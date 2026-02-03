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Màster universitari Online en Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)

Presentació

El màster universitari de Salut Planetària té com a objectiu dotar les persones titulades de les competències necessàries per promoure la salut a escala global respectant els límits dels sistemes naturals del planeta, per mitjà de l'anàlisi dels reptes que afronta la humanitat que estan lligats a la crisi climàtica i ambiental global, la cerca de solucions i la implementació d'aquestes en les nostres societats, des de les àrees de coneixement respectives.
El teu màster, per menys de 2.900 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

Consulta l'apartat matrícula i preu

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu màster.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en la salut”

Comença el màster amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Sessions informatives sobre els programes de Ciències de la Salut

Del 13 de juliol al 7 de setembre.
Consulta la data de la sessió del teu programa.

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Durant l'últim segle, la humanitat ha fet grans progressos en la millora de la salut i el benestar de la societat, entre els quals hi ha l'augment de l'esperança de vida o la reducció de la mortalitat infantil a escala global.

Aquests progressos, però, s'han aconseguit coincidint amb una època de sobreexplotació dels recursos naturals a un ritme sense precedents, la qual cosa ha provocat una degradació i una disrupció creixents dels sistemes naturals de la Terra, com indiquen l'increment de les emissions de diòxid de carboni, l'acidificació dels oceans, la desforestació o l'escassetat d'aigua de consum, entre altres factors.

En aquest marc de desafiaments a escala global, la salut planetària ha aparegut recentment com una oportunitat sense precedents per promoure canvis profunds en les nostres societats per tal de continuar millorant la salut de la humanitat dins dels límits sostenibles del planeta, en una societat justa i equitativa; per exemple, a través de la reformulació dels sistemes alimentaris, la transició energètica o la reorganització de les ciutats.

Durant l'últim segle, la humanitat ha fet grans progressos en la millora de la salut i el benestar de la societat, entre els quals hi ha l'augment de l'esperança de vida o la reducció de la mortalitat infantil a escala global.

Aquests progressos, però, s'han aconseguit coincidint amb una època de sobreexplotació dels recursos naturals a un ritme sense precedents, la qual cosa ha provocat una degradació i una disrupció creixents dels sistemes naturals de la Terra, com indiquen l'increment de les emissions de diòxid de carboni, l'acidificació dels oceans, la desforestació o l'escassetat d'aigua de consum, entre altres factors.

En aquest marc de desafiaments a escala global, la salut planetària ha aparegut recentment com una oportunitat sense precedents per promoure canvis profunds en les nostres societats per tal de continuar millorant la salut de la humanitat dins dels límits sostenibles del planeta, en una societat justa i equitativa; per exemple, a través de la reformulació dels sistemes alimentaris, la transició energètica o la reorganització de les ciutats.

És per això que, en aquest context, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en col·laboració amb l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), oferim en línia el màster universitari de Salut Planetària.

L'objectiu d'aquest màster és proporcionar una formació interdisciplinària i transdisciplinària, a distància, a professionals de diferents àrees de coneixement i capacitar-los per a l'anàlisi dels riscos que la crisi ambiental i climàtica global planteja per a la salut humana, avaluar-ne el possible impacte i proposar solucions d'adaptació i mitigació. Això inclou, per exemple, el disseny, la planificació i la implementació d'actuacions que garanteixin el manteniment de la salut i el benestar de la humanitat dins dels límits ambientals del planeta.

 

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà, Anglès

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Juntament amb:

Presentació del programa video link

Presentació del programa

Magazine Salud Planetaria video link

Magazine Salud Planetaria

Màster universitari en Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)

Pla d'estudis

60
ECTS
54
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Assignatures obligatòriesCrèdits
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
6

 

* Es recomana matricular aquestes assignatures el primer semestre del màster. En cas de no cursar-les totes en un únic semestre es recomana començar per Salut planetària: la resposta als reptes de l'antropocè i Enfocaments interdisciplinaris per a la recerca en salut planetària

**Impartida en anglès.
Tingues en compte que les assignatures impartides en anglès s’estan incorporant progressivament. Actualment, aquestes tres assignatures estan disponibles en anglès.

 

Semestres

Càrrega lectiva

60 crèdits ECTS

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Salut Planetària, l'assignatura Treball final de màster té 6 crèdits ECTS.

El treball final consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements que s'adquireixen en les altres assignatures del màster. Per acabar el programa, cal cursar l'assignatura Treball final de màster, que està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura s'ha d'haver superat un nombre determinat de crèdits del programa. Així mateix, no es pot fer la matrícula del treball final sense haver cursat i superat prèviament l'assignatura Recerca en salut planetària: des de les hipòtesis fins al protocol de recerca.

En el màster universitari de Salut Planetària s'ofereix la possibilitat de fer el treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiantat, doncs, ha de triar l'àmbit de coneixement en què el vol fer.

Treball final


Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Salut Planetària, l'assignatura Treball final de màster té 6 crèdits ECTS.

El treball final consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements que s'adquireixen en les altres assignatures del màster. Per acabar el programa, cal cursar l'assignatura Treball final de màster, que està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura s'ha d'haver superat un nombre determinat de crèdits del programa. Així mateix, no es pot fer la matrícula del treball final sense haver cursat i superat prèviament l'assignatura Recerca en salut planetària: des de les hipòtesis fins al protocol de recerca.

En el màster universitari de Salut Planetària s'ofereix la possibilitat de fer el treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiantat, doncs, ha de triar l'àmbit de coneixement en què el vol fer. Per matricular-se de l'assignatura Treball final de màster, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que l'equip docent del programa ha d'acceptar. La tutoria acadèmica de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és una tasca individual que es fa amb la tutorització i el guiatge d'una tutoria específica, que proporciona l'acompanyament necessari perquè l'estudiantat el pugui dur a terme amb èxit. La tutoria del treball final és l'encarregada d'orientar l'estudiantat. Fa el seguiment del projecte i assessora l'estudiant at en cada un dels aspectes del treball: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es fa de manera virtual, síncrona i pública davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, el producte, el projecte o l'estudi final que s'ha fet i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual i síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud del treball final de màster, cal consultar el pla docent a la Secretaria del Campus Virtual, un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+  Consulteu més detalls dels treballs finals

Recursos per a l'aprenentatge

Els materials didàctics tenen com a finalitat permetre que l'estudiant pugui estudiar siguin quines siguin les seves circumstàncies, independentment del context en què estigui (biblioteca, transport públic, domicili, etc.), del dispositiu que faci servir (ordinador, mòbil, etc.) o de les mateixes característiques personals.

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i estan constituïts per articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per persones expertes en l'àmbit i editats per la UOC en diversos formats.

  • HTML5: aquest format permet fer anotacions i té una interfície adaptativa o responsive (els continguts s'adapten dinàmicament a la mida de la pantalla del dispositiu des del qual s'hi accedeix). Aquests materials permeten, a més, incloure exercicis interactius.
  • Videollibre: format en MP4.
  • Audiollibre: format DAISY, que permet treballar amb el contingut en àudio com si es tractés d'un llibre, girant la pàgina o avançant fins al capítol següent amb facilitat.

Recursos per a l'aprenentatge


Els materials didàctics tenen com a finalitat permetre que l'estudiant pugui estudiar siguin quines siguin les seves circumstàncies, independentment del context en què estigui (biblioteca, transport públic, domicili, etc.), del dispositiu que faci servir (ordinador, mòbil, etc.) o de les mateixes característiques personals.

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i estan constituïts per articles, capítols de llibre, casos pràctics, vídeos, webs, blogs i mòduls elaborats per persones expertes en l'àmbit i editats per la UOC en diversos formats.

  • HTML5: aquest format permet fer anotacions i té una interfície adaptativa o responsive (els continguts s'adapten dinàmicament a la mida de la pantalla del dispositiu des del qual s'hi accedeix). Aquests materials permeten, a més, incloure exercicis interactius.
  • Videollibre: format en MP4.
  • Audiollibre: format DAISY, que permet treballar amb el contingut en àudio com si es tractés d'un llibre, girant la pàgina o avançant fins al capítol següent amb facilitat.
  • EPUB: format de llibre electrònic especial per a qualsevol lector d'aquests llibres (permet redimensionar la lletra, etc.).
  • PDF: format que permet una lectura automàtica a partir d'eines TTS (text to speech) i la impressió del document.

També es pot consultar la bibliografia recomanada (revistes i llibres electrònics, bases de dades, enciclopèdies i diccionaris en línia, portals temàtics...) a la Biblioteca Virtual de la UOC, que ofereix el servei de préstec de documents físics (dins d'Espanya), a més del préstec consorciat (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, CBUC) i del préstec interbibliotecari (REBIUN).

Durada

El màster té una durada mínima estimada d'un any acadèmic distribuït en dos quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC et permet ajustar la durada i el ritme dels estudis, segons les possibilitats de dedicació i la disponibilitat de temps que tinguis.

D'aquesta manera, pots decidir cada semestre les assignatures que vols cursar. Per poder-ho fer, en el moment de formalitzar la teva matrícula, la UOC posa a la teva disposició un tutor que t'ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Complement de formació

Per a les titulacions que no siguin específicament de l'àmbit de ciències de la salut, per a cursar el màster es requerirà haver cursat un complement de formació, en concret l'assignatura Salut pública, amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS. Quedaran exempts d'aquesta formació els graduats i graduades que tinguin una formació de màster universitari de Salut Pública o similar.

Gràcies a aquest complement de formació s'aconseguiran anivellar els coneixements necessaris en organització del sistema sanitari. S'espera com a resultat d'aprenentatge que l'estudiantat sigui capaç de portar a terme les accions següents:

  • Explicar les diferències i els objectius de la salut pública, la promoció i l'educació de la salut.

Complement de formació


Per a les titulacions que no siguin específicament de l'àmbit de ciències de la salut, per a cursar el màster es requerirà haver cursat un complement de formació, en concret l'assignatura Salut pública, amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS. Quedaran exempts d'aquesta formació els graduats i graduades que tinguin una formació de màster universitari de Salut Pública o similar.

Gràcies a aquest complement de formació s'aconseguiran anivellar els coneixements necessaris en organització del sistema sanitari. S'espera com a resultat d'aprenentatge que l'estudiantat sigui capaç de portar a terme les accions següents:

  • Explicar les diferències i els objectius de la salut pública, la promoció i l'educació de la salut.

  • Distingir les diferents àrees d'intervenció d'educació per a la salut.

  • Fer servir el sistema d'informació sanitària epidemiològica i demogràfica.

  • Identificar els determinants de la salut.            

  • Aplicar estratègies per a determinar l'estat de salut d'una població.

  • Reconèixer l'estructura del sistema sanitari.

  • Identificar els principals indicadors epidemiològics.

  • Fer servir els millors dissenys d'estudis segons quin sigui l'objectiu d'un estudi.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui també la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en salut
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de la sanitat: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en salut i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La comissió d'admissió valorarà individualment la idoneïtat del perfil en el cas de les persones graduades en titulacions diferents de les que s'han especificat, mentre acreditin formació complementària de postgrau en l'àmbit de la salut pública o la salut global, o bé un mínim de dos anys d'experiència professional en un d'aquests dos àmbits. La documentació que cal presentar per acreditar l'experiència professional en els àmbits descrits anteriorment és la següent:

  • Currículum
  • Certificat oficial de la vida laboral
  • Contracte de treball i certificat de tasques emesos per l'empresa en àmbits com l'epidemiologia i la salut ambiental, la salut internacional, la vigilància en salut pública, la prevenció i promoció de la salut o l'avaluació de polítiques o programes de salut pública.
  • Addicionalment, es valoraran altres documents, com ara cartes de recomanació, publicacions, etc.

Màster universitari en Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)

Professorat

Direcció de programa

  • Cristina O'Callaghan Gordo
    Cristina O'Callaghan Gordo

    Doctora en medicina per la Universitat de Barcelona (UB, 2011), màster en epidemiologia per la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM, 2011) i llicenciada en biologia per la UB (2005). Investigadora del programa de malalties no comunicables i medi ambient de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) des de 2013 i Professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC des de 2020, a on dirigeix el màster en Salut Planetària. És autora de més de 35 publicacions en revistes indexades.

  • Josep Maria Antó i Boqué

    El Dr. Josep M. Antó és professor sènior d'investigació a ISGlobal, catedràtic emèrit de Medicina a la Universitat Pompeu Fabra a Espanya i copresident del Lancet Countdown a Europa. És metge respiratori i epidemiòleg la recerca del qual s'ha centrat en la epidemiologia de l'asma i la MPOC amb especial interès en els determinants ambientals i la prevenció d'aquestes malalties. Entre altres càrrecs destacats, ha estat director fundador del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) (2005-2016) i director científic fundador d'ISGlobal (2016-2019). En els últims anys, s'ha dedicat cada vegada més a adaptar les estratègies de salut ambiental a la lluita contra el canvi climàtic i a promoure el concepte de salut planetària a nivell local i internacional.

  • Lela Melón

    La Dra. Lela Mélon és una experta reconeguda en dret corporatiu de la UE i sostenibilitat, destacada pel seu lideratge a l'acadèmia i la consultoria. Amb un background en dret i economia, ha ocupat posicions prestigioses com a becària de recerca Marie Curie a la Universitat Pompeu Fabra i va ser guardonada amb el Premi a Líder Emergent en Sostenibilitat 2021. Les contribucions acadèmiques de la Dra. Mélon inclouen el seu treball innovador sobre la coherència de polítiques per a la sostenibilitat i el seu llibre "Primacia dels Accionistes i Negocis Globals" (Routledge 2018). També ha tingut un paper crucial en la integració de la sostenibilitat en els plans destudi acadèmics i ha impartit conferències en institucions de renom a tot el món. Com a consultora sènior en sostenibilitat a msg global solutions, col·labora amb actors de la indústria per impulsar canvis positius. Impulsada per la seva passió per la sostenibilitat, la Dra. Mélon continua sent una figura destacada en la promoció de pràctiques i polítiques sostenibles a nivell mundial.

Màster universitari en Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)

Sortides professionals

Sortides professionals

A continuació es fa la llista d'algunes de les sortides professionals que es preveuen per al màster universitari de Salut Planetària segons sectors:

  • En el sector acadèmic, es podran incorporar com a personal investigador o de coordinació de projectes en centres de recerca o departaments universitaris enfocats en la recerca en la salut pública, la salut ambiental, l'epidemiologia, les ciències ambientals i l'ecologia, entre altres disciplines.
  • En els serveis sanitaris, com ara hospitals, atenció primària, sociosanitaris, serveis socials i de benestar social, s'hi podran incorporar per elaborar projectes que busquin integrar aspectes de sostenibilitat ambiental en l'atenció i la gestió de la salut com a estratègia fonamental per protegir la salut a escala global.
  • En l'àmbit de l'administració pública, podran treballar com a equip tècnic d'administracions estatals, autonòmiques, regionals i locals en el desenvolupament i implementació de plans de gestió del territori, urbanisme i energia que no posin en risc la salut i que la millorin, aplicant-hi, per tant, l'enfocament de salut planetària.

Sortides professionals


A continuació es fa la llista d'algunes de les sortides professionals que es preveuen per al màster universitari de Salut Planetària segons sectors:

  • En el sector acadèmic, es podran incorporar com a personal investigador o de coordinació de projectes en centres de recerca o departaments universitaris enfocats en la recerca en la salut pública, la salut ambiental, l'epidemiologia, les ciències ambientals i l'ecologia, entre altres disciplines.
  • En els serveis sanitaris, com ara hospitals, atenció primària, sociosanitaris, serveis socials i de benestar social, s'hi podran incorporar per elaborar projectes que busquin integrar aspectes de sostenibilitat ambiental en l'atenció i la gestió de la salut com a estratègia fonamental per protegir la salut a escala global.
  • En l'àmbit de l'administració pública, podran treballar com a equip tècnic d'administracions estatals, autonòmiques, regionals i locals en el desenvolupament i implementació de plans de gestió del territori, urbanisme i energia que no posin en risc la salut i que la millorin, aplicant-hi, per tant, l'enfocament de salut planetària.
  • En organitzacions no governamentals (ONG) i agències internacionals que treballen en l'àmbit de la salut, el desenvolupament o la preservació del medi ambient, per promoure i coordinar accions alineades amb la salut planetària des de diferents àmbits.
  • En el sector de l'empresa privada, es podran incorporar als departaments de sostenibilitat i responsabilitat social corporativa d'empreses relacionades amb la salut i el medi ambient, com ara consultories ambientals, empreses biotecnològiques, farmacèutiques i alimentàries. També es demanen professionals que puguin integrar els coneixements en preservació de la salut a través de la preservació del medi ambient.

Objectius

El màster universitari de Salut Planetària té com a objectiu dotar les persones titulades de les competències necessàries per promoure la salut a escala global respectant els límits dels sistemes naturals del planeta, per mitjà de l'anàlisi dels reptes que afronta la humanitat lligats a la crisi climàtica i ambiental global, la cerca de solucions i la implementació d'aquestes en les nostres societats, des de les àrees de coneixement respectives. 

El programa proporciona una formació especialitzada en els efectes que el canvi climàtic i el canvi ambiental global tenen per a la salut, centrant-se en les àrees que a escala internacional s'han definit com els reptes principals de la humanitat: els sistemes alimentaris, l'ús de terra, la pèrdua de biodiversitat, l'escassetat de recursos hídrics, la contaminació global, la urbanització i el canvi climàtic. Per mitjà d'un enfocament interdisciplinari, dota l'alumnat amb els coneixements i les eines necessaris perquè puguin dissenyar solucions i implementar canvis en la nostra societat mitjançant la investigació, el desenvolupament, la innovació i la promoció de polítiques de salut pública i ambientals des de l'acadèmia, les administracions públiques o el sector privat.

Objectius


El màster universitari de Salut Planetària té com a objectiu dotar les persones titulades de les competències necessàries per promoure la salut a escala global respectant els límits dels sistemes naturals del planeta, per mitjà de l'anàlisi dels reptes que afronta la humanitat lligats a la crisi climàtica i ambiental global, la cerca de solucions i la implementació d'aquestes en les nostres societats, des de les àrees de coneixement respectives. 

El programa proporciona una formació especialitzada en els efectes que el canvi climàtic i el canvi ambiental global tenen per a la salut, centrant-se en les àrees que a escala internacional s'han definit com els reptes principals de la humanitat: els sistemes alimentaris, l'ús de terra, la pèrdua de biodiversitat, l'escassetat de recursos hídrics, la contaminació global, la urbanització i el canvi climàtic. Per mitjà d'un enfocament interdisciplinari, dota l'alumnat amb els coneixements i les eines necessaris perquè puguin dissenyar solucions i implementar canvis en la nostra societat mitjançant la investigació, el desenvolupament, la innovació i la promoció de polítiques de salut pública i ambientals des de l'acadèmia, les administracions públiques o el sector privat. 

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Aquest màster pretén preparar professionals per a la planificació i implementació de projectes de recerca i intervencions adreçats a millorar la salut de la població a escala global, mitjançant la preservació dels sistemes naturals, la promoció de la sostenibilitat ambiental i la disminució de les desigualtats socials. El caràcter interdisciplinari de la formació capacita les persones titulades per integrar i aplicar els coneixements i les metodologies de les diverses disciplines que configuren la salut planetària.

En aquest sentit, el màster forma professionals amb una visió transdisciplinària, capaços d'analitzar els riscos que la crisi ambiental i climàtica global planteja per a la salut humana, avaluar-ne el possible impacte i proposar solucions d'adaptació i mitigació integrant el coneixement de diverses disciplines. Els i les professionals en salut planetària estaran preparats i preparades per treballar en equips multidisciplinaris en el desenvolupament de solucions que responguin als principals reptes de la salut planetària.

Perfils


Aquest màster pretén preparar professionals per a la planificació i implementació de projectes de recerca i intervencions adreçats a millorar la salut de la població a escala global, mitjançant la preservació dels sistemes naturals, la promoció de la sostenibilitat ambiental i la disminució de les desigualtats socials. El caràcter interdisciplinari de la formació capacita les persones titulades per integrar i aplicar els coneixements i les metodologies de les diverses disciplines que configuren la salut planetària.

En aquest sentit, el màster forma professionals amb una visió transdisciplinària, capaços d'analitzar els riscos que la crisi ambiental i climàtica global planteja per a la salut humana, avaluar-ne el possible impacte i proposar solucions d'adaptació i mitigació integrant el coneixement de diverses disciplines. Els i les professionals en salut planetària estaran preparats i preparades per treballar en equips multidisciplinaris en el desenvolupament de solucions que responguin als principals reptes de la salut planetària.

Competències

Competències generals

  • Cercar, analitzar, avaluar i utilitzar la informació existent per donar suport a la presa de decisions en escenaris complexos.
  • Treballar amb equips interdisciplinaris per a la consecució d'objectius comuns en relació amb la salut planetària.
  • Aplicar el pensament creatiu per proposar millores o solucions en àmbits i situacions de complexitat diversa pel que fa a la salut planetària.
  • Resoldre situacions complexes, de manera viable i sostenible, avaluant els resultats de la resolució i la seva implementació.

Competències transversals

  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques. 

Competències específiques 

  • Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, fent servir models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors del canvi ambiental i els seus efectes sobre la salut, i que permetin plantejar les possibles solucions per garantir la salut de manera sostenible.

Competències


Competències generals

  • Cercar, analitzar, avaluar i utilitzar la informació existent per donar suport a la presa de decisions en escenaris complexos.
  • Treballar amb equips interdisciplinaris per a la consecució d'objectius comuns en relació amb la salut planetària.
  • Aplicar el pensament creatiu per proposar millores o solucions en àmbits i situacions de complexitat diversa pel que fa a la salut planetària.
  • Resoldre situacions complexes, de manera viable i sostenible, avaluant els resultats de la resolució i la seva implementació.

Competències transversals

  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques. 

Competències específiques 

  • Analitzar la interacció entre la salut humana i els sistemes naturals de la Terra, fent servir models teòrics i conceptuals complexos que relacionin els factors promotors del canvi ambiental i els seus efectes sobre la salut, i que permetin plantejar les possibles solucions per garantir la salut de manera sostenible.
  • Dissenyar projectes de recerca i intervencions, aplicant i integrant coneixement avançat sobre els factors socioeconòmics, polítics i culturals que interactuen i afecten la salut humana i promouen la degradació dels sistemes naturals. 
  • Interpretar críticament, sintetitzar i integrar els resultats d'anàlisis quantitatives i qualitatives procedents de la recerca en les principals disciplines científiques relacionades amb la salut planetària (ciències de la salut, ciències naturals i del clima, ciències socials i economia).
  • Seleccionar i aplicar les metodologies avançades i els recursos procedents de les diferents disciplines científiques en l'àmbit de la salut planetària per resoldre estratègicament situacions i problemes complexos.
  • Dominar el llenguatge i les convencions comunicatives dels camps disciplinaris de la salut planetària per poder actuar com a interlocutoció en l'àmbit professional, formulant argumentacions i transmetent resultats i idees d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • Implementar projectes de recerca o intervencions en l'àmbit de la salut planetària amb iniciativa i autonomia, integrant una visió multidisciplinària, i transferir els resultats principals a les persones implicades.
  • Avaluar críticament i aplicar propostes innovadores de solucions per a la prevenció, la promoció i la gestió de la salut amb un enfocament multidisciplinari, tenint en compte la sostenibilitat ambiental i l'equitat.
  • Formular prediccions sobre l'evolució dels problemes de salut en funció dels canvis en els sistemes naturals, mitjançant enfocaments innovadors i multidisciplinaris que considerin factors socioeconòmics, polítics i culturals.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)

Requisits d'accés

Perfil d'ingrés

Per cursar el màster universitari de Salut Planetària es recomana que s'hagi cursat algun dels estudis que es detallen a continuació:

Ciències de la Salut

  • Títol de l'ambit de les Ciències Biomèdiques
  • Títol de l'ambit de la Infermeria
  • Títol de l'ambit de la Farmàcia
  • Títol de l'ambit de la Fisioteràpia, podologia, nutrició i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optometria, i logopèdia  
  • Títol de l'ambit de la Medicina i odontologia  
  • Títol de l'ambit de la Veterinària  

Aquest col·lectiu d'estudiants no hauran de fer cap complement de formació.

Atesa la naturalesa interdisciplinària de la salut planetària, es permet l'accés a diferents àrees de coneixement, com ara: 

  • Títol de l'ambit de l'Arquitectura, construcció, edificació i urbanisme, i enginyeria civil
  • Títol de l'ambit de la Biologia i genètica
  • Títol de l'ambit de la Bioquímica i biotecnologia
  • Títol de l'ambit de les Ciències agràries i tecnologia dels aliments
  • Títol de l'ambit de les Ciències del comportament i psicologia
  • Títol de l'ambit de les Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
  • Títol de l'ambit de les Ciències mediambientals i ecologia  
  • Títol de l'ambit de les Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals  
  • Títol de l'ambit de les Ciències de la Terra  
  • Títol de l'ambit del Dret i especialitats jurídiques
  • Títol de l'ambit de la Física i astronomia
  • Títol de l'ambit de l'Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural
  • Títol de l'ambit de les Matemàtiques i estadística
  • Títol de l'ambit de la Química

Aquest col·lectiu d'estudiants podran accedir al màster amb el requisit de cursar un complement de formació de Salut Pública (6 ECTS), que s'explica en l'apartat corresponent.

Perfil d'ingrés


Per cursar el màster universitari de Salut Planetària es recomana que s'hagi cursat algun dels estudis que es detallen a continuació:

Ciències de la Salut

  • Títol de l'ambit de les Ciències Biomèdiques
  • Títol de l'ambit de la Infermeria
  • Títol de l'ambit de la Farmàcia
  • Títol de l'ambit de la Fisioteràpia, podologia, nutrició i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optometria, i logopèdia  
  • Títol de l'ambit de la Medicina i odontologia  
  • Títol de l'ambit de la Veterinària  

Aquest col·lectiu d'estudiants no hauran de fer cap complement de formació.

Atesa la naturalesa interdisciplinària de la salut planetària, es permet l'accés a diferents àrees de coneixement, com ara: 

  • Títol de l'ambit de l'Arquitectura, construcció, edificació i urbanisme, i enginyeria civil
  • Títol de l'ambit de la Biologia i genètica
  • Títol de l'ambit de la Bioquímica i biotecnologia
  • Títol de l'ambit de les Ciències agràries i tecnologia dels aliments
  • Títol de l'ambit de les Ciències del comportament i psicologia
  • Títol de l'ambit de les Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
  • Títol de l'ambit de les Ciències mediambientals i ecologia  
  • Títol de l'ambit de les Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals  
  • Títol de l'ambit de les Ciències de la Terra  
  • Títol de l'ambit del Dret i especialitats jurídiques
  • Títol de l'ambit de la Física i astronomia
  • Títol de l'ambit de l'Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural
  • Títol de l'ambit de les Matemàtiques i estadística
  • Títol de l'ambit de la Química

Aquest col·lectiu d'estudiants podran accedir al màster amb el requisit de cursar un complement de formació de Salut Pública (6 ECTS), que s'explica en l'apartat corresponent.

Addicionalment, la Comissió d'Admissió valorarà de manera individual la idoneïtat del perfil en el cas de les persones amb titulacions universitàries d'àmbits de coneixement diferents de les llistades anteriorment que acreditin formació complementària a nivell de postgrau en salut pública, salut global, salut planetària o desenvolupament sostenible, o acreditin experiència professional rellevant en un d'aquests àmbits, avaluant també en cada cas la necessitat de realitzar o no el complement de formació. La documentació que cal presentar per acreditar l'experiència professional en els àmbits descrits anteriorment és la següent:

  • Currículum
  • Certificat oficial de la vida laboral 
  • Contracte de treball i certificat de tasques emesos per l'empresa en àmbits com l'epidemiologia i la salut ambiental, la salut internacional, la vigilància en salut pública, la prevenció i promoció de la salut o l'avaluació de polítiques o programes de salut pública.
  • Addicionalment, es valoraran altres documents, com ara cartes de recomanació, publicacions, etc. 

Coneixements previs

És altament recomanable tenir un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.

Si tens dubtes del nivell d'anglès que tens, pots fer la prova de nivell que posem a la teva disposició: https://cv.uoc.edu/app/placementTest2/index.php?lang=cat

També es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Màster universitari en Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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