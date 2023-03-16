La patronal de supermercados ha planteado al Gobierno una modificación normativa para que el tique de compra sea, por defecto, digital. Así, cuando los clientes hagan una compra, no recibirán el comprobante físico, salvo que lo pidan específicamente. La propuesta llega de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), la patronal de cadenas de supermercados que representa a Lidl, Mercadona, Día, Aldi, Consum o Spar, que ha hecho una petición formal al Gobierno para modificar la normativa y eliminar la obligatoriedad de imprimir los tiques físicos.

La propuesta apuesta por la "digitalización por defecto", como ya ocurre en países como Francia, el Reino Unido, Suiza, Suecia o los Países Bajos. Aun así, este cambio puede generar dificultades para determinados colectivos. "La digitalización por defecto es una forma de violencia estructural, la haga quien la haga, y afecta más a las personas mayores porque es el segmento de la población que menos digitalizado está", explica Mireia Fernández-Ardèvol, catedrática de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigadora del grupo CNSC (Communication Networks and Social Change).

A pesar de que los datos muestran que cada vez hay más personas mayores que acceden a internet, todavía hoy los niveles de uso siguen siendo inferiores a los de la población general. A partir de los 75 años, el uso de internet cae drásticamente con la edad; el 49 % de las personas entre 75 y 84 años utiliza internet semanalmente, cifra que baja al 17,7 % a partir de los 85 años, según datos del ONTSI (2025). "Dentro de unos años no será una forma de violencia estructural que afecte más a las personas mayores, pero ahora mismo lo es", pronostica la experta.

No es nostalgia, es autonomía

Aunque de momento es solo una propuesta, si saliera adelante supondría reducir el uso de objetos físicos en la vida cotidiana, como ya ha ocurrido con la libreta bancaria, la tarjeta física sanitaria, los teléfonos públicos o las entradas en papel. "Cuando hay una sustitución de un elemento, la persona puede sentirse desvalida, experimentar incertidumbre e inestabilidad, y sentir que tiene que volver a construir o reaprender determinadas cosas para poder hacer ciertas actividades", comenta Daniel López, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC e investigador del grupo CareNet.

Por ejemplo, la libreta bancaria no es un objeto central para los bancos, pero es, según el experto, una "infraestructura de confianza", un comprobante físico que ofrece autonomía y se constituye como un objeto familiar para muchas personas mayores. "Una tecnología es obsoleta cuando ya no hay una comunidad que la use. No se trata solo de que el diseño cambie o de que determinadas organizaciones o empresas quieran sustituir una tecnología por otra, sino de que siga siendo útil y significativa para determinadas comunidades", detalla López. De hecho, en los últimos años, tecnologías como los discos de vinilo han despertado un creciente interés a una parte de la población.