Servicios que no responden a las necesidades

Para empezar, se hizo una encuesta a más de 2.200 estudiantes de primero a cuarto de ESO para entender cómo se informaban sobre salud mental. Según explica Eulàlia Hernández, investigadora principal del proyecto, la encuesta ha constatado que "el alumnado se informa de manera poco estructurada sobre temas de salud mental; no saben cómo ni dónde hacerlo, y quieren información inmediata cuando la necesitan. Utilizan buscadores y recursos digitales, pero cuando requieren ayuda, prefieren hablar con una persona frente a frente".

A pesar del amplio abanico de servicios de salud mental disponibles para los jóvenes, el proyecto ha demostrado que estos vehículos de apoyo no llegan como haría falta a sus destinatarios. "Hay duplicidad e infrautilización de los servicios, que no responden a las necesidades reales de los adolescentes. Hay que acercarse a los jóvenes con su lenguaje y los formatos que les interesan para reducir la barrera del estigma", asegura Hernández.

También se ha visto que, a pesar de que los centros educativos tienen una persona de referencia en salud mental, el apoyo que pueden dar al estudiantado es insuficiente: "Nos tenemos que asegurar de que los jóvenes tengan un referente claro en salud mental al que puedan acudir cuando lo necesiten, que sepan quién es y dónde está, y que les sea accesible". En cuanto a los docentes, tampoco tienen hábitos para formarse e informarse sobre salud mental, necesarios para poder acompañar a los jóvenes y también para ellos mismos personalmente.

Vídeos cortos, distendidos y en TikTok: la clave de la viralidad

En la fase de cocreación de contenidos han participado treinta estudiantes de tercero y cuarto de ESO de tres centros educativos de Barcelona de características muy diferentes —de titularidad pública y privada, y de áreas y complejidades distintas—. Para la selección de los centros, se recibió el apoyo del Consorcio de Educación de Barcelona. También se implicó a docentes, responsables de servicios de salud mental y expertos en comunicación. Los temas escogidos por los jóvenes fueron las autolesiones no suicidas y la gestión de la ira.

Un grupo de investigadores del proyecto eHealthLit4Teen se encargó del análisis para descubrir la clave del éxito de los contenidos en las redes sociales. Los investigadores llevaron a cabo un trabajo de escucha —social listening— en las redes sociales más utilizadas por este colectivo (TikTok e Instagram) a lo largo de un año. El objetivo era poder emplear esta fórmula ganadora para hacer virales los contenidos relacionados con alfabetización y apoyo a la salud mental y emocional de los jóvenes.

Tal como explica Ferran Lalueza, miembro investigador del proyecto y profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, "los contenidos sobre salud mental atractivos para los jóvenes deben tener un tono distendido y didáctico a la vez, ser breves (de 1 o 2 minutos como máximo) y estar en formato de vídeo, protagonizados por profesionales de la salud y publicados en TikTok, preferentemente. También tienen que llevar hashtags representativos como #ansiedad o #depresión".

Con estas premisas, los adolescentes elaboraron varias propuestas, que validaron conjuntamente con docentes y profesionales de la salud mental y la comunicación. Los jóvenes estuvieron de acuerdo en que tenían que ser protagonizados a la vez por creadores de contenido jóvenes y profesionales de la salud que explicaran de manera próxima dónde acudir ante problemas de salud mental: "Qué tendría que hacer si me pasara a mí". Rocío Casañas, profesora de la Universidad de Girona, profesora colaboradora de la UOC y miembro del equipo investigador de eHealthLit4Teen, asegura que "el proceso de cocreación nos ha permitido elaborar unos contenidos de alfabetización en salud mental partiendo de las necesidades y preocupaciones de los adolescentes y utilizando su lenguaje, con el objetivo de llegar al máximo de jóvenes y adolescentes posible".

El producto final, un vídeo sobre autolesiones y otro sobre gestión de la ira publicados en TikTok, ha sido muy bien valorado por los jóvenes —sobre todo por su formato y tono distendido—, que perciben los vídeos como recursos útiles que les pueden ayudar a hacer frente a momentos difíciles. "Los jóvenes consideran fundamental la presencia de profesionales de la salud mental en las redes sociales, así como la capacidad de adaptar mensajes de prevención a canales y lenguajes que les sean próximos", explica Mercè Boixadós, también investigadora del proyecto y profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.

Los próximos pasos serán seguir trabajando para aplicar este modelo de cocreación a diferentes ámbitos y contextos culturales, siempre en el ámbito de la salud mental.

Bibliografía:

Casañas, R., Hernández Encuentra, E., Martín, J., Lalueza, F. y Boixadós, M. (2025). Co-creation and validation of a social media resource for mental health literacy among Spanish adolescents. Health Expectations. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/hex.70469

UNICEF: Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia 2023-2024

Este proyecto recibe financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (ref. PID2021-127129OB-100), está cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos FEDER y favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 3, salud y bienestar, entre otros.