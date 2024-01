El 6 de junio la profesora Colette Dauite, de la Universidad City de Nueva York, protagonizó una ponencia durante la jornada organizada por la UOC Infancia y juventud migrante: realidades, desafíos y posibilidades para la equidad educativa y la justicia social. Con el título "Experiences of Activists Mediating the Politics of Immigration Reform", Dauite ofreció una panorámica sobre la situación actual de la inmigración en los Estados Unidos (EE. UU.) y sus retos principales. La jornada se celebró en el marco del proyecto Crossing Borders to Connect Routes. Researching with educational communities to promote equity and fight racism towards immigrants in a post-pandemic world, liderado por el grupo de investigación transdisciplinario de la UOC Nodes, de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. En esta entrevista, Daiute advierte que la violencia en el mundo ha hecho aumentar en los últimos años el número de menores no acompañados que llegan a los EE. UU. Este hecho pone en evidencia que hay que legislar para aumentar la protección que se les ofrece porque por otras muchas razones la llegada de menores no acompañados va a seguir en los próximos años. Daiute destaca el papel importante que hacen las organizaciones no gubernamentales para garantizar los derechos de estos niños, muchos de los cuales esperan una oportunidad recluidos en centros de detención.