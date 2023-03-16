Riesgos para la salud a medio y largo plazo

Aunque la pirámide acierta al promover un menor consumo de azúcares añadidos y ultraprocesados —un aspecto aplaudido por entidades como la American Heart Association—, su énfasis en proteínas animales podría tener efectos contraproducentes. Las investigadoras advierten que "fomentar el consumo de carnes y lácteos al mismo nivel que frutas y verduras, y por encima de legumbres y cereales integrales, así como no establecer límites explícitos para el consumo de carne roja, carne procesada y alcohol, puede tener consecuencias negativas sobre la prevalencia de enfermedades crónicas". Este enfoque también contradice la propia recomendación de la guía de limitar las grasas saturadas, ya que un mayor consumo de ciertas carnes y lácteos aumenta fácilmente su ingesta.

Las guías también aconsejan una ingesta proteica más elevada de lo habitual. En contextos como Estados Unidos, donde la mayoría de los adultos ya cumplen o incluso exceden la ingesta de proteína necesaria, favorecer un incremento adicional no aporta beneficios claros para la salud y puede desplazar a alimentos más favorables para la prevención de enfermedades crónicas. Las expertas explican que "los efectos de los macronutrientes (como proteínas y grasas) sobre la salud dependen del patrón alimentario en el que se integran y de qué tipo de alimentos se priorizan".

Por encima de la elección individual

Las guías alimentarias tienen un poder normativo que va más allá del consejo personal. Las expertas recuerdan que "las guías alimentarias no son solo recomendaciones a escala individual, sino que sirven de base para establecer estándares de alimentación institucionales y definir otras políticas de salud pública", como los menús escolares o las restricciones de marketing.

"Promover alimentos mínimamente procesados es un paso en la buena dirección, pero para que sea efectivo debe ir acompañado de políticas que reduzcan las desigualdades del entorno alimentario y corrijan los incentivos que dan ventaja a los productos ultraprocesados", explican. La realidad es que los ultraprocesados son baratos, accesibles y visibles gracias a materias primas subvencionadas y a un marco económico y regulatorio permisivo con el marketing, especialmente el dirigido a menores, que favorece su consumo frente a alimentos frescos y saludables.

La evidencia científica es clara: "Las políticas alimentarias con mayor impacto combinan medidas fiscales (impuestos y subsidios), estándares saludables de compra pública alimentaria (escuelas, hospitales) y normas de comercialización y etiquetado, mientras que la educación aislada rara vez basta para cambiar el consumo". Sin estas medidas que atiendan el precio, disponibilidad y dinámicas de mercado, crecen las desigualdades y se perpetúa un sistema que favorece a los ultraprocesados.

Conclusiones: una oportunidad perdida para la salud y el planeta

Según las expertas, la nueva pirámide nutricional de EE. UU. representa una oportunidad perdida para alinear las recomendaciones alimentarias con la evidencia científica actual y con los retos ambientales del siglo XXI. Aunque acertadamente promueve la reducción de azúcares añadidos y ultraprocesados, su énfasis visual en proteínas animales, su omisión de la sostenibilidad y su falta de jerarquía clara entre alimentos vegetales y animales la alejan de modelos más sólidos y holísticos.

Bach y Gómez concluyen que "no hay consenso que sustente priorizar proteínas y grasas de origen animal para la población general". En un mundo que necesita urgentemente reducir la huella ecológica de la alimentación, guías como esta no solo pueden afectar negativamente a la salud a largo plazo, sino también frenar la transición hacia sistemas alimentarios más justos, resilientes y sostenibles.