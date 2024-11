Més de 21.000 nous graduats se sumen aquest curs a la comunitat Alumni de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que ja inclou més de 113.500 persones d'arreu del món. Totes tenen en comú hores d'esforç, el sentit de la responsabilitat i un afany de superació personal, però, a més de l'estudi, algunes hi afegeixen la conciliació familiar, i d'altres, un esperit emprenedor . Així, alguns d'aquests nous graduats i graduades han pogut fer realitat un projecte de negoci gràcies als estudis universitaris en línia cursats a la Universitat Oberta de Catalunya, que enguany commemora el trentè aniversari . Les persones acabades de graduar podran celebrar aquesta fita en els actes de graduació que tindran lloc a Madrid el 14 de novembre i a Barcelona els dies 23 de novembre i 14 de desembre.

La Marina Daniela Márquez es gradua del màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa, on ha conegut una altra estudiant, la Júlia González Cuxart, i totes dues han fundat l'Asociación Visión Circular. "Fa gairebé tres anys que estem treballant en aquesta emprenedoria social amb impacte ambiental, en la qual acompanyem les institucions públiques i privades en la formació de professionals en economia circular. L'Asociación ens ha mostrat un camí des dels nostres propis municipis de residència fins a Brussel·les, on podem aportar alternatives al model econòmic lineal i ajudar a mitigar el canvi climàtic des de l'educació i la sensibilització." La Marina agraeix el suport del director del màster, August Corrons, "que gràcies al seu optimisme ens va animar a compartir el projecte amb els nostres companys i companyes de màster, i alguns també hi col·laboren com a socis".

En Germán Estevez Mosquera és d'Ourense i ha acabat el grau de Comunicació a la UOC. “Gràcies al grau i a continuar amb el desenvolupament del meu TFG (treball final de grau), he llançat un projecte que ja tenia entre mans feia anys”, explica orgullós. Es tracta d'un pòdcast cultural galaicoportuguès que ha batejat amb el nom de Galiportus i que rep el suport d'una ràdio local del municipi d'Allariz, a Ourense. "En l'actualitat, hem fet més de 50 episodis, a un ritme de 2 per setmana, i estic encantat. Música, cultura, esdeveniments, llengua, natura, patrimoni, protagonistes, llocs…", explica il·lusionat.

La Sandra Fernández Paz ha acabat el grau de Comunicació des d'Austràlia, on viu des de fa uns quants mesos. "Al començament compaginava un curs de viatges i turisme, treballava de mainadera, vaig començar el meu propi negoci de filtres d'aigua de dutxa de vitamina C i estudiava Comunicació a la UOC. Molt d'estrès durant molt de temps, però va valdre la pena perquè avui li poso nom a la meva empresa: Water Flower". La Sandra comenta que, gràcies al TFG, va poder elaborar el pla de comunicació per al seu projecte emprenedor. També explica il·lusionada que "rebre el títol amb el meu nom al consolat d'Espanya a Austràlia ha estat un somni fet realitat".

L'Alexandra Ruiz Navarro es gradua del màster universitari de Fiscalitat, on també ha pogut conèixer una companya per al seu projecte laboral: "vaig decidir obrir el meu propi despatx al petit poble on visc, de 1.700 habitants i a la Manxa profunda. Òbviament, no és un camí fàcil, però una cosa que he d'agrair és que la UOC ha estat un començament de camí a allò que espero que sigui la professió de la meva vida", diu esperançada.

En Bartolomé Francisco Camacho és un empresari granadí, pare de tres fills, que es gradua del màster universitari de Neuropsicologia. En el seu cas, va obrir la seva empresa abans de començar els estudis a la UOC: "Ubora [així es diu l'empresa] m'ha donat força èxit empresarial i personal", explica, però és gràcies als estudis de la UOC que va poder "entrar en contacte amb un equip de recerca en malalties autoimmunes, i gràcies a la preparació excel·lent del període docent vaig poder fer aportacions interessants a l'equip d'investigadores dirigides per la Dra. Alarcon Riquelme, una de les investigadores més prestigioses a escala internacional del LUPUS". En Bartolomé va triar aquest màster de la UOC perquè "em van dir que, malgrat que 'fotien canya', era de les que tenia millors docents i més flexibilitat", recorda.

La Raquel Perez Navarro és del Baix Ebre, Catalunya, i es gradua en Dret. Es va matricular a la UOC arran que el seu marit també hi va estudiar el grau de Dret i el màster universitari d'Advocacia i Procura. La Raquel es defineix com una "persona emprenedora" des de sempre: "la prova és que difícilment es troben persones de la meva edat [68 anys] que regentin un negoci de la dificultat que comporta una empresa de distribució", comenta. "L'administració d'una empresa de distribució requereix el coneixement de diverses disciplines que s'han de dominar perquè el negoci sigui reeixit. Gràcies a la UOC, he pogut adquirir coneixements en les disciplines legals, financeres, laborals, etc., que m'han permès obrir-me pas en un mercat molt competitiu."