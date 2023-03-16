La UOC formará parte de la Secretaría de la Planetary Health Alliance, coordinada por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), desde 2026 hasta 2028, tal como se oficializó durante la reunión anual de la organización, celebrada en Róterdam del 7 al 10 de octubre. La Planetary Health Alliance (PHA) agrupa a más de 500 organizaciones de más de 80 países comprometidas a entender y abordar el cambio climático y sus impactos en la salud.

Las funciones de secretariado se llevarán a cabo mediante un clúster colaborativo que integra ciencia, educación, políticas públicas y atención sanitaria, compuesto por:

● El Centro de Desarrollo en Salud Planetaria, una iniciativa conjunta del ISGlobal y la Fundación Sanitaria Mollet (FSM).

● La Fundación Sanitaria Mollet (FSM), reconocida por su trayectoria en sostenibilidad ambiental.

● El Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS) de Cataluña, que conecta la salud planetaria con las políticas públicas.

● El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), que involucra a profesionales médicos en el movimiento de salud planetaria.

● La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que, junto con ISGlobal y la Universidad Pompeu Fabra, dirige un programa de máster dedicado a la salud planetaria.

En los últimos años, estas instituciones han trabajado de manera estrecha para impulsar y fortalecer la salud planetaria en Cataluña.

"Vemos la Secretaría como una oportunidad para reforzar la colaboración entre los actores e iniciativas existentes, ayudar a conectar proyectos en desarrollo y contribuir a un movimiento europeo de salud planetaria más coherente, visible e inclusivo", señala Josep Maria Antó, research professor en el ISGlobal.

La secretaría europea de la PHA estará gestionada por el Centro de Desarrollo de Salud Planetaria (CDSP), con sede en el Hospital de Mollet (Barcelona), que ejercerá como secretaría técnica del clúster. Desde este centro se promoverán sinergias entre los socios europeos y se impulsarán proyectos que conecten la investigación con la acción transformadora en salud planetaria.

El compromiso de la UOC con la salud planetaria

La UOC se adhirió a la PHA como miembro en 2022. La PHA es una red internacional que integra a más de 300 universidades, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales e instituciones gubernamentales de todo el mundo. Su finalidad es promover un futuro habitable y sostenible para la humanidad y para el resto de formas de vida de la Tierra regenerando los sistemas naturales del planeta.

La incorporación a esta alianza y, ahora, al nuevo secretariado europeo supone una muestra más de la apuesta institucional de nuestra universidad por abordar los retos globales de la Agenda 2030, como la crisis climática ambiental. Además, la UOC ofrece, conjuntamente con el ISGlobal y la UPF, un máster de Salud Planetaria e investiga en este ámbito desde el grupo Barcelona InTerdisciplinary research group on plAnetary heaLth (BITAL). Para la codirectora del máster y responsable del grupo de investigación, Cristina O'Callaghan Gordo, formar parte de este secretariado permite contribuir al impulso de proyectos que aborden la interdependencia entre la salud humana y la del planeta. "Es una forma de poner nuestro conocimiento al servicio de un futuro más sostenible y justo, y de fortalecer una red que trabaja para transformar la manera en que entendemos la salud humana a escala global. Nuestro papel, como UOC, puede resultar clave para promover la educación y facilitar que profesionales de distintos ámbitos incorporen esta visión a sus prácticas y profesiones en Europa", señala.

Uno de los proyectos que lidera la UOC en este ámbito desde 2024 es Catalysing Transformative Change in Planetary Health Education (CATA-Earth), un proyecto Erasmus+ impulsado y financiado por la Unión Europea en el que participan seis universidades de los Países Bajos, España, Bangladés e Indonesia, así como cuatro organizaciones locales de la región Asia-Pacífico. Tiene como objetivo promover la capacidad para diseñar y poner en práctica educación en salud planetaria innovadora, cocreada con la comunidad en regiones vulnerables al cambio climático a Asia; y, también, crear una nueva generación de profesionales con conocimientos y capacidades en salud planetaria.

Y el próximo enero se inicia el proyecto Capacity-building for Higher education to Accelerate Next-Generation Education in Planetary Health (Change-PH), otro proyecto Erasmus+ impulsado y financiado por la Unión Europea que tiene por objeto desarrollar cursos acreditados, creados teniendo en cuenta las prioridades de la comunidad local en Filipinas y Nepa).