La UOC llança una eina pionera per potenciar l'ocupabilitatGPS Professional és una plataforma única i innovadora que permet a la comunitat UOC identificar els seus coneixements i habilitats, i saber si els seus perfils professionals s'ajusten a les demandes actuals de cada sector
La iniciativa connecta l'àmbit acadèmic amb les necessitats d'un mercat de treball cada vegada més canviant, que exigeix fomentar la formació contínua
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha posat a disposició de tota la seva comunitat una primera versió d'una plataforma d'orientació laboral pionera en l'àmbit educatiu: GPS Professional. Aquesta eina permet als usuaris reconèixer les seves habilitats, competències i coneixements —personals i/o professionals— i comparar-los amb els que es requereixen en el mercat laboral per a cada sector, cosa que ajuda a prendre decisions fonamentades sobre la seva carrera, basades en informació externa i contrastada.
La rectora de la UOC, Àngels Fitó, destaca que "GPS Professional és una eina innovadora i única en l'àmbit universitari, amb la qual la UOC reafirma el seu compromís amb l'ocupabilitat i impulsa una iniciativa que sincronitza l'àmbit acadèmic amb l'entorn laboral. En un context de formació al llarg de la vida, proporcionem a les persones una eina que els permetrà navegar i decidir en entorns laborals i professionals complexos".
Aquesta eina digital d'autoconeixement acompanya tota la comunitat UOC en el seu procés de creixement professional. Introduint el sector o lloc de treball d'interès i indicant les competències, les habilitats, els anys d'experiència i la formació acadèmica, cada usuari o usuària sabrà com es valoren tots aquests aspectes dins l'àmbit laboral en el qual es troba o al qual aspira. A més, obtindrà dades precises i actualitzades del mercat de treball, extretes de fonts oficials que li permetin valorar l'encaix del seu perfil i saber si requereix noves competències —transversals o específiques— per mantenir-se actualitzat o actualitzada en la seva ocupació.
Així, GPS Professional, disponible al campus de la UOC, proporciona informació sobre els anys d'experiència requerits en les vacants relacionades amb cada ocupació, el nombre d'ofertes d'ocupació en cada zona d'Espanya o les franges salarials, entre altres dades rellevants.
GPS Professional és una eina viva que s'anirà actualitzant i ampliant en versions futures, incloent-hi un nombre més alt de perfils i competències, un recomanador personalitzat de cursos o un itinerari per a aquelles persones que decideixin emprendre un canvi professional (reskilling), entre altres opcions. Així, aquesta eina està completament alineada amb la proposta de microcredencials, tant de formació curta (microcredencials de formació contínua) com de titulació més llarga (microcredencials curriculars).
"Aquesta eina suposa un avenç significatiu en l'apoderament de la comunitat universitària en l'àmbit professional, en un context laboral en què l'adaptabilitat i la necessitat d'actualització constant són fonamentals", comenta Carme Pagès, directora de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral (UPAL).
Perspectiva sobre la realitat laboral
En un mercat en evolució constant per les demandes laborals, conèixer les exigències de cada sector és essencial per garantir la qualitat d'una formació contínua que potenciï l'ocupabilitat.
En aquest sentit, la UOC i PIMEC han creat el Baròmetre de Competències i Ocupacions de Catalunya, un centre d'observació que permet saber quines són les ocupacions i les competències més demanades pel mercat de treball. Així, segons revela aquest baròmetre, l'adaptació al canvi és la competència general més ben valorada per les empreses en tots els àmbits professionals. A més, també constata una demanda creixent de les competències i les ocupacions "verdes", o la demanda per part de les empreses de competències digitals bàsiques, però també avançades, com ara coneixements en programació informàtica i en els sistemes TIC empresarials.
En aquest marc de compromís amb l'ocupabilitat, la UOC també celebrarà la cinquena edició de la Fira Virtual d'Ocupació els dies 2 i 3 d'abril de 2025. Aquesta fira s'ha consolidat com un espai virtual de trobada i intercanvi d'experiències i coneixement entre estudiants, alumnis, professionals, empreses i institucions.
En la darrera edició, la Fira va rebre 4.000 inscripcions, hi van participar 175 empreses i s'hi van publicar més de 900 ofertes (laborals i de pràctiques). Enguany, i sota el lema de "Les 3 'o' de l'ocupabilitat" (orientació, oportunitats i observatori) la Fira Virtual d'Ocupació es presenta com un espai innovador i dinàmic per connectar les persones participants amb empreses líders, potenciar-ne l'ocupabilitat i reflexionar sobre les tendències del mercat laboral actual.