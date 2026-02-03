Máster universitario Online en Salud Planetaria (interuniversitario: UOC, UPF)
Presentación
El máster universitario de Salud Planetaria tiene como objetivo dotar las personas tituladas de las competencias necesarias para promover la salud a escala global respetando los límites de los sistemas naturales del planeta mediante el análisis de los retos que afronta la humanidad ligados a la crisis climática y ambiental global, la búsqueda de soluciones y su implementación en nuestras sociedades, desde sus respectivas áreas de conocimiento.
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Del 13 de julio al 7 de septiembre.
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Durante el último siglo, la humanidad ha hecho grandes progresos en la mejora de la salud y el bienestar de la sociedad, entre ellos el aumento de la esperanza de vida o la reducción de la mortalidad infantil a nivel global.
Sin embargo, estos progresos se han logrado coincidiendo con una época de sobreexplotación de los recursos naturales a un ritmo sin precedentes, lo que ha provocado una creciente degradación y disrupción de los sistemas naturales de la Tierra, como indican el incremento de las emisiones de dióxido de carbono, la acidificación de los océanos, la deforestación o la escasez de agua de consumo, entre otros.
En este marco de desafíos a nivel global, la salud planetaria ha surgido recientemente como una oportunidad sin precedentes para promover profundos cambios en nuestras sociedades con el fin de seguir mejorando la salud de la humanidad dentro de los límites sostenibles del planeta, en una sociedad justa y equitativa; por ejemplo, a través de la reformulación de los sistemas alimentarios, la transición energética o la reorganización de las ciudades.
Durante el último siglo, la humanidad ha hecho grandes progresos en la mejora de la salud y el bienestar de la sociedad, entre ellos el aumento de la esperanza de vida o la reducción de la mortalidad infantil a nivel global.
Sin embargo, estos progresos se han logrado coincidiendo con una época de sobreexplotación de los recursos naturales a un ritmo sin precedentes, lo que ha provocado una creciente degradación y disrupción de los sistemas naturales de la Tierra, como indican el incremento de las emisiones de dióxido de carbono, la acidificación de los océanos, la deforestación o la escasez de agua de consumo, entre otros.
En este marco de desafíos a nivel global, la salud planetaria ha surgido recientemente como una oportunidad sin precedentes para promover profundos cambios en nuestras sociedades con el fin de seguir mejorando la salud de la humanidad dentro de los límites sostenibles del planeta, en una sociedad justa y equitativa; por ejemplo, a través de la reformulación de los sistemas alimentarios, la transición energética o la reorganización de las ciudades.
Es por ello que, en este contexto, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en colaboración con el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), ofrecemos en línea el máster universitario de Salud Planetaria.
El objetivo de este máster es proporcionar una formación interdisciplinaria y transdisciplinaria, a distancia, a profesionales de diferentes áreas de conocimiento y capacitarlos para el análisis de los riesgos que la crisis ambiental y climática global plantea para la salud humana, evaluar su posible impacto y proponer soluciones de adaptación y mitigación. Esto incluye, por ejemplo, el diseño, planificación e implementación de actuaciones que garanticen el mantenimiento de la salud y el bienestar de la humanidad dentro de los límites ambientales del planeta.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán, Inglés
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.