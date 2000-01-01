Campus

Computer Sciences, Multimedia and Telecommunications

  • Applied Data Science
  • Digital Design and Creation
  • Computer Engineering
  • Telecommunications Technology and Services Engineering
  • Multimedia
  • Multimedia Applications
  • Bioinformatics and Biostatistics (UOC, UB)
  • Data Science
  • Mobile Application Development
  • Web App and Website Development
  • User Experience (UX) and Interaction Design
  • Videogame Design and Programming
  • Telecommunications Engineering
  • Computer Engineering
  • Information and Communication Technology Security (UOC, UAB, URV)