Informes dels Programes de Doctorat

Escola de Doctorat
Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat dels programes de l'Escola de Doctorat:
Informes de l'Escola de Doctorat
- Informes de seguiment de centre
- Informes per a l'acreditació
|Informe d'avaluació intern*
|Informe d'avaluació extern
|Convocatòria
|31/05/2018 [pdf]
|25/02/2019 [pdf]
|Programa de Doctorat en Educació i TIC (e-learning)
|31/05/2018 [pdf]
|Programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement
|09/03/2018 [pdf]
|Programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes
|30/09/2024 [pdf]
|26/02/2025 [pdf]
|Programa de Doctorat en Educació i TIC (e-learning)
|30/09/2024 [pdf]
|26/02/2025 [pdf]
|Programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i Xarxes
|25/07/2025 [pdf]
|22/01/2026 [pdf]
|Programa de Doctorat en Humanitats i Comunicació
|25/07/2025 [pdf]
|28/01/2026 [pdf]
|Programa de Doctorat en Salut i Psicologia
|*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.