En el máster universitario de Salud Planetaria se ofrece la posibilidad de llevar a cabo el trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiantado, pues, deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que desea realizar su trabajo.

El trabajo final consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en las otras asignaturas del máster. Para finalizar el programa, es necesario cursar la asignatura Trabajo final de máster, que está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por esto que para matricularse en esta asignatura hay que haber superado un determinado número de créditos del programa. Así mismo, no se puede hacer la matrícula del trabajo final sin haber cursado y superado previamente la asignatura Investigación en salud planetaria: desde las hipótesis hasta el protocolo de investigación.

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Salud Planetaria, la asignatura Trabajo final de máster tiene 6 créditos ECTS.

Trabajo final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Salud Planetaria, la asignatura Trabajo final de máster tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en las otras asignaturas del máster. Para finalizar el programa, es necesario cursar la asignatura Trabajo final de máster, que está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por esto que para matricularse en esta asignatura hay que haber superado un determinado número de créditos del programa. Así mismo, no se puede hacer la matrícula del trabajo final sin haber cursado y superado previamente la asignatura Investigación en salud planetaria: desde las hipótesis hasta el protocolo de investigación.

En el máster universitario de Salud Planetaria se ofrece la posibilidad de llevar a cabo el trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiantado, pues, deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que desea realizar su trabajo. Para matricularse en la asignatura Trabajo final de máster, previamente hay que haber hecho una solicitud, que deberá ser aceptada por el equipo docente del programa. La tutoría académica de la UOC desempeña un papel clave en la orientación, información y gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es una tarea individual que se realiza con la tutorización y guía de una tutoría específica, que proporciona el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito. La tutoría del trabajo final es la encargada de orientar al estudiante. Realiza el seguimiento del proyecto y asesora al estudiante en cada uno de los aspectos del trabajo: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiantado deberá hacer una exposición del trabajo, llevada a cabo de forma virtual, síncrona y pública ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evaluarán.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo. La defensa se tendrá que hacer de forma virtual y síncrona.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud del trabajo final de máster, hay que consultar el plan docente en la Secretaría del Campus Virtual, una vez pedido el acceso al programa.

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