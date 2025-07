Si has cursat estudis universitaris oficials en un país que no pertany a l' espai europeu d'educació superior (EEES) , el títol haurà de ser equivalent a un títol universitari oficial espanyol de grau i permetre l'accés a estudis de postgrau o màster al país d'origen del títol.

La documentació que has d'enviar depèn del país en què has obtingut la titulació. En cas que hagis obtingut el títol en algun dels països següents, consulta la documentació que has de presentar: Colòmbia, l'Equador, Mèxic, el Perú o Xile .

En cas que hagis obtingut el títol en la resta de països de l'Amèrica Llatina o de fora de l'espai europeu d'educació superior, has d'enviar la documentació següent:

Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen. I, a més a més, en el cas que estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès, n'hauràs de lliurar una traducció jurada.

o passaport del país d'origen. I, a més a més, en el cas que estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès, n'hauràs de lliurar una traducció jurada. Fotocòpia compulsada o notariada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició (anvers i revers).

Fotocòpia compulsada o notariada del certificat acadèmic dels estudis superiors fets que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.

Aquest certificat d'acreditació d'estudis, emplenat per la teva universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dona accés a estudis superiors de màster al país d'origen del títol.

Tota la documentació acadèmica ha de complir els requisits següents:

Les fotocòpies han d'estar compulsades o notariades, excepte si el document té la postil·la de la Haia amb validació electrònica vigent.

Si és en un idioma diferent del català, el castellà o l'anglès, a més a més, n'hauràs de lliurar una traducció jurada.

Ha d'estar legalitzada pel país emissor del diploma universitari. Hi ha dues vies de legalització: Si has obtingut el títol i els certificats en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, l'Equador o l'Argentina), han d'incloure la postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la. Tingues present que una postil·la amb validació electrònica vigent t'eximeix de compulsar o notariar la fotocòpia de la documentació. Si has obtingut el títol i els certificats en un país que no és membre del Conveni de la Haia, has de legalitzar-los per via diplomàtica. Per fer-ho, has de presentar els documents en aquests tres organismes perquè n'acreditin la validesa mitjançant els segells respectius:



a) el Ministeri d'Educació del país emissor dels documents; b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir els documents, i c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre els documents.