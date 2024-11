El sud-est asiàtic és una de les regions del món més vulnerables als efectes del canvi climàtic. La pujada del nivell del mar, la intensificació de les onades de calor i dels desastres naturals com ara pluges torrencials, ciclons o inundacions, posen en perill la vida de la població, provoquen malalties i contribueixen a fer que milers de persones hagin de migrar. És per això que és necessari i urgent que les poblacions locals dels països afectats estiguin formades en salut planetària, un concepte que fa referència a la relació entre la salut humana i les disrupcions del medi ambient provocades per l'acció antropocèntrica.

Aquest és, precisament, l'objectiu que persegueix CATA-Earth (Catalysing Transformative Change in Planetary Health Education), un projecte Erasmus+ impulsat i finançat per la Unió Europea en què participen sis universitats dels Països Baixos, Espanya, Bangladesh i Indonèsia, així com quatre organitzacions locals de la regió Àsia-Pacífic.

La idea sorgeix del centre holandès UMC Utrecht, que contacta amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), una de les pioneres en recerca i docència de salut planetària a escala internacional, per desenvolupar el projecte per a aquestes regions de manera innovadora i contextualitzada a la situació de la regió. La UOC és l'única universitat espanyola que hi participa.