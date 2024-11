Un nou estudi de la UOC i PIMEC revela que la demanda de competències verdes experimenta un creixement notable en el mercat de treball català, fet que reflecteix l'impacte de la transició ecològica sobre les necessitats ocupacionals i formatives. L'estudi, que analitza 1,7 milions d'ofertes de feina dels darrers cinc anys, mostra que un 5,3 % de les vacants publicades per les empreses durant el darrer any han exigit competències verdes, xifra que supera en dos punts percentuals la mitjana estatal.

Aquestes dades s'extreuen del Baròmetre de Competències i Ocupacions de Catalunya. A partir d'un estudi elaborat per l'equip de recerca de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC en col·laboració amb PIMEC, s'ha mesurat l'abast de la transició verda en el mercat de treball. El baròmetre se centra en l'anàlisi de les tendències ocupacionals i proporciona xifres clau i dades essencials a partir del contingut de les ofertes de feina publicades a Catalunya.

Les competències verdes inclouen coneixements, habilitats, valors i actituds necessaris per promoure la sostenibilitat i reduir l'impacte ambiental de l'activitat humana. Les competències més sol·licitades actualment són la responsabilitat social empresarial (1,2 %), la legislació ambiental (1 %) i l'eficiència energètica (0,8 %).

Els sectors que necessiten més competències verdes són els relacionats amb la gestió de recursos naturals, la producció i la consultoria científica. Destaquen el subministrament d'aigua i la gestió de residus (25,1 % de les vacants), a més de la manufactura (15 %) i el subministrament d'electricitat, energia i gas (11,1 %). També són remarcables els sectors emergents, com ara la informació i la comunicació o el sector financer, que cada vegada reclamen més perfils verds. La directora de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC, Carme Pagès, assenyala que aquestes dades indiquen que "la transició verda té un impacte substancial en el mercat de treball".

Quines són les ocupacions verdes que creixen més a Catalunya?

La demanda d'ocupacions verdes a Catalunya ha experimentat un creixement del 17 % des del juliol del 2018. De fet, el 2023 va arribar a representar el 7,5 % del total de vacants, xifra que supera la mitjana estatal. Aquesta tendència ha estat constant tant a Catalunya com a la resta de l'Estat durant el període analitzat.

Entre els perfils verds més sol·licitats aquest any, hi ha els d'enginyeria no classificats (2,7 %), els d'enginyeria de producció (1,2 %) i els de mecànica i reparació (0,8 %). Amb tot, el nivell de dedicació d'aquests professionals en relació amb les tasques verdes és moderat: entre un 5 % i un 25 % de les seves responsabilitats estan directament relacionades amb la sostenibilitat.

Així mateix, les ocupacions més orientades a la sostenibilitat, com ara les d'enginyeria mediambiental (88,9 % de tasques verdes), la protecció ambiental (85,7 %) i la classificació de residus (83,3 %), mostren una demanda moderada dins l'economia. Tal com assenyala Miriam Durán, investigadora encarregada de l'estudi, "en el mercat de treball en línia s'aprecia una demanda notable de professionals 'moderadament verds' (és a dir, els que dediquen d'un 10 % a un 30 % de les tasques a la sostenibilitat), però la demanda de professionals centrats exclusivament en la sostenibilitat és encara limitada". "De fet, s'observa una relació inversa entre el grau de verdor dels professionals i la demanda que tenen en l'economia, i es fa palès que els perfils molt especialitzats en sostenibilitat no estan estesos de manera generalitzada", afegeix Durán.

Competències i talent verds: una inversió clau per a les empreses

En l'elaboració de l'informe hi ha participat un grup d'experts i representants sectorials de la comissió de sostenibilitat de PIMEC, que assenyalen que la consciència ecològica dels consumidors i la integració de pràctiques sostenibles en les cadenes de valor són fonamentals per accelerar la transició ecològica. En aquest sentit, subratllen que la transició cap a models més sostenibles no és només una qüestió de responsabilitat ambiental, sinó també una necessitat competitiva per a les empreses, i especialment les petites i mitjanes empreses.

L'estudi remarca que Catalunya avança cap a una economia més verda, impulsada per un creixement constant de la demanda d'ocupacions i competències relacionades amb la sostenibilitat. No obstant això, s'adverteix que per mantenir aquest progrés és imprescindible invertir més en formació especialitzada i desenvolupament de les competències que responen a les necessitats del mercat laboral actual. Aquesta inversió és clau perquè les empreses puguin cobrir la creixent necessitat de talent per afrontar la transició verda.

Una de les conclusions de l'informe és que la velocitat d'aquesta transició ecològica dependrà de la col·laboració activa entre diversos agents: consumidors, administracions públiques, organismes reguladors i sector formatiu. Tots aquests agents tenen un paper fonamental en l'adopció i la promoció de pràctiques respectuoses amb el medi ambient, que són essencials per aconseguir una Catalunya més sostenible.

La directora de l'Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, destaca que "els resultats de l'estudi suggereixen que la transició ecològica continuarà impulsant la demanda de professionals especialitzats, i també de professionals en la resta d'àmbits, amb competències i coneixements verds. Per això, és indispensable apostar amb força per la formació en les competències del futur. La transició ecològica no serà possible sense aquesta aposta per la professionalització en matèria de competències verdes, i les pimes no es poden quedar enrere en aquest camí".