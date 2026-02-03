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Máster universitario Online en Salud Planetaria (interuniversitario: UOC, UPF)

Presentación

El máster universitario de Salud Planetaria tiene como objetivo dotar las personas tituladas de las competencias necesarias para promover la salud a escala global respetando los límites de los sistemas naturales del planeta mediante el análisis de los retos que afronta la humanidad ligados a la crisis climática y ambiental global, la búsqueda de soluciones y su implementación en nuestras sociedades, desde sus respectivas áreas de conocimiento.
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Del 13 de julio al 7 de septiembre.
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Durante el último siglo, la humanidad ha hecho grandes progresos en la mejora de la salud y el bienestar de la sociedad, entre ellos el aumento de la esperanza de vida o la reducción de la mortalidad infantil a nivel global.

Sin embargo, estos progresos se han logrado coincidiendo con una época de sobreexplotación de los recursos naturales a un ritmo sin precedentes, lo que ha provocado una creciente degradación y disrupción de los sistemas naturales de la Tierra, como indican el incremento de las emisiones de dióxido de carbono, la acidificación de los océanos, la deforestación o la escasez de agua de consumo, entre otros.

En este marco de desafíos a nivel global, la salud planetaria ha surgido recientemente como una oportunidad sin precedentes para promover profundos cambios en nuestras sociedades con el fin de seguir mejorando la salud de la humanidad dentro de los límites sostenibles del planeta, en una sociedad justa y equitativa; por ejemplo, a través de la reformulación de los sistemas alimentarios, la transición energética o la reorganización de las ciudades.

Durante el último siglo, la humanidad ha hecho grandes progresos en la mejora de la salud y el bienestar de la sociedad, entre ellos el aumento de la esperanza de vida o la reducción de la mortalidad infantil a nivel global.

Sin embargo, estos progresos se han logrado coincidiendo con una época de sobreexplotación de los recursos naturales a un ritmo sin precedentes, lo que ha provocado una creciente degradación y disrupción de los sistemas naturales de la Tierra, como indican el incremento de las emisiones de dióxido de carbono, la acidificación de los océanos, la deforestación o la escasez de agua de consumo, entre otros.

En este marco de desafíos a nivel global, la salud planetaria ha surgido recientemente como una oportunidad sin precedentes para promover profundos cambios en nuestras sociedades con el fin de seguir mejorando la salud de la humanidad dentro de los límites sostenibles del planeta, en una sociedad justa y equitativa; por ejemplo, a través de la reformulación de los sistemas alimentarios, la transición energética o la reorganización de las ciudades. 

Es por ello que, en este contexto, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en colaboración con el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), ofrecemos en línea el máster universitario de Salud Planetaria.

El objetivo de este máster es proporcionar una formación interdisciplinaria y transdisciplinaria, a distancia, a profesionales de diferentes áreas de conocimiento y capacitarlos para el análisis de los riesgos que la crisis ambiental y climática global plantea para la salud humana, evaluar su posible impacto y proponer soluciones de adaptación y mitigación. Esto incluye, por ejemplo, el diseño, planificación e implementación de actuaciones que garanticen el mantenimiento de la salud y el bienestar de la humanidad dentro de los límites ambientales del planeta.

 

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán, Inglés

  • Titulación oficial

Solicita el acceso

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.   

+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Juntamente con:

Presentación del programa video link

Presentación del programa

Magazine Salud Planetaria video link

Magazine Salud Planetaria

Máster universitario en Salud Planetaria (interuniversitario: UOC, UPF)

Plan de estudios

60
ECTS
54
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Asignaturas obligatoriasCréditos
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
6

 

* Se recomienda matricular estas asignaturas el primer semestre del máster. En caso de no cursarlas todas en un único semestre se recomienda empezar por Salud planetaria: la respuesta a los retos del antropoceno y Enfoques interdisciplinarios para la investigación en salud planetaria.    

** Impartida en inglés.
Ten en cuenta que las asignaturas impartidas en inglés se están incorporando progresivamente. Actualmente, estas tres asignaturas están disponibles en inglés.

 

Semestres

Carga lectiva

60 créditos ECTS

Trabajo final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Salud Planetaria, la asignatura Trabajo final de máster tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en las otras asignaturas del máster. Para finalizar el programa, es necesario cursar la asignatura Trabajo final de máster, que está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por esto que para matricularse en esta asignatura hay que haber superado un determinado número de créditos del programa. Así mismo, no se puede hacer la matrícula del trabajo final sin haber cursado y superado previamente la asignatura Investigación en salud planetaria: desde las hipótesis hasta el protocolo de investigación.

En el máster universitario de Salud Planetaria se ofrece la posibilidad de llevar a cabo el trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiantado, pues, deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que desea realizar su trabajo.

Trabajo final


Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Salud Planetaria, la asignatura Trabajo final de máster tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en las otras asignaturas del máster. Para finalizar el programa, es necesario cursar la asignatura Trabajo final de máster, que está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por esto que para matricularse en esta asignatura hay que haber superado un determinado número de créditos del programa. Así mismo, no se puede hacer la matrícula del trabajo final sin haber cursado y superado previamente la asignatura Investigación en salud planetaria: desde las hipótesis hasta el protocolo de investigación.

En el máster universitario de Salud Planetaria se ofrece la posibilidad de llevar a cabo el trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiantado, pues, deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que desea realizar su trabajo. Para matricularse en la asignatura Trabajo final de máster, previamente hay que haber hecho una solicitud, que deberá ser aceptada por el equipo docente del programa. La tutoría académica de la UOC desempeña un papel clave en la orientación, información y gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es una tarea individual que se realiza con la tutorización y guía de una tutoría específica, que proporciona el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito. La tutoría del trabajo final es la encargada de orientar al estudiante. Realiza el seguimiento del proyecto y asesora al estudiante en cada uno de los aspectos del trabajo: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiantado deberá hacer una exposición del trabajo, llevada a cabo de forma virtual, síncrona y pública ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evaluarán.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo. La defensa se tendrá que hacer de forma virtual y síncrona.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud del trabajo final de máster, hay que consultar el plan docente en la Secretaría del Campus Virtual, una vez pedido el acceso al programa.

+ Consultar más detalles sobre los trabajos finales

Recursos para el aprendizaje

Los materiales didácticos tienen por objeto permitir que el estudiante pueda estudiar sean cuales sean sus circunstancias, con independencia del contexto en el que se encuentre (biblioteca, transporte público, domicilio, etc.), el dispositivo que use (ordenador, móvil, etc.), o de las propias características del estudiante.

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y están constituidos por artículos, capítulos de libro, casos prácticos, vídeos, webs, blogs y módulos elaborados por personas expertas en el ámbito y editados por la UOC en distintos formatos.

  • HTML5: este formato permite realizar anotaciones y tiene una interfaz adaptativa o responsive (los contenidos se adaptan dinámicamente a la medida de la pantalla del dispositivo desde el cual se accede a ellos). Estos materiales permiten, además, incluir ejercicios interactivos.
  • Videolibro: formato en MP4.
  • Audiolibro: formato DAISY, que permite trabajar con el contenido en audio como si se tratara de un libro, pasando página o avanzando hasta el siguiente capítulo con facilidad.

Recursos para el aprendizaje


Los materiales didácticos tienen por objeto permitir que el estudiante pueda estudiar sean cuales sean sus circunstancias, con independencia del contexto en el que se encuentre (biblioteca, transporte público, domicilio, etc.), el dispositivo que use (ordenador, móvil, etc.), o de las propias características del estudiante.

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y están constituidos por artículos, capítulos de libro, casos prácticos, vídeos, webs, blogs y módulos elaborados por personas expertas en el ámbito y editados por la UOC en distintos formatos.

  • HTML5: este formato permite realizar anotaciones y tiene una interfaz adaptativa o responsive (los contenidos se adaptan dinámicamente a la medida de la pantalla del dispositivo desde el cual se accede a ellos). Estos materiales permiten, además, incluir ejercicios interactivos.
  • Videolibro: formato en MP4.
  • Audiolibro: formato DAISY, que permite trabajar con el contenido en audio como si se tratara de un libro, pasando página o avanzando hasta el siguiente capítulo con facilidad.
  • EPUB: formato de libro electrónico especial para cualquier lector de estos libros (permite redimensionar la letra, etc.).
  • PDF: formato que permite una lectura automática a partir de herramientas TTS (text to speech) y la impresión del documento.


También se puede consultar la bibliografía recomendada (revistas y libros electrónicos, bases de datos, enciclopedias y diccionarios en línea, portales temáticos...) en la Biblioteca Virtual de la UOC, que ofrece el servicio de préstamo de documentos físicos (dentro de España), así como el préstamo consorciado (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña, CBUC) y el préstamo interbibliotecario (REBIUN).

Duración

El máster tiene una duración mínima estimada de un año académico distribuido en dos cuatrimestres, con una carga total de 60 créditos ECTS.

Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC te permite ajustar la duración y ritmo de los estudios, según las posibilidades de dedicación y la disponibilidad de tiempo que tengas.

De esta forma, puedes decidir cada semestre las asignaturas que quieres cursar. Para ello, en el momento de formalizar tu matrícula, la UOC pone a tu disposición un tutor que te ofrece asistencia directa y el asesoramiento necesario.

Complemento de formación

En el caso de las titulaciones que no sean específicamente del ámbito de ciencias de la salud, para cursar el máster se requerirá haber superado un complemento de formación, en concreto la asignatura Salud pública, con una carga lectiva de 6 créditos ECTS. Esta asignatura consta de una prueba de síntesis virtual e inicia docencia 3 semanas antes del inicio de curso. Quedarán exentos de esta formación los graduados y las graduadas que dispongan de una formación de máster universitario de Salud Pública o similar.

Gracias a este complemento de formación conseguirán nivelar los conocimientos necesarios en organización del sistema sanitario. Se espera como resultado de aprendizaje que el estudiantado sea capaz de llevar a cabo las siguientes acciones:

  • Explicar las diferencias y los objetivos de la salud pública, la promoción y la educación de la salud.

Complemento de formación


En el caso de las titulaciones que no sean específicamente del ámbito de ciencias de la salud, para cursar el máster se requerirá haber superado un complemento de formación, en concreto la asignatura Salud pública, con una carga lectiva de 6 créditos ECTS. Esta asignatura consta de una prueba de síntesis virtual e inicia docencia 3 semanas antes del inicio de curso. Quedarán exentos de esta formación los graduados y las graduadas que dispongan de una formación de máster universitario de Salud Pública o similar.

Gracias a este complemento de formación conseguirán nivelar los conocimientos necesarios en organización del sistema sanitario. Se espera como resultado de aprendizaje que el estudiantado sea capaz de llevar a cabo las siguientes acciones:

  • Explicar las diferencias y los objetivos de la salud pública, la promoción y la educación de la salud.
  • Distinguir las diferentes áreas de intervención de educación para la salud.
  • Utilizar el sistema de información sanitaria epidemiológica y demográfica.
  • Identificar los determinantes de la salud.            
  • Aplicar estrategias para determinar el estado de salud de una población.
  • Reconocer la estructura del sistema sanitario.
  • Identificar los principales indicadores epidemiológicos.
  • Usar los mejores diseños de estudios según sea el objetivo de un estudio.
IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu máster universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en salud
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector sanitario: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en salud y siete insignias del curso de Google.

 

Máster universitario en Salud Planetaria (interuniversitario: UOC, UPF)

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

 

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Evaluación de estudios previos


La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La comisión de admisión valorará de forma individual la idoneidad del perfil en el caso de las personas graduadas en titulaciones diferentes a las que se han listado, mientras acrediten formación complementaria de posgrado en el ámbito de la salud pública o la salud global, o bien un mínimo de dos años de experiencia profesional en uno de estos dos ámbitos. La documentación que hay que presentar para acreditar la experiencia profesional en los ámbitos descritos anteriormente es la siguiente:

  • Currículum
  • Certificado oficial de la vida laboral 
  • Contrato de trabajo y certificado de tareas emitidos por la empresa en ámbitos como la epidemiología y la salud ambiental, la salud internacional, la vigilancia en salud pública, la prevención y promoción de la salud o la evaluación de políticas o programas de salud pública.
  • Adicionalmente, se valorarán otros documentos, como cartas de recomendación, publicaciones, etc.

Máster universitario en Salud Planetaria (interuniversitario: UOC, UPF)

Profesorado

Dirección de programa

  • Cristina O'Callaghan Gordo
    Cristina O'Callaghan Gordo

    Doctora en medicina por la Universidad de Barcelona (UB, 2011), máster en epidemiología por la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM, 2011) y licenciada en biología por la UB (2005). Investigadora del programa de enfermedades no comunicables y medio ambiente del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) desde 2013 y Profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC desde 2020, donde dirige el máster en Salud Planetaria, es autora de más de 35 publicaciones en revistas indexadas.

  • Josep Maria Antó i Boqué

    El Dr. Josep M. Antó es profesor senior de investigación en ISGlobal, catedrático emérito de Medicina en la Universidad Pompeu Fabra en España y copresidente del Lancet Countdown en Europa. Es médico respiratorio y epidemiólogo cuya investigación se ha centrado en la epidemiología del asma y la EPOC con especial interés en los determinantes ambientales y la prevención de estas enfermedades. Entre otros cargos destacados, ha sido director fundador del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) (2005-2016) y director científico fundador de ISGlobal (2016-2019). En los últimos años, se ha dedicado cada vez más a adaptar las estrategias de salud ambiental a la lucha contra el cambio climático y promover el concepto de salud planetaria a nivel local e internacional.

  • Lela Melón

    La Dra. Lela Mélon es una experta reconocida en derecho corporativo de la UE y sostenibilidad, destacada por su liderazgo en la academia y la consultoría. Con un background en derecho y economía, ha ocupado posiciones prestigiosas como becaria de investigación Marie Curie en la Universidad Pompeu Fabra y fue galardonada con el Premio a Líder Emergente en Sostenibilidad 2021. Las contribuciones académicas de la Dra. Mélon incluyen su trabajo innovador sobre la coherencia de políticas para la sostenibilidad y su libro "Primacía de los Accionistas y Negocios Globales" (Routledge 2018). También ha desempeñado un papel crucial en la integración de la sostenibilidad en los planes de estudio académicos y ha impartido conferencias en instituciones de renombre en todo el mundo. Como consultora senior en sostenibilidad en msg global solutions, colabora con actores de la industria para impulsar cambios positivos. Impulsada por su pasión por la sostenibilidad, la Dra. Mélon continúa siendo una figura destacada en la promoción de prácticas y políticas sostenibles a nivel mundial.

Máster universitario en Salud Planetaria (interuniversitario: UOC, UPF)

Salidas profesionales

Salidas profesionales

A continuación se listan algunas de las salidas profesionales que se prevén para el máster universitario de Salud Planetaria según sectores:

  • En el sector académico, se podrán incorporar como personal investigador o de coordinación de proyectos en centros de investigación o departamentos universitarios enfocados en la investigación en la salud pública, la salud ambiental, la epidemiología, las ciencias ambientales y la ecología, entre otras disciplinas. 
  • En los servicios sanitarios, tales como hospitales, atención primaria, sociosanitarios, servicios sociales y de bienestar social, se podrán incorporar para elaborar proyectos que busquen integrar aspectos de sostenibilidad ambiental en la atención y la gestión de la salud como estrategia fundamental para proteger la salud a escala global. 
  • En el ámbito de la administración pública, podrán trabajar como equipo técnico de administraciones estatales, autonómicas, regionales y locales en el desarrollo e implementación de planes de gestión del territorio, urbanismo y energía que no pongan en riesgo la salud y que la mejoren, aplicando, por lo tanto, el enfoque de salud planetaria.

Salidas profesionales


A continuación se listan algunas de las salidas profesionales que se prevén para el máster universitario de Salud Planetaria según sectores:

  • En el sector académico, se podrán incorporar como personal investigador o de coordinación de proyectos en centros de investigación o departamentos universitarios enfocados en la investigación en la salud pública, la salud ambiental, la epidemiología, las ciencias ambientales y la ecología, entre otras disciplinas. 
  • En los servicios sanitarios, tales como hospitales, atención primaria, sociosanitarios, servicios sociales y de bienestar social, se podrán incorporar para elaborar proyectos que busquen integrar aspectos de sostenibilidad ambiental en la atención y la gestión de la salud como estrategia fundamental para proteger la salud a escala global. 
  • En el ámbito de la administración pública, podrán trabajar como equipo técnico de administraciones estatales, autonómicas, regionales y locales en el desarrollo e implementación de planes de gestión del territorio, urbanismo y energía que no pongan en riesgo la salud y que la mejoren, aplicando, por lo tanto, el enfoque de salud planetaria.
  • En organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias internacionales que trabajan en el ámbito de la salud, el desarrollo o la preservación del medioambiente, para promover y coordinar acciones alineadas con la salud planetaria desde diferentes ámbitos.
  • En el sector de la empresa privada, se podrán incorporar a los departamentos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa de empresas relacionadas con la salud y el medioambiente, como por ejemplo consultorías ambientales, empresas biotecnológicas, farmacéuticas y alimentarias. También se requieren profesionales que puedan integrar los conocimientos en preservación de la salud a través de la preservación del medioambiente.

 

Objetivos

El máster universitario de Salud Planetaria tiene como objetivo dotar a las personas tituladas de diferentes ámbitos de conocimiento de las competencias necesarias para promover la salud a escala global respetando los límites de los sistemas naturales del planeta, mediante el análisis de los retos que afronta la humanidad ligados a la crisis climática y ambiental global, el diseño de soluciones y su implementación en nuestras sociedades, desde sus respectivas áreas de conocimiento.

El programa proporciona una formación especializada en los efectos que tienen para la salud el cambio climático y el cambio ambiental global, centrándose en aquellas áreas que a nivel internacional se han definido como los principales retos de la humanidad: los sistemas alimentarios, el uso del suelo, la pérdida de biodiversidad, la escasez de recursos hídricos, la contaminación global, la urbanización y el cambio climático. Mediante un abordaje interdisciplinario, dotará al alumnado con los conocimientos y herramientas necesarios para que puedan diseñar soluciones e implementar cambios en nuestra sociedad mediante la investigación, el desarrollo, la innovación y la promoción de políticas de salud pública y ambientales desde la academia, las administraciones públicas o el sector privado.

Objetivos


El máster universitario de Salud Planetaria tiene como objetivo dotar a las personas tituladas de diferentes ámbitos de conocimiento de las competencias necesarias para promover la salud a escala global respetando los límites de los sistemas naturales del planeta, mediante el análisis de los retos que afronta la humanidad ligados a la crisis climática y ambiental global, el diseño de soluciones y su implementación en nuestras sociedades, desde sus respectivas áreas de conocimiento.

El programa proporciona una formación especializada en los efectos que tienen para la salud el cambio climático y el cambio ambiental global, centrándose en aquellas áreas que a nivel internacional se han definido como los principales retos de la humanidad: los sistemas alimentarios, el uso del suelo, la pérdida de biodiversidad, la escasez de recursos hídricos, la contaminación global, la urbanización y el cambio climático. Mediante un abordaje interdisciplinario, dotará al alumnado con los conocimientos y herramientas necesarios para que puedan diseñar soluciones e implementar cambios en nuestra sociedad mediante la investigación, el desarrollo, la innovación y la promoción de políticas de salud pública y ambientales desde la academia, las administraciones públicas o el sector privado. 

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Este máster pretende preparar a profesionales para la planificación e implementación de proyectos de investigación e intervenciones dirigidos a mejorar la salud de la población a escala global, mediante la preservación de los sistemas naturales, la promoción de la sostenibilidad ambiental y  la disminución de las desigualdades sociales. El carácter interdisciplinario de la formación capacita a las personas tituladas para integrar y aplicar los conocimientos y las metodologías de las diferentes disciplinas que conforman la salud planetaria. 

En este sentido, el máster  forma a profesionales con una visión transdisciplinaria, capaces de analizar los riesgos que la crisis ambiental y climática global plantea para la salud humana, evaluar su posible impacto y proponer soluciones de adaptación y mitigación integrando el conocimiento de diferentes disciplinas. Los y las profesionales en salud planetaria estarán preparados y preparadas para trabajar en equipos multidisciplinares en el desarrollo de soluciones que respondan a los principales retos de la salud planetaria.

Perfiles


Este máster pretende preparar a profesionales para la planificación e implementación de proyectos de investigación e intervenciones dirigidos a mejorar la salud de la población a escala global, mediante la preservación de los sistemas naturales, la promoción de la sostenibilidad ambiental y  la disminución de las desigualdades sociales. El carácter interdisciplinario de la formación capacita a las personas tituladas para integrar y aplicar los conocimientos y las metodologías de las diferentes disciplinas que conforman la salud planetaria. 

En este sentido, el máster  forma a profesionales con una visión transdisciplinaria, capaces de analizar los riesgos que la crisis ambiental y climática global plantea para la salud humana, evaluar su posible impacto y proponer soluciones de adaptación y mitigación integrando el conocimiento de diferentes disciplinas. Los y las profesionales en salud planetaria estarán preparados y preparadas para trabajar en equipos multidisciplinares en el desarrollo de soluciones que respondan a los principales retos de la salud planetaria.

Competencias

Competencias generales

  • Buscar, analizar, evaluar y utilizar la información existente para respaldar la toma de decisiones en escenarios complejos.
  • Trabajar con equipos interdisciplinarios para la consecución de objetivos comunes en relación con la salud planetaria.
  • Aplicar el pensamiento creativo para proponer mejoras o soluciones en ámbitos y situaciones de complejidad diversa con respecto a la salud planetaria.
  • Resolver situaciones complejas, de forma viable y sostenible, evaluando los resultados de la resolución y su implementación.


Competencias transversales

  • Actuar de forma honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional, y diseñar soluciones para la mejora de estas prácticas. 


Competencias específicas 

  • Analizar la interacción entre la salud humana y los sistemas naturales de la Tierra, utilizando modelos teóricos y conceptuales complejos que relacionen los factores promotores del cambio ambiental y sus efectos sobre la salud, y que permitan plantear las posibles soluciones para garantizar la salud de forma sostenible.

Competencias


Competencias generales

  • Buscar, analizar, evaluar y utilizar la información existente para respaldar la toma de decisiones en escenarios complejos.
  • Trabajar con equipos interdisciplinarios para la consecución de objetivos comunes en relación con la salud planetaria.
  • Aplicar el pensamiento creativo para proponer mejoras o soluciones en ámbitos y situaciones de complejidad diversa con respecto a la salud planetaria.
  • Resolver situaciones complejas, de forma viable y sostenible, evaluando los resultados de la resolución y su implementación.


Competencias transversales

  • Actuar de forma honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional, y diseñar soluciones para la mejora de estas prácticas. 


Competencias específicas 

  • Analizar la interacción entre la salud humana y los sistemas naturales de la Tierra, utilizando modelos teóricos y conceptuales complejos que relacionen los factores promotores del cambio ambiental y sus efectos sobre la salud, y que permitan plantear las posibles soluciones para garantizar la salud de forma sostenible.
  • Diseñar proyectos de investigación e intervenciones, aplicando e integrando conocimiento avanzado sobre los factores socioeconómicos, políticos y culturales que interactúan afectando a la salud humana y promoviendo la degradación de los sistemas naturales. 
  • Interpretar de forma crítica, sintetizar e integrar los resultados de análisis cuantitativos y cualitativos procedentes de la investigación en las principales disciplinas científicas relacionadas con la salud planetaria (ciencias de la salud, ciencias naturales y del clima, ciencias sociales y economía).
  • Seleccionar y aplicar las metodologías avanzadas y los recursos procedentes de las diferentes disciplinas científicas en el ámbito de la salud planetaria para resolver de forma estratégica situaciones y problemas complejos. 
  • Dominar el lenguaje y las convenciones comunicativas de los campos disciplinares de la salud planetaria para poder actuar como interlocución en el ámbito profesional, formulando argumentaciones y transmitiendo resultados e ideas de un modo claro y sin ambigüedades.
  • Implementar proyectos de investigación o intervenciones en el ámbito de la salud planetaria con iniciativa y autonomía, integrando una visión multidisciplinaria, y transferir los principales resultados a las personas implicadas.
  • Evaluar críticamente y aplicar propuestas innovadoras de soluciones para la prevención, la promoción y el manejo de la salud con un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental y la equidad.
  • Formular predicciones sobre la evolución de los problemas de salud en función de los cambios en los sistemas naturales, mediante enfoques innovadores y multidisciplinarios que consideren factores socioeconómicos, políticos y culturales.

La UOC, la mejor universidad online

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    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster universitario en Salud Planetaria (interuniversitario: UOC, UPF)

Requisitos de acceso

Perfil de ingreso

Para cursar el máster universitario de Salud Planetaria es recomendable haber realizado alguno de los estudios que se detallan a continuación:

Ciencias de la salud

  • Título del ámbito de las Ciencias Biomédicas
  • Título del ámbito de la Enfermería
  • Título del ámbito de la Farmacia
  • Título del ámbito de la Fisioterapia, podología, nutrición y dietética, terapia ocupacional, óptica y optometría, y logopedia
  • Título del ámbito de la Medicina y odontología
  • Título del ámbito de la Veterinaria

Este colectivo de estudiantes no tendrá que realizar ningún complemento de formación.

Dada la naturaleza interdisciplinaria de la salud planetaria, se permite el acceso a diferentes áreas de conocimiento, como:

  • Título del ámbito de la Arquitectura, construcción, edificación y urbanismo, e ingeniería civil
  • Título del ámbito de la Biología y genética
  • Título del ámbito de la Bioquímica y biotecnología
  • Título del ámbito de las Ciencias agrarias y tecnología de los alimentos
  • Título del ámbito de las Ciencias del comportamiento y psicología
  • Título del ámbito de las Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, marketing, comercio, contabilidad y turismo
  • Título del ámbito de las Ciencias medioambientales y ecología
  • Título del ámbito de las Ciencias sociales, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales
  • Título del ámbito de las Ciencias de la Tierra
  • Título del ámbito del Derecho y especialidades jurídicas
  • Título del ámbito de la Física y astronomía
  • Título del ámbito de la Ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural
  • Título del ámbito de las Matemáticas y estadística
  • Título del ámbito de la Química

Este colectivo de estudiantes podrá acceder al máster con el requisito de cursar un complemento de formación de Salud Pública (6 ECTS), que se explica en el correspondiente apartado.

Perfil de ingreso


Para cursar el máster universitario de Salud Planetaria es recomendable haber realizado alguno de los estudios que se detallan a continuación:

Ciencias de la salud

  • Título del ámbito de las Ciencias Biomédicas
  • Título del ámbito de la Enfermería
  • Título del ámbito de la Farmacia
  • Título del ámbito de la Fisioterapia, podología, nutrición y dietética, terapia ocupacional, óptica y optometría, y logopedia
  • Título del ámbito de la Medicina y odontología
  • Título del ámbito de la Veterinaria

Este colectivo de estudiantes no tendrá que realizar ningún complemento de formación.

Dada la naturaleza interdisciplinaria de la salud planetaria, se permite el acceso a diferentes áreas de conocimiento, como:

  • Título del ámbito de la Arquitectura, construcción, edificación y urbanismo, e ingeniería civil
  • Título del ámbito de la Biología y genética
  • Título del ámbito de la Bioquímica y biotecnología
  • Título del ámbito de las Ciencias agrarias y tecnología de los alimentos
  • Título del ámbito de las Ciencias del comportamiento y psicología
  • Título del ámbito de las Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, marketing, comercio, contabilidad y turismo
  • Título del ámbito de las Ciencias medioambientales y ecología
  • Título del ámbito de las Ciencias sociales, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales
  • Título del ámbito de las Ciencias de la Tierra
  • Título del ámbito del Derecho y especialidades jurídicas
  • Título del ámbito de la Física y astronomía
  • Título del ámbito de la Ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural
  • Título del ámbito de las Matemáticas y estadística
  • Título del ámbito de la Química

Este colectivo de estudiantes podrá acceder al máster con el requisito de cursar un complemento de formación de Salud Pública (6 ECTS), que se explica en el correspondiente apartado.

Adicionalmente, la Comisión de Admisión valorará de forma individual la idoneidad del perfil en el caso de las personas con titulaciones universitarias de ámbitos de conocimiento distintos a las listadas anteriormente que acrediten formación complementaria a nivel de posgrado en salud pública, salud global, salud planetaria o desarrollo sostenible,  o acrediten experiencia profesional relevante  en uno de estos ámbitos, evaluando también en cada caso la necesidad de realizar o no el complemento formativo. La documentación que hay que presentar para acreditar la experiencia profesional en los ámbitos descritos anteriormente es la siguiente:

  • Currículum
  • Certificado oficial de la vida laboral 
  • Contrato de trabajo y certificado de tareas emitidos por la empresa en ámbitos como la epidemiología y la salud ambiental, la salud internacional, la vigilancia en salud pública, la prevención y promoción de la salud o la evaluación de políticas o programas de salud pública.

Adicionalmente, se valorarán otros documentos, como cartas de recomendación, publicaciones, etc.

Conocimientos previos

Es altamente recomendable tener un nivel de competencia en lengua inglesa equivalente al B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas que permita la consulta y comprensión de recursos de aprendizaje y artículos científicos en inglés.

Si tienes dudas del nivel de inglés que tienes, puedes realizar la prueba de nivel que ponemos a tu disposición: https://cv.uoc.edu/app/placementTest2/index.php?lang=es

También se recomienda un nivel de competencia de nivel de usuario en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Máster universitario en Salud Planetaria (interuniversitario: UOC, UPF)

Matrícula y precio

* Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.

** Matrícula estimada para 60 créditos ECTS, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Concepto Precio
Precio por crédito *
25,82 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje *
18,30 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas *
5,16 €/cr
Precio orientativo a tiempo completo (1 año) **: 2.900,00 €

El precio orientativo indicado en la tabla está calculado basándose en un máster universitario de 60 créditos. El precio final de la matrícula será el resultante de su formalización efectiva.

Duración

Precio orientativo

Pago a plazos
A tiempo completo (1 año)4.330 €Hasta 9 cuotas
A tiempo parcial (2 años)4.840 € Hasta 17 cuotas
A tu ritmo. Matrícula semestral sin mínimo de asignaturas

Más información:

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Pago fraccionado

Flexibilidad para estudiar.

Tu máster, por menos de 2.900 €

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

Cómo matricularse

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula, que el tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los másters que inician docencia en los meses de septiembre y octubre

Matriculación a partir de octubre

Para los másters que inician docencia en los meses de febrero y marzo

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 22 de abril al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado  y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español tendrá un incremento del 45% en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank y tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.
Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en la web de AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad. 

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

 

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  


Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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