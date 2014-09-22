Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions
Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions.
Informes dels estudis
- Informes de seguiment de centre
- Informes per a l'acreditació
|Informe d'avaluació interna*
|Informe d'avaluació externa
|Convocatòria
|09/03/2021 [pdf]
|10/06/2021 [pdf]
|Grau en Enginyeria Informàtica
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions
Màster Universitari en Ciència de Dades
|22/05/2018 [pdf]
|09/04/2019 [pdf]
|Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia
Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística (UOC, UB)
Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils
|12/07/2016 [pdf]
14/07/2016 [pdf]
|26/05/2017 [pdf]
|Màster universitari en Seguretat de les tecnologies de la informació i les comunicacions (UOC, UAB, URV)
Màster Universitari en Enginyeria de telecomunicació UOC/URL
|22/09/2014 [pdf]
|22/03/2015 [pdf]
|Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Multimèdia
Grau en Tecnologies de Telecomunicacions
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia
|*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.
Informes de les titulacions
- Graus
- Màsters universitaris
- Titulacions en extinció
Avaluació
Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols
Pendent de publicació
Avaluació
Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols
Pendent publicació