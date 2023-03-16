La UOC participarà en la Secretaria de la Planetary Health Alliance a partir del 2026La Secretaria, liderada per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), donarà suport a través d’un clúster col·laboratiu que integra ciència, educació, polítiques públiques i atenció sanitària
La UOC formarà part de la Secretaria de la Planetary Health Alliance, coordinada per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), des del 2026 fins al 2028, tal com es va oficialitzar durant la reunió anual de l'organització, celebrada a Rotterdam del 7 al 10 d'octubre. La Planetary Health Alliance (PHA) agrupa més de 500 organitzacions de més de 80 països compromeses a entendre i a abordar el canvi climàtic i els seus impactes en la salut.
Les funcions de secretaria es duran a terme mitjançant un clúster col·laboratiu que integra ciència, educació, polítiques públiques i atenció sanitària, compost per:
● El Centre de Desenvolupament en Salut Planetària, una iniciativa conjunta de l'ISGlobal i la Fundació Sanitària Mollet (FSM).
● La Fundació Sanitària Mollet (FSM), reconeguda per la seva trajectòria en sostenibilitat ambiental.
● El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de Catalunya, que connecta la salut planetària amb les polítiques públiques.
● El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), que involucra professionals mèdics en el moviment de salut planetària.
● La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que, juntament amb l'ISGlobal i la Universitat Pompeu Fabra, dirigeix un programa de màster dedicat a la salut planetària.
En els darrers anys, aquestes institucions han treballat estretament per impulsar i enfortir la salut planetària a Catalunya.
"Veiem la Secretaria com una oportunitat per reforçar la col·laboració entre els actors i les iniciatives existents, ajudar a connectar projectes en desenvolupament i contribuir a un moviment europeu de salut planetària més coherent, visible i inclusiu", assenyala Josep Maria Antó, research professor a l'ISGlobal.
La secretaria europea de la PHA serà gestionada pel Centre de Desenvolupament de Salut Planetària (CDSP), amb seu a l'Hospital de Mollet (Barcelona), que exercirà com a secretaria tècnica del clúster. Des d'aquest centre es promouran sinergies entre els socis europeus i s'impulsaran projectes que connectin la recerca amb l'acció transformadora en salut planetària.
El compromís de la UOC amb la salut planetària
La UOC es va adherir a la PHA com a membre l'any 2022. La PHA és una xarxa internacional que integra més de 300 universitats, centres de recerca, organitzacions no governamentals i institucions governamentals d'arreu del món. La seva finalitat és promoure un futur habitable i sostenible per a la humanitat i per a la resta de formes de vida de la Terra regenerant els sistemes naturals del planeta.
La incorporació a aquesta aliança i, ara, al nou secretariat europeu suposa una mostra més de l'aposta institucional de la Universitat per abordar els reptes globals de l'Agenda 2030, com la crisi climàtica ambiental. A més, la UOC ofereix, conjuntament amb l'ISGlobal i la UPF, un màster de Salut Planetària i fa recerca en aquest àmbit des del grup Barcelona InTerdisciplinary research group on plAnetary heaLth (BITAL). Per a la codirectora del màster i responsable del grup de recerca, Cristina O'Callaghan Gordo, formar part d'aquest secretariat permet contribuir a l'impuls de projectes que abordin la interdependència entre la salut humana i la del planeta. "És una manera de posar el nostre coneixement al servei d'un futur més sostenible i just, i d'enfortir una xarxa que treballa per transformar la manera com entenem la salut humana a escala global. El nostre paper, com a UOC, pot ser clau per promoure l'educació i facilitar que professionals de diferents àmbits incorporin aquesta visió en les seves pràctiques i professions a Europa", assenyala.
Un dels projectes que lidera la Universitat en aquest àmbit des del 2024 és Catalysing Transformative Change in Planetary Health Education (CATA-Earth), un projecte Erasmus+ impulsat i finançat per la Unió Europea en què participen sis universitats dels Països Baixos, Espanya, Bangladesh i Indonèsia, així com quatre organitzacions locals de la regió Àsia-Pacífic. Té com a objectiu promoure la capacitat per dissenyar i posar en pràctica educació en salut planetària innovadora, cocreada amb la comunitat en regions vulnerables al canvi climàtic a Àsia; i, també, crear una nova generació de professionals amb coneixements i capacitats en salut planetària.
I el proper gener s'inicia el projecte Capacity-building for Higher education to Accelerate Next-Generation Education in Planetary Health (Change-PH), un altre projecte Erasmus+ impulsat i finançat per la Unió Europea que té com a objectiu desenvolupar cursos acreditats, creats tenint en compte les prioritats de la comunitat local a les Filipines i el Nepal.