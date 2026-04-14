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Fira Virtual d’Ocupació de la UOC

La #FiraOcupacióUOC és un espai virtual de trobada i intercanvi d'experiències i coneixement entre estudiants i alumnis de la UOC, professionals, empreses i institucions.

28, 29 i 30 d'abril de 2026.

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Coneix la Fira Virtual d'Ocupació

  • Connecta amb empreses, estudiants i alumnis durant la Fira Virtual d'Ocupació.
  • Accedeix en exclusiva a ofertes laborals i de pràctiques tant nacionals com internacionals.
  • Visita els perfils corporatius de les empreses participants i sol·licita entrevistes
  • Participa en seminaris web sobre tendències del mercat laboral enfocades al col·lectiu UOC.

Abril 2026

Assisteix a la Fira els dies 28, 29 i 30 d'abril.

Online i en directe

La UOC arriba a més de 141 països diferents.

Perfils virtuals

Sense moure't de casa i des de qualsevol dispositiu.

Programa de ponències

En el marc de la #FiraOcupacioUOC, vam oferir les següents sessions informatives, tallers participatius i ponències sobre competències, ocupabilitat i tendències del mercat de treball. 

Si no vas poder connectar-te a alguna xerrada o vols tornar a veure algun moment inspirador, tens disponibles les sessions en diferit fent clic al botó "Accedir".

13:00h

Sessió informativa: Coneix la VI Fira Virtual d'Ocupació de la UOC

Idioma: català.
Accedir
14/04/2026
13:00h

Taller participatiu: Prepara el teu CV i Carta de presentació

Idioma: català.

Taller finalitzat.

16/04/2026
17:00h

Taller participatiu: Mejora tu perfil de Linkedin

Idioma: castellà.

Taller finalitzat.

21/04/2026
18:00h

Sessió informativa: Conoce la VI Feria Virtual de Empleo de la UOC

Idioma: castellà.
Accedir
14/04/2026
17:00h

Taller participatiu: Prepara tu CV y carta de presentación

Idioma: castellà.

Taller finalitzat.

16/04/2026
13:00h

Taller participatiu: Claus per afrontar l'entrevista de feina en línia.

Idioma: català.

Taller finalitzat.

22/04/2026
18:00h

Sessió informativa: ¿Cómo puede ayudarte la orientación profesional?

Idioma: castellà.
Accedir
15/04/2026
13:00h

Taller participatiu: Millora el teu perfil de Linkedin

Idioma: català.

Taller finalitzat.

21/04/2026
17:00h

Taller participatiu: Claves para afrontar la entrevista de trabajo online

Idioma: castellà.

Taller finalitzat.

22/04/2026

13:00h

El camí emprenedor. (Hubbik)

Idioma: català.
Accedir
28/04/2026
18:00h

Cómo adaptarse a un mercado en constante cambio

Idioma: castellà.
Accedir
28/04/2026
14:00H

La especialización en trabajo social sanitario: una respuesta emergente del sistema de salud

Idioma: castellà
Accedir
29/04/2026
13:00h

Oportunidades profesionales en el medio rural: empleo, emprendimiento y nuevos modelos de vida.

Idioma: castellà.
Accedir
30/04/2026
18:00h

Los derechos humanos y la cooperación, más necesarios que nunca.

Idioma: castellà
Accedir
30/04/2026
14:00H

De Catalunya a Europa: Trajectòria professional en primera persona

Idioma: català.
Accedir
28/04/2026
19:00h

OpenEU, la alianza europea que impulsa tu carrera profesional

Idioma: castellà.
Accedir
28/04/2026
16:30

Defineix el teu FAR: Fortaleses, àrees de millora i reptes. professionals

Idioma: català.

Ponència finalitzada.

29/04/2026
14:00H

Teixir xarxes a través de beques, premis, concursos i residències

Idioma: pendent.
Accedir
30/03/2026
19:00h

Diseñar en tiempos de IA: interdisciplinariedad y documentación de procesos creativos.

Idioma: castellà
Accedir
30/04/2026
15:30

Negociació salarial efectiva: eines per assolir acords.

Idioma: català.

Ponència finalitzada.

28/04/2026
13:00h

Efectes cognitius de la IAG: implicacions en el procés d'aprenentatge i en el desenvolupament professional i l'ocupabilitat.

Idioma: català.
Accedir
29/04/2026
18:00h

Formación dual y competencias en PRL: preparando al profesional que demanda el mercado

Idioma: castellà.
Accedir
29/03/2026
17:00h

Transformant barreres en oportunitats: Inclusió i benestar a la UOC.

Idioma: català.
Accedir
30/04/2026

Com pots participar-hi

Assistència gratuïta per a l'estudiantat, els alumnis i les empreses participants.

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Soc estudiant o alumni

La VI Fira Virtual d'Ocupació ha finalitzat. Més endavant informarem sobre com participar en la propera edició.

Soc una empresa o institució

La VI Fira Virtual d'Ocupació ha finalitzat. Si voleu participar en la propera edició, escriviu-nos a fira_ocupacio@uoc.edu.

Empreses participants

Aquestes són algunes empreses destacades que han participat a la VI Fira Virtual d'Ocupació.

Atrevia
Atrevia
Atrevia
Atrevia
Atrevia
Atrevia
Atrevia
Atrevia
Sanitas

Preguntes freqüents per estudiants i alumni

És un espai virtual de trobada i intercanvi d'experiències i coneixement entre estudiants i alumnis de la UOC, professionals, empreses i institucions.

L'accés com a participant en la Fira Virtual d'Ocupació de la UOC és exclusiu i gratuït per a membres de la comunitat UOC: estudiantat, alumnis, professorat, tutoria i personal propi de la Universitat.

La VI Fira Virtual d'Ocupació ha finalitzat. Més endavant informarem sobre com participar en la propera edició.

Com a participant, podràs:

  • Enviar la teva candidatura a ofertes laborals i de pràctiques.
  • Fer entrevistes de selecció amb importants empreses de diferents sectors.
  • Assistir a ponències i xerrades virtuals sobre ocupació.
  • Fer contactes (networking).

Vols preparar la teva estratègia per treure el màxim profit de la Fira? Visita els recursos següents del Career Center de la UOC:

Preguntes freqüents per entitats participants

La participació en la Fira Virtual d'Ocupació de la UOC és gratuïta i requereix validació prèvia per part de l'equip organitzador.

La VI Fira Virtual d'Ocupació ha finalitzat. Si voleu participar en la propera edició, escriviu-nos a fira_ocupacio@uoc.edu.

Com a empresa, podràs:

  • Disposar de presència i visibilitat mitjançant un perfil corporatiu.
  • Publicar ofertes laborals i de pràctiques per a una gran comunitat amb perfils professionals variats i de llocs diferents.
  • Realitzar entrevistes ràpides amb estudiants i titulats/ades de la UOC.

Contacta amb el nostre equip mitjançant fira_ocupacio@uoc.edu.

Quina és la temàtica d'enguany?

VI Fira Virtual d'Ocupació - #fira_ca_infogra_ca

Com va ser la darrera edició de la Fira Virtual d'Ocupació de la UOC?

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2.685 inscripcions

176 empreses participants

771 ofertes laborals i de pràctiques