La intel·ligència artificial obre noves vies creatives, però també planteja desafiaments ètics en la músicaLa UOC organitza una jornada que reuneix investigadors i creadors per analitzar els canvis que experimenta la indústria musical
La indústria musical ha estat una de les més transformades per la digitalització. Ara, amb l'arribada de la intel·ligència artificial (IA), torna a viure un moment clau. Aquesta tecnologia obre noves possibilitats creatives, però també planteja interrogants ètics i culturals profunds. Per reflexionar sobre aquestes qüestions, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) celebra, el 3 de juliol, la tercera edició de la Jornada Comunicació i Música, organitzada pels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i el grup de recerca GAME.
"Amb la IA veiem que no només canvien les formes d'inspiració o de treballar estils musicals, sinó també els processos tècnics o la relació amb els algoritmes a les plataformes de distribució. Tot això també ens interpel·la en termes d'autoria, drets, preservació cultural o emocions: què passa quan una cançó que ens emociona ha estat generada per una màquina?", reflexiona Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i membre del grup GAME. Durant els darrers anys, la IA ha començat a integrar-se en l'àmbit musical, des de l'automatització de processos tècnics fins a la creació de cançons completes. Plataformes com Spotify o TikTok utilitzen algoritmes per determinar què escoltem, mentre que eines com Suno o Aiva permeten compondre música amb indicacions textuals. Aquest panorama genera entusiasme en el camp de la innovació, però també planteja alertes sobre la pèrdua d'identitats sonores o la deshumanització del procés creatiu.
La Jornada Comunicació i Música d'aquest 2025 vol posar el focus en la manera com la recerca acadèmica pot ajudar a entendre aquests canvis i a generar espais de debat crític. Per això, el programa inclou taules amb especialistes d'universitats com la UIC, la UNED o la UC3M, i també professionals que treballen per a Artificia i Sheepdog, dues iniciatives que se centren precisament en la frontera entre IA i creació musical. "La música sempre ha estat un reflex de les transformacions socials i tecnològiques. Ara vivim un moment en què les eines d'IA no només acompanyen, sinó que també poden liderar processos creatius. Això obre camins d'experimentació, però també ens obliga a preguntar-nos fins on volem arribar i amb quin sentit", afegeix Martínez.
La jornada començarà a les 10.30 h a la seu de la UOC i inclourà una instal·lació sonora d'Irma Marco, una creadora que explora les relacions entre so, espai i tecnologia. A més, la sessió es clourà amb una entrevista a l'artista Alfred Garcia, cantant, músic i productor, que compartirà la seva experiència sobre la creació musical en l'era digital.
A la tarda, s'organitzarà un taller d'investigació al Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació de la UOC, en què es debatran els reptes metodològics i ètics de la recerca en un entorn cada vegada més plataformitzat.