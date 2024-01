La salut planetària "va més enllà del canvi climàtic"

El concepte de salut planetària, recorda O'Callaghan Gordo, és ampli i "va més enllà dels efectes del canvi climàtic". Es tracta, segons apunta la codirectora del màster de la UOC, "d'entendre que la salut dels humans depèn de la salut dels sistemes naturals". Això implica tenir una visió integral, de manera que "hem de ser conscients que la salut humana i el desenvolupament de les societats s'han de produir dins dels límits sostenibles de la Terra", diu O'Callaghan Gordo. Des d'aquesta perspectiva, la salut planetària inclou diferents àrees d'actuació i implica tenir en compte diverses problemàtiques que estan relacionades, com poden ser la pèrdua de biodiversitat, la contaminació global o la producció d'aliments sostenibles i saludables. Des de la salut planetària es volen analitzar les causes i els riscos que aquestes problemàtiques plantegen per a la salut humana, avaluar-ne el possible impacte i proposar solucions d'adaptació i mitigació.

La humanitat ha aconseguit molts avenços en salut pública i actualment la salut de bona part del món és millor que en cap altre moment de la història. De fet, des del 1900 la mitjana d'esperança de vida a escala global s'ha més que doblat, segons les dades de la Planetary Health Alliance. Les taxes de mortalitat infantil han disminuït de gairebé un 40 % a un 4,5 %.

Aquestes dades, però, no poden amagar que al mateix temps els humans han interromput els sistemes naturals de la Terra. Cada any, ens apropiem d'aproximadament el 40 % de la superfície per a pastures i terres de conreu. Utilitzem aproximadament la meitat de l'aigua dolça accessible del planeta per regar els cultius. Des de la dècada de 1950, la població mundial ha augmentat gairebé un 200 %. El consum de combustibles fòssils ha augmentat més d'un 550 % i la captura de peixos marins també ha augmentat més d'un 350 %.

Tot plegat ha tingut com a conseqüència l'increment dels nivells de CO₂, al voltant d'un 24 % des del 1950. La pèrdua de biodiversitat s'ha accelerat. Cada hora es perden tres espècies, 150 al dia, i al llarg de l'any se n'extingeixen entre 18.000 i 55.000. Durant els últims 45 anys, el nombre de mamífers, peixos, ocells, rèptils i amfibis individuals ha disminuït un 50 %.