Computer Sciences, Multimedia and Telecommunications
- Bachelor's Degrees
- Master's Degrees
- Applied Data Science
- Digital Design and Creation
- Computer Engineering
- Telecommunications Technology and Services Engineering
- Multimedia
- Multimedia Applications
- Bioinformatics and Biostatistics (UOC, UB)
- Data Science
- Mobile Application Development
- Web App and Website Development
- User Experience (UX) and Interaction Design
- Videogame Design and Programming
- Telecommunications Engineering
- Computer Engineering
- Information and Communication Technology Security (UOC, UAB, URV)