la UOC es gratuita y requiere validación previa por parte del personal organizador.

La VI Feria Virtual de Empleo ha finalizado. Si queréis participar en la próxima edición, escribidnos a fira_ocupacio@uoc.edu.

Como empresa, podrás:

  • Disponer de presencia y visibilidad mediante un perfil corporativo.
  • Publicar ofertas laborales y de prácticas para una gran comunidad con perfiles profesionales variados y de lugares diferentes.
  • Realizar entrevistas rápidas con estudiantes y titulados/adas de la UOC.

Contacta con nuestro equipo mediante fira_ocupacio@uoc.edu.

¿Cuál es la temática de este año?

VI Fira Virtual d'Ocupació - #fira_ca_infogra_es

¿Cómo fue la última edición de la Feria Virtual de Empleo de la UOC?

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2.685 inscripciones

176 empresas participantes

771 ofertas laborales y de prácticas