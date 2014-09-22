Campus

Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions

Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions.

Informes dels estudis

Informe d'avaluació interna*Informe d'avaluació externaConvocatòria
09/03/2021 [pdf]10/06/2021 [pdf]Grau en Enginyeria Informàtica
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions
Màster Universitari en Ciència de Dades
22/05/2018 [pdf]09/04/2019 [pdf]Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia
Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística (UOC, UB)
Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils
12/07/2016 [pdf]
14/07/2016 [pdf]		26/05/2017 [pdf]Màster universitari en Seguretat de les tecnologies de la informació i les comunicacions (UOC, UAB, URV)
Màster Universitari en Enginyeria de telecomunicació UOC/URL
22/09/2014 [pdf]22/03/2015 [pdf]Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Multimèdia
Grau en Tecnologies de Telecomunicacions
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia
*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.

Informes de les titulacions

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguimient i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

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Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

Pendent de publicació

Informes Marc de Verificació, Seguimient i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

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Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguimient i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguimient i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguimient i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

Pendent publicació

Informes Marc de Verificació, Seguimient i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguimient i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguimient i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguimient i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguimient i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguimient i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguimient i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguimient i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguimient i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Seguiment

Modificació (si s'escau)

Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Seguiment

Modificació (si s'escau)

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT