Características del empleo: más estable para los graduados en línea

El empleo de las personas graduadas de la universidad no presencial presenta valores similares al de las universidades presenciales, según muestra el informe. El empleo se ha mantenido relativamente estable durante las últimas cinco ediciones de la encuesta, aunque hay pequeñas variaciones entre ámbitos de conocimiento: en 2023 el ámbito con más empleo es el de ingenierías (94,5 %) y el que tiene menos es el de humanidades (88,2 %).

Por otro lado, las personas graduadas de la universidad no presencial suelen tener más estabilidad que las personas graduadas de las universidades presenciales (un 71,1 % versus un 64 %). El mismo informe contextualiza estos datos y avisa que hay que tener en cuenta que las personas graduadas de la universidad no presencial tienden a ser mayores (14 años más de media) que las de las universidades presenciales, y a tener titulaciones universitarias previas y más antigüedad en su actual trabajo. Las personas graduadas de la universidad no presencial accedieron a su actual trabajo, de media, hace 8,7 años, 6 años antes que las personas de las universidades presenciales.

El informe no ha observado un impacto de la reforma laboral en la tipología de contratos de las personas graduadas de la universidad no presencial. Por lo tanto, la tipología de contrato varía considerablemente entre ámbitos de conocimiento: en 2023 el ámbito con más contratos indefinidos es el de ingenierías (81,6 %) y el que tiene menos es el de salud (58,8 %). El porcentaje global de personas con contrato indefinido se ha ido reduciendo desde 2011, con la bajada más fuerte en 2014, especialmente para las personas graduadas de los ámbitos de humanidades y sociales.

En cuanto a los sueldos, la encuesta muestra que las personas graduadas de la universidad no presencial ganan, de media, unos 400 euros más que las que lo hacen en las universidades presenciales. Esta diferencia, según el informe, puede explicarla el hecho de que las personas graduadas de la universidad no presencial tienen, de media, más edad, experiencia y antigüedad profesional. No obstante, el poder adquisitivo de las personas graduadas de la universidad no presencial se ha reducido en el periodo analizado. Si en 2011 el salario medio bruto mensual era de 2.782,7 euros, en 2023 se sitúa en 2.691,6 euros.

Alta adecuación de los estudios en línea al trabajo

El informe también analiza cuál es la adecuación de los estudios al trabajo. Los datos muestran que 8 de cada 10 personas graduadas en la universidad no presencial que trabajan hacen funciones específicas de la titulación.

Casi el 80 % de las personas graduadas en línea volverían a cursar el mismo grado, según la encuesta. En este sentido, destaca el alto nivel de satisfacción de las personas graduadas de salud (Psicología): más de 9 de cada 10 repetirían la titulación. Las personas encuestadas manifiestan que hay un ajuste elevado entre el nivel de formación y su utilidad para el trabajo. El aprendizaje y aprendizaje autónomo, la búsqueda y gestión de la información, y la planificación y organización son las competencias transversales con un nivel de formación mejor valorado. Tal como pasa en las universidades presenciales, el inglés es la competencia con una peor valoración, a pesar de que el nivel se adecua a la utilidad para el trabajo que las personas graduadas consideran necesaria.

Los graduados en línea adquieren más competencias

De acuerdo con el informe de la AQU, el déficit formativo es, en general, muy bajo, excepto en las competencias de expresión oral y trabajo en equipo. Las personas graduadas consideran que su utilidad para el trabajo es de 0,6 y 0,7 puntos, respectivamente, más elevada que la formación recibida. El nivel de adquisición de competencias aumenta favorablemente entre las personas graduadas de la universidad no presencial. Mejoran especialmente las competencias de expresión oral (0,9 puntos), creatividad e innovación (0,6 puntos) e inglés (0,6 puntos).

Evolución de la población titulada de máster en Cataluña, con una tendencia clara por el formato en línea

En cuanto a la población titulada de máster en Cataluña, el informe indica que se estabiliza el número de personas tituladas de máster los últimos cursos en la franja de 21.000, y crece claramente el peso de la modalidad en línea. Con el despliegue del espacio europeo de educación superior (EEES), el nivel de posgrado se ha consolidado como el nivel de especialización disciplinaria y profesional. Entre los cursos 2013-2014 y 2017-2018 el crecimiento fue explosivo, y se dobló en solo cuatro años. Los últimos años, en cambio, se ha entrado en una fase de estabilización o crecimiento más moderado.

Si bien más de la mitad de las personas tituladas de máster lo hace todavía en la universidad presencial, su número ha disminuido los últimos cursos, y es la universidad no presencial la que ha compensado este decrecimiento, según el informe. Actualmente, casi 1 de cada 3 personas tituladas de máster en las universidades catalanas lo hace en la universidad no presencial, lo que evidencia la alta importancia de esta modalidad de educación en este nivel educativo, constata el estudio de la AQU.

Universidades participantes en el estudio

El estudio de AQU se ha hecho a través de encuestas a titulados que se graduaron los cursos 2018-2019 y 2019-2020 en las universidades presenciales Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Ramon Llull, Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic-UCC, Universitat Internacional de Catalunya y Universitat Abat Oliba CEU y de encuestas a titulados en línea de la Universitat Oberta de Catalunya.