Un estudi de la UOC i PIMEC constata que el 66 % de les pimes necessita més de tres mesos per cobrir un lloc de treballLes micro, petites i mitjanes empreses a Catalunya s'enfronten a grans desafiaments a l'hora d'incorporar persones treballadores
Un 30,3 % de les empreses necessiten entre mig any i un any per cobrir una vacant amb el perfil professional idoni
Un nou estudi de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i PIMEC, a través del Baròmetre de Competències i Ocupacions de Catalunya, revela les dificultats amb què es troben les micro, petites i mitjanes empreses (mipimes) catalanes per trobar el talent que necessiten, una situació que es reflecteix clarament en el temps que tarden a completar un procés de selecció. Segons les dades de l'enquesta en què es basa l'estudi del quart focus del Baròmetre de Competències i Ocupacions de Catalunya sobre les necessitats de talent de les mipimes catalanes, un 30,3 % dels processos de selecció han tardat a cobrir-se entre sis mesos i un any; un 30,1 %, entre tres i sis mesos, i un 27,6 % s'han tancat en tres mesos o menys. A més, un 5,4 % dels processos han requerit més d'un any per completar-se. El motiu principal destacat per les empreses és la falta o l'escassetat de candidatures adequades als requisits dels llocs de treball, situació que conviu amb una de les majors taxes de desocupació juvenil d'Europa.
Els autors de l'estudi consideren que aquestes xifres evidencien que les mipimes afronten dificultats i desafiaments significatius per completar els processos de selecció. Gairebé la meitat de les vacants (un 49,3 %) han estat considerades per les mateixes empreses entrevistades com a vacants de difícil cobertura. Així mateix, el 48,6 % de les mipimes que han iniciat un procés de selecció han tingut dificultats significatives per cobrir la vacant amb el perfil professional necessari.
L'estudi també posa de manifest la importància de capturar les necessitats de talent específiques de les mipimes, atès que aquestes empreses suposen el gran gruix del teixit empresarial català i són responsables d'una part molt significativa de l'ocupació. Tanmateix, capturar-ne la demanda de talent és una cosa complexa perquè sovint utilitzen canals de captació diferents dels de les grans empreses. Això fa necessari l'ús d'eines com aquesta per complementar i entendre millor les seves necessitats.
El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha posat en valor la tasca conjunta de l’entitat amb la UOC a l’hora de posar dades i analitzar allò que està passant en l’àmbit de la formació, que “és un dels elements estratègics més importants en els quals podem invertir”. “Amb aquesta informació descobrim la realitat i comprovem quines són les necessitats que no estan cobertes a través d’informació actualitzada”, ha assegurat després d’alertar sobre la bretxa entre les necessitats de contractació de les empreses i les tendències del mercat de treball. D’altra banda, ha constatat que el principal problema de les pimes de diferents sectors d’activitat econòmica és la dificultat de cobrir determinats llocs de treball: “Necessitem un sistema que tingui en compte la demanda, ja que el 67% de les pimes que han iniciat processos de contractació en els darrers 18 mesos no troben candidats”.
Per part seva, Angels Fitó, rectora de la UOC, ha posat de manifest el "gap" que hi ha entre l’oferta acadèmica i la demanda laboral: "A la UOC assumim el gap que de vegades hi ha entre el món acadèmic i el laboral i el convertim en una oportunitat, per això tenim un equip que periòdicament revisa si les nostres titulacions s'ajusten a les necessitats que demanda el mercat de treball". Fitó també ha parlat de la voluntat d’ambdues entitats a l’hora de "ser útils" i empoderar les persones en la presa de decisions en l'àmbit del mercat de treball: "A la UOC hem llançat una eina pionera, el GPS Professional, per potenciar l'ocupabilitat del nostre estudiantat". La rectora també ha parlat de cercar aliances i connectar amb la veu de les empreses: "Les empreses volen contractar, les persones volen treballar, les universitats volem formar i les institucions volen generar riquesa; per tant, hi ha oportunitats”, ha conclòs Fitó.
Quines mipimes tenen més dificultats?
La situació és més notòria a les mitjanes empreses d'entre 50 i 99 treballadors i a les petites d'entre 10 i 49 treballadors, ja que el 68,18 % i el 55,6 % de les vacants obertes en aquestes empreses, respectivament, han estat considerades difícils de cobrir.
Aquestes dificultats per trobar perfils professionals amb les competències necessàries són especialment evidents en el sector de la construcció, en el qual el 65 % de les posicions vacants es consideren de difícil cobertura. I la situació es replica en altres sectors, com ara la manufactura (50,4 %), les activitats professionals (50 %) i l'educació (50 %).
Dificultats a escala territorial
Territorialment, no totes les comarques registren les mateixes dades. En aquest sentit, hi ha una major tensió de contractació al Baix Llobregat, amb un 72,5 % de vacants obertes considerades de difícil cobertura, seguit del Vallès Occidental (54,2 %) i el Bages (46 %). La manca de candidats és el factor que més limita la cobertura de vacants (un 77,3 % dels casos), però també hi influeix la manca de coneixements tècnics (33,9 %), de competències transversals (27,7 %) i de la titulació o el nivell formatiu requerit (15,6 %).
En conseqüència, l'estudi conclou que hi ha un desequilibri important entre la demanda d'ocupació i l'oferta de treball en el mercat català. Aquest desajust es fa palès en la dificultat de trobar persones amb els coneixements i les competències necessaris que requereixen els llocs de treball oferts.
Dades de l'estudi
L'estudi es basa en les dades obtingudes d'una mostra representativa de les mipimes catalanes entre el març i l'octubre de 2024 mitjançant enquestes d'acompanyament telefònic (CATI) i qüestionaris en línia (CAWI) realitzats per PIMEC. Les empreses del sector manufacturer (26,3 %), comercial (18,0 %), d'activitats professionals (13,2 %) i de la construcció (8,1 %) són les que tenen una major presència en la mostra.
Gairebé el 20 % de les vacants no han exigit experiència prèvia, el 17,5 % han requerit fins a un any d'experiència i el 51,83 % han sol·licitat entre 1 i 4 anys d'experiència. En canvi, menys del 10 % de les vacants han demanat més de 5 anys d'experiència.
Els nivells formatius més demanats en més de la meitat de les vacants ofertes per les mipimes són ESO, batxillerat i FP. Les empreses que han requerit un nivell superior representen només un 17,53 % del total.
Encara que les ocupacions més demanades varien en funció de la grandària de l'empresa i del sector d'activitat, segons l'estudi les més sol·licitades han estat les de caràcter transversal, com ara les relacionades amb el suport administratiu (10,19 % de la mostra) o la representació comercial (4,62 %). També destaquen els perfils d'oficial, operari i artesania (3,65 %) i el peonatge de la indústria manufacturera (3,08 %). No obstant això, les ocupacions amb més dificultat de cobertura són les relacionades amb la direcció de recursos humans, la comptabilitat i el personal de neteja.
Pel que fa a les competències més demanades en les vacants ofertes per les empreses participants, destaquen l'atenció als clients, la comunicació i la proactivitat, és a dir, competències toves. En conseqüència, els autors de l'estudi subratllen que la formació i el desenvolupament en aquest tipus de competències poden millorar l'ocupabilitat de les persones candidates.
Presentació de l'estudi a la seu de PIMEC
La presentació de resultats de l’enquesta ha tingut lloc aquest divendres, 21 de març, a l'Auditori de PIMEC. La radiografia de la demanda de talent en les pimes catalanes l'ha presentat la directora de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC Carme Pagès; juntament amb el director de Serveis de Formació i Ocupació de PIMEC, Hèctor Pérez, qui ha parlat del context i metodologia de l’enquesta, i de l’ajudant de recerca de la UOC, Paula Pedro, qui ha exposat les principals conclusions: perfils més demandats, dificultats de contractació i les seves causes.
A continuació, s’ha celebrat una taula roda sobre estratègies empresarials per atraure i retenir talent, moderada per la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, amb les intervencions de Jorge Juárez, fundador i CEO de SIGHORE; Estela Sánchez, directora general de DICOMOL; Montserrat Serra, responsable d’administració i de Recursos Humans de DAC ENVIRO, i Sílvia Castelló, coordinadora del grau en moda de ERAM – Universitat de Girona i CEO de Qstura. Finalment, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha fet la cloenda de l’acte.