Más de la mitad de los trabajadores españoles (57 %) no aspiran a ascender profesionalmente, según un informe reciente de Infojobs. Otro informe, Talent Trends 2025 de Michael Page, concluye que el 55 % de los trabajadores rechazarían un ascenso si este afectara a su bienestar. Los dos datos muestran transformaciones en la aspiración laboral y el concepto de éxito, un desinterés por asumir responsabilidades que encaja con el fenómeno de la quiet ambition. Esta tendencia, vinculada a la generación Z, se basa en priorizar el bienestar personal por encima de la ambición laboral, los lugares de poder y las jornadas de trabajo maratonianas. El ascenso ha dejado de ser sinónimo de éxito, mientras que se impone la idea de que "la vida es lo que ocurre fuera del trabajo".

"Durante muchos años, las organizaciones han asociado el ascenso a una mejora salarial, pero actualmente este incremento a menudo no compensa el coste real", explica Carlos González Reyes, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigador del grupo i2TIC-IA Lab, que ve este fenómeno como "un síntoma". González Reyes advierte que "el cambio de posición supone más responsabilidad, más estrés y menos equilibrio personal: el problema no es solo retributivo, sino de propuesta de valor". En este sentido, lo nuevo es que "los profesionales ya no valoran únicamente el sueldo, sino también la flexibilidad, el bienestar y el sentido del trabajo". Ha quedado demostrado, añade, que, en la actualidad, "cuando esto no acompaña, el ascenso deja de ser atractivo".

Para Natàlia Cantó Milà, profesora de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, experta en sociología e investigadora del grupo GlobaLS, "hay personas para quienes ascender implica aumentar la responsabilidad, y esto, a la vez, supone responsabilizarse de tareas de las que no quieren saber nada: creen que ascender implica poner más horas a disposición del empleador cuando hay toda una serie de tareas de cuidados de personas dependientes o de un mismo que no pueden asumirse". En esta línea, el estudio de Infojobs confirma que, del 57 % de los trabajadores que no quieren ascender, el 19 % declara que no desea un ascenso, y un 38 %, que tiene poco interés en ello. "Esto no significa que haya una crisis de vocaciones directivas, sino que más bien se produce una crisis del modelo tradicional de liderazgo", comenta González Reyes. "No faltan personas con capacidad de liderar, sino que muchas no quieren asumir roles que perciben como poco sostenibles", añade. El freno principal para decir que no a un ascenso es el factor personal: la mitad de los profesionales rechazaría un ascenso por su impacto negativo en la conciliación, mientras que un 38 % prefiere la estabilidad de sus condiciones actuales.

En esta línea, la socióloga confirma que un entorno de precarización laboral, que se caracteriza por un aumento del coste de la vida, pero no de los sueldos, conduce a dos fenómenos: "Las responsabilidades y la disposición temporal aumentan mucho en el cambio de posición, pero no tanto el sueldo; a la vez también ocurre que, en estas condiciones de precariedad, tenemos el fenómeno de gente que cada vez tiene que aceptar trabajos y dobles trabajos para poder sobrevivir". Además, recuerda que la cuestión de querer o no ascender es un tema que no puede plantearse todo el mundo, pero que convive con el perfil de personas que, para tener tiempo para los cuidados, optan por no ascender y no asumir más responsabilidades.

"El mercado laboral todavía se está ajustando a las nuevas prioridades como la salud mental, la conciliación o la autonomía", apunta González Reyes, lo que obliga a repensar qué quiere decir liderar y en qué condiciones.