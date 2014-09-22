Informática, Multimedia y Telecomunicación
Accede a la documentación relativa a los procesos de diseño, seguimiento, evaluación, revisión y mejora y que evidencian la calidad de las titulaciones oficiales de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones:
Informes de los estudios
- Informes de seguimiento de centro
- Informes de las titulaciones
|Informe de evaluación interna*
|Informe de evaluación externa
|Convocatoria
|09/03/2021 [pdf]
|10/06/2021 [pdf]
|Grado en Ingeniería Informática
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones
Máster Universitario en Ciencia de Datos
|22/05/2018 [pdf]
|09/04/2019 [pdf]
|Máster universitario en Ingeniería Informática
Máster universitario en Aplicaciones Multimedia
Máster universitario en Bioinformática y Bioestadística (UOC, UB)
Máster universitario en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
|12/07/2016 [pdf]
14/07/2016 [pdf]
|26/05/2017 [pdf]
|Máster universitario en Seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones (UOC, UAB, URV)
Máster universitario en Ingeniería de telecomunicación UOC/URL
|22/09/2014 [pdf]
|22/03/2015 [pdf]
|Grado en Ingeniería Informática
Grado en Multimedia
Grado en Tecnologías de Telecomunicaciones
Máster universitario en Ingeniería Informática
Máster universitario en Aplicaciones Multimedia
|*El informe de evaluación interna contiene enlaces a un conjunto de evidencias que solo son accesibles a los miembros del Comité de evaluación externo de AQU.
Informes de las titulaciones
- Grados
- Másters universitarios
- Titulaciones en extinción
Evaluación
Evaluación
Registro de Universidades, Centros y Títulos
Pendiente de publicación
Evaluación
Evaluación
Evaluación
Registro de Universidades, Centros y Títulos
Pendiente de publicación
Evaluación
Evaluación
Registro de Universidades, Centros y Títulos
Pendiente de publicación