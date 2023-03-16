David Sow tiene treinta y tres años y es integrador social. Nació en Senegal y llegó solo a Cataluña con dieciséis años. Es voluntario en el club de fútbol Street Soccer Barcelona, una entidad sin ánimo de lucro que acoge a refugiados, personas sin papeles y personas sin hogar. El Street Soccer Barcelona es un equipo que no compite en ninguna liga, los entrenamientos que hacen les sirven para hacer cohesión e integración social. David Sow también es cantante y tiene un álbum publicado, que lleva por título My Life, además de dos sencillos bajo el nombre artístico de David Show. Actualmente estudia el ciclo formativo de grado superior de Comercio Internacional en Jesuïtes Educació-UOC y, al mismo tiempo, trabaja en la Fundación apip-acam.

¿Cómo conociste el Street Soccer Barcelona?

Conocí este club de fútbol en 2022 cuando estaba trabajando en una fundación como integrador social. Tenía una compañera que estaba de prácticas y que iba al Street Soccer como usuaria. Ella me comentó el proyecto, me pareció extraordinario y fui como voluntario.

¿Cuáles son los objetivos de este club?

El principal objetivo del Street Soccer es la integración social. El club cree mucho en la igualdad y trabaja mucho para que los niños puedan tener el material necesario que no tienen normalmente. A los jóvenes les gusta mucho el deporte y el fútbol, pero si no trabajas, es difícil pagar para jugar al fútbol. Para algunos puede parecer poco, pero para otros es mucho.

¿Cuál es tu relación con el mundo del fútbol?

Jugar al fútbol era parte de mis sueños. Primero empecé en una peña del Barça, estaba bien, pero en aquella época mi situación económica y legal era complicada y lo dejé. Dejé de jugar al fútbol, pero continué haciendo música, porque para hacer música no necesito tantas cosas… al final, son letras.

En el 2013 te estrenaste como cantante con el disco My Life. ¿De dónde viene tu conexión con el mundo de la música?

La música ha estado conmigo desde muy pequeño. Me gustaba mucho el rap y siempre pensé que acabaría haciendo algo relacionado con la música. Mi sueño era hacer mi propio disco y realmente lo he conseguido. En el 2013 hice el lanzamiento del álbum. Hace poco han salido dos canciones más.

¿Tienes previsto sacar música nueva próximamente?

Generalmente siempre estoy escribiendo letras, aunque no saque ningún álbum ni ninguna canción. Para mí, escribir es una terapia. Cuando eres migrante y estás solo, a pesar de que tienes amigos, el núcleo familiar siempre lo echas de menos. Por eso, escribir me sirve de terapia.

¿De qué temas hablas en tus canciones?

Todas mis canciones hablan de cuestiones sociales como el racismo, la migración y la discriminación. Mi música no es comercial, son mensajes de crítica social.

¿Cuando llegaste a Cataluña te sentiste bien acogido?

Sí, realmente estoy muy agradecido a todas las personas que me ayudaron en todo mi proceso y que me he encontrado en el camino. También estoy muy agradecido a las personas que me acogieron en su casa cuando llegué y a las personas que me han ofrecido apoyo. Tengo una experiencia muy positiva con mi acogida.

¿Cuáles son las dificultades que te has encontrado desde que llegaste?

Me encontré con muchas dificultades, sobre todo en cuanto al tema administrativo y al tema del racismo. La principal dificultad fue la soledad. Muchas veces hablamos del tema económico, los papeles, la documentación, el trabajo, pero hay un proceso de adaptación y de integración al país donde has llegado que es difícil para muchas personas. Durante el proceso de adaptación, hay muchas personas que sufren problemas de salud mental, que enferman o que, incluso, mueren. Y esto son cosas de las cuales generalmente no se habla.

Si eres migrante a veces hay gente que hace reagrupamiento familiar o que tiene la familia aquí, pero igualmente se sufre la soledad. Un chico que llega aquí con trece o quince años, en plena adolescencia, se encontrará con un cambio de idioma, de amistades y es muy complicado.