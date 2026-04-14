Coneix la Fira Virtual d'Ocupació
- Connecta amb empreses, estudiants i alumnis durant la Fira Virtual d'Ocupació.
- Accedeix en exclusiva a ofertes laborals i de pràctiques tant nacionals com internacionals.
- Visita els perfils corporatius de les empreses participants i sol·licita entrevistes.
- Participa en seminaris web sobre tendències del mercat laboral enfocades al col·lectiu UOC.
Abril 2026
Assisteix a la Fira els dies 28, 29 i 30 d'abril.
Online i en directe
La UOC arriba a més de 141 països diferents.
Perfils virtuals
Sense moure't de casa i des de qualsevol dispositiu.
Programa de ponències
En el marc de la #FiraOcupacioUOC, vam oferir les següents sessions informatives, tallers participatius i ponències sobre competències, ocupabilitat i tendències del mercat de treball.
Si no vas poder connectar-te a alguna xerrada o vols tornar a veure algun moment inspirador, tens disponibles les sessions en diferit fent clic al botó "Accedir".
Sessió informativa: Coneix la VI Fira Virtual d'Ocupació de la UOC
Taller participatiu: Prepara el teu CV i Carta de presentació
Taller finalitzat.
Taller participatiu: Mejora tu perfil de Linkedin
Taller finalitzat.
Sessió informativa: Conoce la VI Feria Virtual de Empleo de la UOC
Taller participatiu: Prepara tu CV y carta de presentación
Taller finalitzat.
Taller participatiu: Claus per afrontar l'entrevista de feina en línia.
Taller finalitzat.
Sessió informativa: ¿Cómo puede ayudarte la orientación profesional?
Taller participatiu: Millora el teu perfil de Linkedin
Taller finalitzat.
Taller participatiu: Claves para afrontar la entrevista de trabajo online
Taller finalitzat.
El camí emprenedor. (Hubbik)
Cómo adaptarse a un mercado en constante cambio
La especialización en trabajo social sanitario: una respuesta emergente del sistema de salud
Oportunidades profesionales en el medio rural: empleo, emprendimiento y nuevos modelos de vida.
Los derechos humanos y la cooperación, más necesarios que nunca.
De Catalunya a Europa: Trajectòria professional en primera persona
OpenEU, la alianza europea que impulsa tu carrera profesional
Defineix el teu FAR: Fortaleses, àrees de millora i reptes. professionals
Ponència finalitzada.
Teixir xarxes a través de beques, premis, concursos i residències
Diseñar en tiempos de IA: interdisciplinariedad y documentación de procesos creativos.
Negociació salarial efectiva: eines per assolir acords.
Ponència finalitzada.
Efectes cognitius de la IAG: implicacions en el procés d'aprenentatge i en el desenvolupament professional i l'ocupabilitat.
Formación dual y competencias en PRL: preparando al profesional que demanda el mercado
Transformant barreres en oportunitats: Inclusió i benestar a la UOC.
Com pots participar-hi
Assistència gratuïta per a l'estudiantat, els alumnis i les empreses participants.
Soc estudiant o alumni
La VI Fira Virtual d'Ocupació ha finalitzat. Més endavant informarem sobre com participar en la propera edició.
Soc una empresa o institució
La VI Fira Virtual d'Ocupació ha finalitzat. Si voleu participar en la propera edició, escriviu-nos a fira_ocupacio@uoc.edu.
Empreses participants
Aquestes són algunes empreses destacades que han participat a la VI Fira Virtual d'Ocupació.
Preguntes freqüents per estudiants i alumni
És un espai virtual de trobada i intercanvi d'experiències i coneixement entre estudiants i alumnis de la UOC, professionals, empreses i institucions.
L'accés com a participant en la Fira Virtual d'Ocupació de la UOC és exclusiu i gratuït per a membres de la comunitat UOC: estudiantat, alumnis, professorat, tutoria i personal propi de la Universitat.
La VI Fira Virtual d'Ocupació ha finalitzat. Més endavant informarem sobre com participar en la propera edició.
Com a participant, podràs:
- Enviar la teva candidatura a ofertes laborals i de pràctiques.
- Fer entrevistes de selecció amb importants empreses de diferents sectors.
- Assistir a ponències i xerrades virtuals sobre ocupació.
- Fer contactes (networking).
Vols preparar la teva estratègia per treure el màxim profit de la Fira? Visita els recursos següents del Career Center de la UOC:
Preguntes freqüents per entitats participants
La participació en la Fira Virtual d'Ocupació de la UOC és gratuïta i requereix validació prèvia per part de l'equip organitzador.
La VI Fira Virtual d'Ocupació ha finalitzat. Si voleu participar en la propera edició, escriviu-nos a fira_ocupacio@uoc.edu.
Com a empresa, podràs:
- Disposar de presència i visibilitat mitjançant un perfil corporatiu.
- Publicar ofertes laborals i de pràctiques per a una gran comunitat amb perfils professionals variats i de llocs diferents.
- Realitzar entrevistes ràpides amb estudiants i titulats/ades de la UOC.
Quina és la temàtica d'enguany?
Com va ser la darrera edició de la Fira Virtual d'Ocupació de la UOC?
2.685 inscripcions
176 empreses participants
771 ofertes laborals i de pràctiques