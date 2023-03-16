Tres graduats de la UOC reben els Premis Alumni Impacte per les seves trajectòries i projectes transformadorsUna investigadora de València referent en l'estudi de l'envelliment de les cèl·lules, una científica i líder tecnològica de l'Amèrica Llatina i un enginyer creador del primer laboratori comunitari de biotecnologia a l'Equador són els mereixedors d'aquests guardons
Prop de 150 graduats i graduades de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) van omplir el dimarts 28 d'octubre passat l'Auditori del Campus UOC, al Poblenou de Barcelona, per celebrar La nit Alumni. L'esdeveniment va ser un espai de trobada i connexió entre els membres d'aquesta comunitat, que ja arriba a les 133.000 persones, així com l'escenari idoni per compartir els seus projectes de transformació i compromís social. Com a mostra d'això, es van lliurar per primera vegada els Premis Alumni Impacte a tres graduats i graduades com a reconeixement a la trajectòria professional, a la iniciativa tecnològica i al projecte amb impacte social, respectivament.
Els mereixedors d'aquests guardons són Celia Martínez Jiménez, premi a la trajectòria professional; Jennifer Betzabe Samaniego, premi a la iniciativa tecnològica, i Álex Andrés Jarrín, premi al projecte amb impacte social. Els Premis Alumni Impacte reconeixen trajectòries i iniciatives inspiradores amb una clara voluntat de contribuir a la millora de la societat. Per a Anna Armengol, presidenta del Consell Alumni, aquests guardons "s'alineen amb la missió de la UOC de fomentar la innovació, el compromís social i la generació de coneixement útil per a la societat".
Celia Martínez Jiménez, premi a la trajectòria professional
Graduada del màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB)
Al llarg de la seva carrera científica, aquesta valenciana s'ha centrat a comprendre com es regulen els gens i com canvien els mecanismes de control de l'ADN al llarg de la vida, principalment al fetge. A més, ha participat en projectes destinats a desenvolupar models cel·lulars humans amb funcions hepàtiques.
El 2015 va reprendre la seva carrera investigadora amb la Janet Thornton Fellowship i es va incorporar al Wellcome Trust Sanger Institute i al Cancer Research UK Cambridge Institute, on va investigar els processos d'envelliment cel·lular. Els resultats van ser publicats a Science, Nature Communications i EMBO Reports.
El 2018 va establir al Helmholtz Pioneer Campus (HPC) de Munich el seu grup de recerca independent, centrat a estudiar com l'heterogeneïtat cel·lular influeix en la funció dels teixits durant l'envelliment. Actualment, dirigeix un equip internacional i multidisciplinari que combina la biologia experimental i l'anàlisi computacional.
Jennifer Betzabe Samaniego, premi a la iniciativa tecnològica
Graduada del màster universitari de Ciència de Dades (Data Science)
Nascuda a Loja, Equador, l'any 1991, és científica, acadèmica universitària i analista d'innovació educativa a la Universitat Tècnica Particular de Loja (UTPL). A més, va ser la primera dona equatoriana a rebre el reconeixement Inspiring Leader que atorguen els premis Women that Build, de Globant. També va ser reconeguda com una de les cinc líders tecnològiques de l'Amèrica Llatina per la cadena BBC i guardonada com la dona equatoriana de l'any en innovació tecnològica per la revista Hogar. Actualment, és la responsable del laboratori XR LAB i del Club de Realidad Virtual UTPL, i subdirectora de la Red de Aprendizaje Inmersivo (RAIN).
La seva trajectòria va començar l'any 2012, quan va participar en el Campus Party Equador, on va obtenir el primer lloc en un repte plantejat per la Secretaria d'Educació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació (SENESCYT), la qual cosa li va despertar l'interès per aquestes tecnologies. Des de llavors, ha aconseguit diverses fites, com la creació de Virtopsia, una aplicació de realitat augmentada que permet a l'estudiantat viure autòpsies virtuals amb rigor i respecte, reconeguda amb el primer premi al Global Online Laboratory Consortium (EUA). El 2019 va fundar el Club de Realidad Virtual UTPL, el primer a l'Equador, i va liderar la creació de VR Day Latam, una plataforma que ha connectat més de 10.000 participants de tota l'Amèrica Llatina.
En la recerca d'obrir camins per a nenes i dones amb dubtes sobre el seu potencial, va crear STEM4WomenEC, un programa que ha inspirat més de 1.300 estudiants i ha ofert més de 50 beques per fomentar vocacions científiques. Aquell mateix any, la RAIN, que lidera, va ser reconeguda per Meta i BID Lab com una de les 10 comunitats més influents de l'Amèrica Llatina i el Carib.
Actualment, dedica la seva carrera a investigar i innovar en narratives, gamificació i entorns immersius, amb la convicció que la tecnologia pot transformar vides. Ha liderat més de 25 projectes que combinen l'educació, la cultura i la ciència, sempre amb un enfocament social i humà.
Álex Andrés Jarrín, premi al projecte amb impacte social per la iniciativa BioHack UIO
Graduat del màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB)
Álex Andrés Jarrín és enginyer en Biotecnologia i màster en Bioinformàtica i Bioestadística per la UOC. És cofundador i president de BioHack UIO, el primer laboratori comunitari de biotecnologia a l'Equador i l'Amèrica Llatina, creat amb la missió de democratitzar la ciència i trencar les barreres que la converteixen en un privilegi.
Des d'aquest espai, impulsa el desenvolupament de projectes que evolucionen cap a emprenedories biotecnològiques i programes educatius amb impacte social, de manera que apropa la ciència a comunitats vulnerables, joves i nens que rarament tenen accés a un laboratori. Creu que el coneixement pot transformar realitats; per això, forma una nova generació d'innovadors que dissenyen solucions sostenibles per a l'agricultura, la salut i el medi ambient.
Ha estat reconegut com a Líder del Demà 2025 per la Universitat de Cambridge i com a becari YLAI (Young Leaders of the Americas Initiative), un programa del Departament d'Estat dels Estats Units que impulsa emprenedors d'alt impacte a l'Amèrica Llatina.
Els tres premiats van rebre una distinció institucional de la UOC i una làmina de l'artista i alumni Zaida Vázquez, símbol de creativitat i talent transformador.
La líder del projecte Copernicus de l'Agència Europea de Medi Ambient també va participar en La nit Alumni
A la trobada hi ha va participar Usue Donezar Hoyos, enginyera agrònoma especialista en teledetecció i líder del projecte Copernicus de l'Agència Europea de Medi Ambient, des d'on gestiona iniciatives d'observació terrestre d'alt impacte europeu. Donezar també és alumni de la UOC, on va cursar el màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització. A més, va estudiar el màster de Ciències de la Geoinformació a la Universitat de Wageningen (Països Baixos).