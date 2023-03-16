"La creatividad es un don que se debe trabajar"

Alfred García (El Prat de Llobregat, 1997) es cantautor, productor y multiinstrumentista. Se dio a conocer a raíz de su participación en Operación Triunfo 2017, donde destacó por su estilo personal y su apuesta por la música de autor. Representó a España en Eurovisión 2018 con el dúo Tu canción, junto a Amaia. Tras ese éxito inicial, Alfred ha trabajado para consolidar una carrera artística propia, con trabajos como 1016 y 1997, que muestran su faceta más íntima y creativa. Comprometido con la experimentación musical y la búsqueda de un discurso personal, compagina la composición con la producción y el directo.

Recientemente, ha participado en la III Jornada Comunicación y Música, organizada por los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en la que ha compartido reflexiones sobre el proceso creativo y la industria musical.

¿Qué es la música para ti?

La música es como el lugar donde me siento más cómodo. Desde pequeño, he entendido la música como una herramienta de comunicación con los demás, mucho más sencilla y cómoda. Y me gusta mucho vincularla con las emociones, porque, al fin y al cabo, es el motivo por el que ha sido creada: te transporta a emociones y lugares sin que tengas que moverte.

¿Cómo te inspiras? ¿Crees que la creatividad llega sola o es algo que se trabaja?

La creatividad es un don que tiene que trabajarse. Es decir, no hay talento sin trabajo. No hay un buen disco sin buenas canciones. Puedes tener la madera, pero esa madera se tiene que trabajar.

¿Te ha resultado difícil superar el fenómeno de OT y hacerte un hueco como compositor, más allá de ser visto como un fenómeno de masas?

Siempre se ve como que en OT se tiene que superar algo. Pero, realmente, lo que hay que superar es venir de la nada y estar en todas partes. Así pues, siempre es más una bendición que no un lastre.

¿Y conseguir esta conversión que has hecho como compositor te ha resultado fácil?

Sí, porque yo siempre había compuesto, es decir, hay que utilizar el talent show y no dejar que el talent show te utilice a ti. Yo siempre lo tuve muy claro, yo escribí el disco en la academia y todo el mundo lo vio. Creo que esa edición destacó porque demostramos cosas que nadie hasta aquel momento había demostrado en un talent show de estas características. Podría decir que nosotros construimos el talent show de un modo diferente, que ni los padres del concurso esperaban. Es decir, el formato tuvo que adaptarse a nosotros y no nosotros al formato.

Cuando lanzas un proyecto nuevo, ¿cómo planificas la comunicación en redes? ¿Te encargas tú mismo o tienes un equipo que te asesora?

Ahora tengo un equipo, pero siempre me lo había hecho todo bastante yo. O sea, creo que la naturalidad es lo que acaba ganando, independientemente de que tengas más o menos engagement, más o menos seguidores, porque puedes tener muchos seguidores pero que no te hagan caso. Yo prefiero llegar a mil personas y que estas vengan a los conciertos, compren mi música y la consuman que no que haya mil que me sigan pero solo me escuchen cincuenta.

¿Cómo gestionas el equilibrio entre mostrar tu parte personal y la profesional en las redes?

Me gusta dejar espacio a la poesía, no me gusta mostrarlo todo, pero quizás muestro demasiado. No sé dónde está la línea. Soy un músico, tampoco me tendría que exponer demasiado, pero al mismo tiempo también soy un autor que canta sus vivencias. Yo creo que me muestro en todas las canciones, pero supongo que hay gente que querría saber más cosas.

¿Has experimentado con herramientas de inteligencia artificial para componer, escribir letras o producir? ¿La consideras una amenaza o una herramienta complementaria para la creación musical?

La veo como una herramienta complementaria para la creación. No tengo ningún tipo de temor ni de prejuicio contra la inteligencia artificial; para mí es una herramienta más, como quien coge una guitarra o como quien usa el Logic para producir o unos samplers. Es una herramienta más y no hay que verla como una amenaza. Además, si ahora te preguntara cuántas canciones hechas con inteligencia artificial han emocionado o han sido éxitos, no sabrías ninguna. Para mí es como un complemento. También debemos pensar que la inteligencia artificial no es artificial, no deja de ser una aplicación creada por el hombre, programada por el hombre.

¿Cómo conectas con el público, más allá de la música? ¿Hay un mensaje que intentes transmitir también en el ámbito personal o social?

Siempre he estado muy comprometido socialmente, pero con el tiempo lo he llevado más en el ámbito privado que en el público. Durante mucho tiempo he defendido y he hablado públicamente de causas sociales, pero ahora lo he transformado más bien en una cuestión privada mía, en que puedo ayudar de forma real y, sobre todo, en causas de proximidad.

¿Qué consejo darías a artistas jóvenes que empiezan ahora y que quieren construir una identidad comunicativa propia en el mundo de la música?

Que no tengan miedo de hacer el ridículo ni de ser ellos mismos, ni de lo que los demás puedan pensar de ellos; que no piensen que no pueden encajar dentro de un grupo de personas de una sociedad o de un equipo; al final, los solitarios han sido los que han acabado llegando donde querían llegar, porque han ido solos. No me gusta nada esa frase que dice "If you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together", porque, bueno… yo soy hijo único y siempre he ido solo, y cuando vas solo, no tienes que pedir permiso a nadie ni preguntar a nadie: básicamente, te dejas llevar por tu intuición.