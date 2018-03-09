Campus

Escola de Doctorat

Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat dels programes de l'Escola de Doctorat:

Informes de l'Escola de Doctorat

Informe d'avaluació intern*Informe d'avaluació externConvocatòria
31/05/2018 [pdf]25/02/2019 [pdf]Programa de Doctorat en Educació i TIC (e-learning)
31/05/2018 [pdf]Programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement
09/03/2018 [pdf]Programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes
30/09/2024 [pdf]26/02/2025 [pdf]Programa de Doctorat en Educació i TIC (e-learning)
30/09/2024 [pdf]26/02/2025 [pdf]Programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i Xarxes
25/07/2025 [pdf]22/01/2026 [pdf]Programa de Doctorat en Humanitats i Comunicació
25/07/2025 [pdf]28/01/2026 [pdf]Programa de Doctorat en Salut i Psicologia
*L'informe d'avaluació interna conté enllaços a un conjunt d'evidències que només són accessibles als membres del Comitè d'avaluació externa de l'AQU.

Informes dels Programes de Doctorat

Avalució

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

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Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes

Avaluació

Image

Registre d'Universitats, Centres i Títols

RUCT

Informes Marc de Verificació, Seguiment i Acreditació AQU

EUC Informes