Más de 21.000 recién graduados se suman este curso a la comunidad Alumni de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que ya incluye a más de 113.500 personas de todo el mundo. Todas ellas tienen en común horas de esfuerzo, el sentido de la responsabilidad y un afán de superación personal, pero, además del estudio, algunas añaden la conciliación familiar, y otras, un espíritu emprendedor . Así, algunos de estos nuevos graduados y graduadas han podido hacer realidad un proyecto de negocio gracias a los estudios universitarios en línea cursados en la Universitat Oberta de Catalunya, que este año conmemora su trigésimo aniversario . Las personas recién graduadas podrán celebrar este hito en los actos de graduación que tendrán lugar en Madrid el 14 de noviembre y en Barcelona los días 23 de noviembre y 14 de diciembre.

Marina Daniela Márquez se gradúa del máster universitario de Responsabilidad Social Corporativa, donde ha conocido a otra estudiante, Júlia González Cuxart, y ambas han fundado la Asociación Visión Circular. "Llevamos ya casi tres años trabajando en este emprendimiento social con impacto ambiental, en el que acompañamos a las instituciones públicas y privadas en la formación de profesionales en economía circular. La Asociación nos ha mostrado un camino desde nuestros propios municipios de residencia hasta Bruselas, donde podemos aportar alternativas al modelo económico lineal y ayudar a mitigar el cambio climático desde la educación y la sensibilización". Marina agradece el apoyo del director del máster, August Corrons, "que gracias a su optimismo nos animó a compartir el proyecto con nuestros compañeros y compañeras de máster, y algunos también colaboran como socios".

Germán Estevez Mosquera es de Ourense y ha terminado el grado de Comunicación en la UOC. “Gracias al grado y a continuar con el desarrollo de mi TFG (trabajo final de grado), he lanzado un proyecto que ya tenía entre manos hacía años”, explica orgulloso. Se trata de un pódcast cultural galaicoportugués que ha bautizado con el nombre de Galiportus y que cuenta con el apoyo de una radio local del municipio de Allariz, en Ourense. "En la actualidad, llevamos más de 50 episodios, a un ritmo de 2 por semana, y estoy encantado. Música, cultura, eventos, lengua, naturaleza, patrimonio, protagonistas, lugares…", explica ilusionado.

Sandra Fernández Paz ha finalizado el grado de Comunicación desde Australia, donde vive desde hace unos meses. "Al principio compaginaba un curso de viajes y turismo, trabajaba de niñera, empecé mi propio negocio de filtros de agua de ducha de vitamina C y estudiaba Comunicación en la UOC. Mucho estrés durante mucho tiempo, pero valió la pena porque hoy le pongo nombre a mi empresa: Water Flower". Sandra comenta que, gracias al TFG, pudo elaborar el plan de comunicación para su proyecto emprendedor. También explica ilusionada que "recibir mi título con mi nombre en el consulado de España en Australia ha sido un sueño cumplido".

Alexandra Ruiz Navarro se gradúa del máster universitario de Fiscalidad, donde también ha podido conocer a una compañera para su proyecto laboral: "decidí abrir mi propio despacho en el pueblecito donde vivo, de 1.700 habitantes y en la Mancha profunda. Obviamente, no está siendo un camino fácil, pero he de decir que si algo tengo que agradecer es que la UOC ha sido un inicio de camino a lo que espero que sea la profesión de mi vida", dice esperanzada.

Bartolomé Francisco Camacho es un empresario granadino, padre de tres hijos, que se gradúa del máster universitario de Neuropsicología. En su caso, abrió su empresa antes de empezar los estudios en la UOC: "Ubora [así se llama la empresa] me ha reportado bastante éxito empresarial y personal", explica, pero es gracias a los estudios de la UOC que pudo "entrar en contacto con un equipo de investigación en enfermedades autoinmunes, y gracias a la excelente preparación del periodo docente pude hacer interesantes aportaciones al equipo de investigadoras comandadas por la Dra. Alarcon Riquelme, una de las más reputadas investigadoras a escala internacional del LUPUS". Bartolomé eligió este máster de la UOC porque "me dijeron que, aunque 'daban caña', era de las que contaba con mejores docentes y más flexibilidad", recuerda.

Raquel Perez Navarro es del Baix Ebre, Cataluña, y se gradúa en Derecho. Se matriculó en la UOC a raíz de que su marido también estudió el grado de Derecho y el máster universitario de Abogacía y Procura en esta universidad. Raquel se define como una "persona emprendedora" desde siempre: "la prueba es que difícilmente se encuentran personas de mi edad [68 años] que regenten un negocio de la dificultad que comporta una empresa de distribución", comenta. "La administración de una empresa de distribución requiere del conocimiento de varias disciplinas que deben dominarse para que el negocio sea un éxito. Gracias a la UOC, he podido adquirir conocimientos en las disciplinas legales, financieras, laborales, etc., que me han permitido abrirme paso en un mercado muy competitivo".