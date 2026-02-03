Màster universitari Online en Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)
Presentació
El màster universitari de Salut Planetària té com a objectiu dotar les persones titulades de les competències necessàries per promoure la salut a escala global respectant els límits dels sistemes naturals del planeta, per mitjà de l'anàlisi dels reptes que afronta la humanitat que estan lligats a la crisi climàtica i ambiental global, la cerca de solucions i la implementació d'aquestes en les nostres societats, des de les àrees de coneixement respectives.
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Durant l'últim segle, la humanitat ha fet grans progressos en la millora de la salut i el benestar de la societat, entre els quals hi ha l'augment de l'esperança de vida o la reducció de la mortalitat infantil a escala global.
Aquests progressos, però, s'han aconseguit coincidint amb una època de sobreexplotació dels recursos naturals a un ritme sense precedents, la qual cosa ha provocat una degradació i una disrupció creixents dels sistemes naturals de la Terra, com indiquen l'increment de les emissions de diòxid de carboni, l'acidificació dels oceans, la desforestació o l'escassetat d'aigua de consum, entre altres factors.
En aquest marc de desafiaments a escala global, la salut planetària ha aparegut recentment com una oportunitat sense precedents per promoure canvis profunds en les nostres societats per tal de continuar millorant la salut de la humanitat dins dels límits sostenibles del planeta, en una societat justa i equitativa; per exemple, a través de la reformulació dels sistemes alimentaris, la transició energètica o la reorganització de les ciutats.
Durant l'últim segle, la humanitat ha fet grans progressos en la millora de la salut i el benestar de la societat, entre els quals hi ha l'augment de l'esperança de vida o la reducció de la mortalitat infantil a escala global.
Aquests progressos, però, s'han aconseguit coincidint amb una època de sobreexplotació dels recursos naturals a un ritme sense precedents, la qual cosa ha provocat una degradació i una disrupció creixents dels sistemes naturals de la Terra, com indiquen l'increment de les emissions de diòxid de carboni, l'acidificació dels oceans, la desforestació o l'escassetat d'aigua de consum, entre altres factors.
En aquest marc de desafiaments a escala global, la salut planetària ha aparegut recentment com una oportunitat sense precedents per promoure canvis profunds en les nostres societats per tal de continuar millorant la salut de la humanitat dins dels límits sostenibles del planeta, en una societat justa i equitativa; per exemple, a través de la reformulació dels sistemes alimentaris, la transició energètica o la reorganització de les ciutats.
És per això que, en aquest context, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en col·laboració amb l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), oferim en línia el màster universitari de Salut Planetària.
L'objectiu d'aquest màster és proporcionar una formació interdisciplinària i transdisciplinària, a distància, a professionals de diferents àrees de coneixement i capacitar-los per a l'anàlisi dels riscos que la crisi ambiental i climàtica global planteja per a la salut humana, avaluar-ne el possible impacte i proposar solucions d'adaptació i mitigació. Això inclou, per exemple, el disseny, la planificació i la implementació d'actuacions que garanteixin el manteniment de la salut i el benestar de la humanitat dins dels límits ambientals del planeta.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà, Anglès
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.