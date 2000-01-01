Campus

Informes de qualitat de les titulacions

Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials.

Per a més informació sobre la qualitat de les titulacions de la UOC, AQU Catalunya publica els informes de qualitat de les titulacions a través del portal: EUC - Estudis Universitaris de Catalunya.

De la mateixa manera, el registre internacional EQAR, que inscriu les agències que han demostrat el compliment dels estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat a l'EEES, publica els informes de qualitat de les titulacions europees, incloent-hi les titulacions de la UOC, a la base de dades: DEQAR - Database of External Quality Assurance Results.

Arts i Humanitats

Graus

Màsters universitaris

Ciències de la Salut

Graus

Màsters universitaris

Dret i Ciència Política

Graus

Màsters universitaris

Economia i Empresa

Graus

Màster universitaris

Psicologia i Ciències de l'Educació

Graus

Màster universitaris

Escola de Doctorat

Graus

Màster universitaris