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Informática, Multimedia y Telecomunicación

Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones:

Informes de los estudios

Informe de evaluación interna*Informe de evaluación externaConvocatoria
09/03/2021 [pdf]10/06/2021 [pdf]Grado en Ingeniería Informática
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones
Máster Universitario en Ciencia de Datos
22/05/2018 [pdf]09/04/2019 [pdf]Máster universitario en Ingeniería Informática
Máster universitario en Aplicaciones Multimedia
Máster universitario en Bioinformática y Bioestadística (UOC, UB)
Máster universitario en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
12/07/2016 [pdf]
14/07/2016 [pdf]		26/05/2017 [pdf]Máster universitario en Seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones (UOC, UAB, URV)
Máster universitario en Ingeniería de telecomunicación UOC/URL
22/09/2014 [pdf]22/03/2015 [pdf]Grado en Ingeniería Informática
Grado en Multimedia
Grado en Tecnologías de Telecomunicaciones
Máster universitario en Ingeniería Informática
Máster universitario en Aplicaciones Multimedia
*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.

Informes de las titulaciones

Evaluación

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Evaluación

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Registro de Universidades, Centros y Títulos

RUCT

Informes Marco de Verificación, Seguimiento y Acreditación AQU

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Registro de Universidades, Centros y Títulos

Pendiente de publicación

Informes Marco de Verificación, Seguimiento y Acreditación AQU

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Pendiente de publicación

Informes Marco de Verificación, Seguimiento y Acreditación AQU

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Registro de Universidades, Centros y Títulos

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Seguimiento

Modificación (si procede)

Acreditación

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RUCT

Seguimiento

Modificación (si procede)