Cerca de 150 graduados y graduadas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) llenaron el pasado martes 28 de octubre el Auditorio del Campus UOC, en el Poblenou de Barcelona, para celebrar La noche Alumni. El evento fue un espacio de encuentro y conexión entre los miembros de esta comunidad, que ya llega a las 133.000 personas , así como el escenario idóneo para compartir sus proyectos de transformación y compromiso social. Como muestra de ello, se entregaron por primera vez los Premios Alumni Impacto a tres graduados y graduadas como reconocimiento a la trayectoria profesional, a la iniciativa tecnológica y al proyecto con impacto social, respectivamente.

Los merecedores de estos galardones son Celia Martínez Jiménez, premio a la trayectoria profesional; Jennifer Betzabe Samaniego, premio a la iniciativa tecnológica, y Álex Andrés Jarrín, premio al proyecto con impacto social. Los Premios Alumni Impacto reconocen trayectorias e iniciativas inspiradoras con una clara voluntad de contribuir a la mejora de la sociedad. Para Anna Armengol, presidenta del Consejo Alumni, estos galardones "se alinean con la misión de la UOC de fomentar la innovación, el compromiso social y la generación de conocimiento útil para la sociedad".

Celia Martínez Jiménez, premio a la trayectoria profesional

Graduada del máster universitario de Bioinformática y Bioestadística (interuniversitario: UOC, UB)

A lo largo de su carrera científica, esta valenciana se ha centrado en comprender cómo se regulan los genes y cómo cambian los mecanismos de control del ADN a lo largo de la vida, principalmente en el hígado. Además, ha participado en proyectos destinados a desarrollar modelos celulares humanos con funciones hepáticas.

En 2015 retomó su carrera investigadora con la Janet Thornton Fellowship y se incorporó al Wellcome Trust Sanger Institute y al Cancer Research UK Cambridge Institute, donde investigó los procesos de envejecimiento celular. Los resultados fueron publicados en Science, Nature Communications y EMBO Reports.

En 2018 estableció en el Helmholtz Pioneer Campus (HPC) de Múnich su grupo de investigación independiente , centrado en estudiar cómo la heterogeneidad celular influye en la función de los tejidos durante el envejecimiento. Actualmente, dirige un equipo internacional y multidisciplinario que combina la biología experimental y el análisis computacional.

Jennifer Betzabe Samaniego, premio a la iniciativa tecnológica

Graduada del máster universitario de Ciencia de Datos (Data Science)

Nacida en Loja, Ecuador, en 1991, es científica, académica universitaria y analista de innovación educativa en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Además, fue la primera mujer ecuatoriana en recibir el reconocimiento Inspiring Leader que otorgan los premios Women That Build, de Globant. También fue reconocida como una de las cinco líderes tecnológicas de América Latina por la cadena BBC y galardonada como la mujer ecuatoriana del año en innovación tecnológica por la revista Hogar. Actualmente, es la responsable del laboratorio XR LAB y del Club de Realidad Virtual UTPL, y subdirectora de la Red de Aprendizaje Inmersivo (RAIN).

Su trayectoria empezó en 2012, cuando participó en el Campus Party Ecuador, donde obtuvo el primer lugar en un reto planteado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), lo que le despertó el interés por estas tecnologías. Desde entonces, ha conseguido varios hitos, como la creación de Virtopsia, una aplicación de realidad aumentada que permite al estudiantado vivir autopsias virtuales con rigor y respeto, reconocida con el primer premio en el Global Online Laboratory Consortium (EE. UU.). En 2019 fundó el Club Universitario de Realidad Virtual, el primero en Ecuador, y lideró la creación de VR Day Latam, una plataforma que ha conectado a más de 10.000 participantes de toda América Latina.

En la búsqueda de abrir caminos para niñas y mujeres con dudas sobre su potencial, creó STEM4WomenEC, un programa que ha inspirado a más de 1.300 estudiantes y ha ofrecido más de 50 becas para fomentar vocaciones científicas. Aquel mismo año, la RAIN, que lidera, fue reconocida por Meta y BID Lab como una de las 10 comunidades más influyentes de América Latina y el Caribe.

Actualmente, dedica su carrera a investigar e innovar en narrativas, gamificación y entornos inmersivos, con la convicción de que la tecnología puede transformar vidas. Ha liderado más de 25 proyectos que combinan la educación, la cultura y la ciencia, siempre con un enfoque social y humano.

Álex Andrés Jarrín, premio al proyecto con impacto social por la iniciativa BioHack UIO

Graduado del máster universitario de Bioinformática y Bioestadística (interuniversitario: UOC, UB)

Álex Andrés Jarrín es ingeniero en Biotecnología y máster en Bioinformática y Bioestadística por la UOC. Es cofundador y presidente de BioHack UIO, el primer laboratorio comunitario de biotecnología en Ecuador y América Latina, creado con la misión de democratizar la ciencia y romper las barreras que la convierten en un privilegio.

Desde este espacio, impulsa el desarrollo de proyectos que evolucionan hacia emprendimientos biotecnológicos y programas educativos con impacto social, de forma que acerca la ciencia a comunidades vulnerables, jóvenes y niños que raramente tienen acceso a un laboratorio. Cree que el conocimiento puede transformar realidades; por eso, forma a una nueva generación de innovadores que diseñan soluciones sostenibles para la agricultura, la salud y el medio ambiente.

Ha sido reconocido como Líder del Mañana 2025 por la Universidad de Cambridge y como becario YLAI (Young Leaders of the Americas Initiative), un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que impulsa a emprendedores de alto impacto en América Latina.

Los tres premiados recibieron una distinción institucional de la UOC y una lámina de la artista y alumni Zaida Vázquez, símbolo de creatividad y talento transformador.

La líder del proyecto Copernicus de la Agencia Europea de Medio Ambiente también participó en La noche Alumni