Christos Zografos

Sóc Professor Associat al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (Espanya). Sóc científic social ambiental (PhD Environmental Sciences, Universitat Autònoma de Barcelona, ​​2008) format en ciències socials interdisciplinàries (MAS History & Economic Institutions, Universitat Autònoma de Barcelona, ​​2007) i economia ecològica (MSc Ecological Economics, University of Edinburgh , 2000).

Treball als camps interdisciplinaris de l'ecologia política, l'economia ecològica i el decreixement.

La meva investigació en ecologia política analitza els desafiaments socials i polítics per accelerar les transicions baixes en carboni i els futurs adaptats al clima mitjançant l'estudi dels conflictes socials i les polítiques d'implementació de la mitigació del canvi climàtic (per exemple, energia eòlica) i l'adaptació (per exemple, augment del nivell del mar, ecologització urbana) així com respostes polítiques, especialment les relacionades amb Green Deals.

El meu treball d'economia ecològica examina el potencial i les limitacions de millorar la governança ambiental mitjançant la inclusió de valors plurals i diversos en la presa de decisions ambientals per mitjà de la deliberació democràtica.

El meu treball sobre el decreixement explora els vincles entre la democràcia directa i les transicions al decreixement.

Finalment, utilitzo mètodes mixtos, i en particular la metodologia Q, per investigar actituds i narratives sobre transformacions socioecològiques (com transicions justes, sobirania alimentària, adaptació al canvi climàtic, decreixement) i mitjans per aconseguir-les (com impostos verds, dietes sense consum de carn , el Green New Deal).

Abans d'ocupar el meu lloc actual, vaig ser investigador sènior Ramon i Cajal al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (2017-22). Abans d'això, vaig treballar per a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) com: Coordinador Científic (2010-12) del projecte de recerca FP7 finançat per la UE Canvi Climàtic, Hidroconflicte i Seguretat Humana ( CLIC); com a Investigador Sènior (2014-16), gestionant la Xarxa Europea d'Ecologia Política FP7 (ENTITLE) Marie Curie ITN; i, com a Investigador Postdoctoral (2013-14) al projecte FP7 Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade (EJOLT) Science-in-Society. Entre 2001 i 2005, vaig treballar com a investigador en economia ecològica a l'Scottish Agricultural College a Edimburg (Regne Unit). He fet treball de camp a zones rurals d'Equador, zones rurals d'Escòcia i zones rurals d'Espanya.