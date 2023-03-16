La inteligencia artificial abre nuevas vías creativas, pero también plantea desafíos éticos en la músicaLa UOC organiza una jornada que reúne a investigadores y creadores para analizar los cambios que está experimentando la industria musical
La industria musical ha sido una de las más transformadas por la digitalización. Ahora, con la llegada de la inteligencia artificial (IA), vuelve a vivir un momento clave. Esta tecnología abre nuevas posibilidades creativas, pero también plantea profundos interrogantes éticos y culturales. Para reflexionar sobre estas cuestiones, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) celebra, el 3 de julio, la tercera edición de la Jornada Comunicación y Música, organizada por los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación y el grupo de investigación GAME.
"Con la IA vemos que no solamente cambian las formas de inspiración o de trabajar estilos musicales, sino también los procesos técnicos o la relación con los algoritmos en las plataformas de distribución. Todos estos aspectos también nos interpelan en términos de autoría, derechos, preservación cultural o emociones: ¿qué ocurre cuando una canción que nos emociona ha sido generada por una máquina?", reflexiona Sílvia Martínez, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación y miembro del grupo GAME. Durante los últimos años, la IA ha empezado a integrarse en el ámbito musical, desde la automatización de procesos técnicos hasta la creación de canciones completas. Plataformas como Spotify o TikTok utilizan algoritmos para determinar qué escuchamos, mientras que herramientas como Suno o Aiva permiten componer música con indicaciones textuales. Este panorama genera entusiasmo en el campo de la innovación, pero también plantea alertas sobre la pérdida de identidades sonoras o la deshumanización del proceso creativo.
La Jornada Comunicación y Música de este 2025 pretende poner el foco en la forma como la investigación académica puede ayudar a entender estos cambios y a generar espacios de debate crítico. Por este motivo, el programa incluye mesas con especialistas de universidades como la UIC, la UNED o la UC3M, y también profesionales que trabajan para Artificia y Sheepdog, dos iniciativas que se centran precisamente en la frontera entre IA y creación musical. "La música siempre ha sido un reflejo de las transformaciones sociales y tecnológicas. Ahora vivimos un momento en el que las herramientas de IA no solamente acompañan, sino que también pueden liderar procesos creativos. Esto abre caminos de experimentación, pero también nos obliga a preguntarnos hasta dónde queremos llegar y con qué sentido", añade Martínez.
La jornada empezará a las 10.30 h en la sede de la UOC e incluirá una instalación sonora de Irma Marco, una creadora que explora las relaciones entre sonido, espacio y tecnología. Además, la sesión se cerrará con una entrevista al artista Alfred Garcia, cantante, músico y productor, que compartirá su experiencia sobre la creación musical en la era digital.
Por la tarde, se organizará un taller de investigación en el Hub Interdisciplinario de Investigación e Innovación de la UOC, en el que se debatirán los retos metodológicos y éticos de la investigación en un entorno cada vez más plataformizado.